Месси о желавших ему победы на ЧМ: «Люди видели, как я бился ради этого, что пережил в сборной. Журналисты меня «мочили»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу болельщики ЧМ-2022 Футбол

Форвард Аргентины Лионель Месси высказался о болевших за него во время ЧМ-2022 людях.

– Как ты думаешь, почему мир хотел, чтобы ты стал чемпионом?

– Честно говоря, я не знаю. Но если немного подумать, то, возможно, дело в том, что люди видели, как я бился ради достижения этой цели. Многие, возможно, считали несправедливым то, что мне пришлось пережить в составе сборной Аргентины. Не в плане результатов, а в плане высказываний людей, в плане того, что журналисты меня «мочили».

И я думаю, что люди, которые меня любят и желают мне добра, всегда радовались тому, что я пытался дать. К счастью, таких людей много. И я получил шанс завершить дело и развернуть ситуацию, – сказал футболист «ПСЖ».

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20 комментариев

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Winterburn
Ответ Zidan GOAT
По человечески ободрал до ниточки свой родной клуб, что аж до сих пор они в финансовой яме и вылезут не скоро ЧЕООВЕЧИЩЕ
Ему до сих пор не заплатили причетающиеся ему деньги по контракту. Но он, в отличие от Роналду, который побежал жаловаться на Ювентус в суд, даже нигде не заявлял о том, что ему остались должны, хотя это открытая информация, и уж тем более не натравливал юристов на сывой родной клуб.
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Zidan GOAT
Ответ Winterburn
Думаю, большинство людей желали Месси победы, прежде всего потому что он настоящий и искренний человек. Никаких надменных речей о своем превосходстве и величии, никаких постановочных семейных фото, никаких детей из пробирки, никаких проплаченых пассий и журналистов, истеричных родественников, показушной роскоши. Все искренне и по-человечески. Поэтому так легко представить себя на его месте, с той лишь разницей, что ты не умеешь ТАК играть в футбол. Но эта вещь кажется на фоне всего остального такой незначительной, так как он сам этим нисколько и никогда не китчится, поэтому просто невозмжно не испытывать симпатии к его личности.
По человечески ободрал до ниточки свой родной клуб, что аж до сих пор они в финансовой яме и вылезут не скоро
ЧЕООВЕЧИЩЕ
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SWS
Даже не смог словесно поблагодарить тех кто желал ему победы, он реально аутист.
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Zidan GOAT
Так бился и переживал, что кинул сборную после очередной проваленной копы
А также загнал клуб, который его воспитал в долги и ушёл к своим катарским хозяевам, которые подарили ему ЧМ
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Iuasamotu
Лео утёр нос всем хейтерам и собрал уникальную коллекцию побед за свою карьеру, которую будет очень сложно повторить.
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Winterburn
Думаю, большинство людей желали Месси победы, прежде всего потому что он настоящий и искренний человек. Никаких надменных речей о своем превосходстве и величии, никаких постановочных семейных фото, никаких детей из пробирки, никаких проплаченых пассий и журналистов, истеричных родественников, показушной роскоши. Все искренне и по-человечески. Поэтому так легко представить себя на его месте, с той лишь разницей, что ты не умеешь ТАК играть в футбол. Но эта вещь кажется на фоне всего остального такой незначительной, так как он сам этим нисколько и никогда не китчится, поэтому просто невозмжно не испытывать симпатии к его личности.
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Ivan Ivanych
Бедолага....
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Oleg
Ответ Михо
Писали что Антонелла молодец, помогла ему сохранить бутсы) он мог на радостях все раздать)
Да, она бутсы в руках держала после финала)
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Alexander Prokofyev
Кокорин записал видеообращение к Месси: Лео, если бы ты еще отсидел, я бы тебя зауважал
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luarr
Ответ Oleg
Там Король дал сегодня большое интервью. Спортс, не пили по частям, опубликуй полностью. Очень много Лео сказал интересного про себя, игроков, семью и о планах. Вот цитата: "Я сохранил футболку, гетры, бутсы с финала ЧМ и все это в марте передам в Барселону. Барселона мой дом и после выхода на пенсию я буду там жить."
Да в твиттере уже все важные/интересные моменты из интервью выложили, при чем на английском
Что-то спортс медленно работает
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Михо
Ответ Oleg
Там Король дал сегодня большое интервью. Спортс, не пили по частям, опубликуй полностью. Очень много Лео сказал интересного про себя, игроков, семью и о планах. Вот цитата: "Я сохранил футболку, гетры, бутсы с финала ЧМ и все это в марте передам в Барселону. Барселона мой дом и после выхода на пенсию я буду там жить."
Писали что Антонелла молодец, помогла ему сохранить бутсы) он мог на радостях все раздать)
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Злобный Конь
Ответ rigobersong
Лучший игрок в истории футбола:) Можно повторять это бесконечно, никто не оспорит и у людей просто 0 аргументов против:) Монут только взаглеб, с краснвм лицом из своего нищего сарая без ремонта завидовать величайшему:))
Что он дал футболу , чтобы быть лучшим в истории этого вида спорта ?
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Злобный Конь
Ой ты божечки ты мой,страдалец прям! Как футболист он гений,как человек - клип "Биртмана" с Васей Уткиным .
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Buharoid
Да кто тебя мочил, Леня. Так, как вылизывали Месси перед и во время этого ЧМ, не вылизывали больше никого в истории футбола.
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Geor Cherches
Немножко уже утомили с ЧМ и Месси… При всем уважении)
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Geor Cherches
Немножко уже утомили с ЧМ и Месси… При всем уважении)
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Oleg
Там Король дал сегодня большое интервью.
Спортс, не пили по частям, опубликуй полностью.

Очень много Лео сказал интересного про себя, игроков, семью и о планах.

Вот цитата:
"Я сохранил футболку, гетры, бутсы с финала ЧМ и все это в марте передам в Барселону.

Барселона мой дом и после выхода на пенсию я буду там жить."
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rigobersong
А я ведь говорил еще в 2016м, что история расставит все на свои места и люди ответят за все то, что они сделали и говорили:) Всем просто порядочным людям было понятно, но не может шакал который скакал на бровке и ничего не сделал, так плясать и все его глоры чуть не ему единолично ту победу приписали, при этом эти люди не столько радовались успеху кринжа, сколько хотели неудач Месси и бегали тут на сайте из каждого угла, я вам говорил я вас переиграю и уничтожу, вы дешевки которых уже здесь давно нет, а те кто остался теперь ваше место возле сами знаете чего!:) Или вы думали, что я шутки тут шучу?:))) Я еще раз повторяю, каждая гниль будет отвечать за свои поступки, и если вас просто не на сайте вы еще легко отделались, в жизни то, так же прилетит так, что будете вспоминать все как страшный сон:))
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CriminalJoint62
А эти «журналисты» сейчас с нами в одной комнате?😂🤣
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rigobersong
Лучший игрок в истории футбола:) Можно повторять это бесконечно, никто не оспорит и у людей просто 0 аргументов против:) Монут только взаглеб, с краснвм лицом из своего нищего сарая без ремонта завидовать величайшему:))
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