Месси о желавших ему победы на ЧМ: «Люди видели, как я бился ради этого, что пережил в сборной. Журналисты меня «мочили»
Форвард Аргентины Лионель Месси высказался о болевших за него во время ЧМ-2022 людях.
– Как ты думаешь, почему мир хотел, чтобы ты стал чемпионом?
– Честно говоря, я не знаю. Но если немного подумать, то, возможно, дело в том, что люди видели, как я бился ради достижения этой цели. Многие, возможно, считали несправедливым то, что мне пришлось пережить в составе сборной Аргентины. Не в плане результатов, а в плане высказываний людей, в плане того, что журналисты меня «мочили».
И я думаю, что люди, которые меня любят и желают мне добра, всегда радовались тому, что я пытался дать. К счастью, таких людей много. И я получил шанс завершить дело и развернуть ситуацию, – сказал футболист «ПСЖ».
ЧЕООВЕЧИЩЕ
А также загнал клуб, который его воспитал в долги и ушёл к своим катарским хозяевам, которые подарили ему ЧМ
Что-то спортс медленно работает
Спортс, не пили по частям, опубликуй полностью.
Очень много Лео сказал интересного про себя, игроков, семью и о планах.
Вот цитата:
"Я сохранил футболку, гетры, бутсы с финала ЧМ и все это в марте передам в Барселону.
Барселона мой дом и после выхода на пенсию я буду там жить."