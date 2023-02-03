Месси о желавших ему победы на ЧМ: «Люди видели, как я бился ради этого, что пережил в сборной. Журналисты меня «мочили»

Форвард Аргентины Лионель Месси высказался о болевших за него во время людях.

– Как ты думаешь, почему мир хотел, чтобы ты стал чемпионом?

– Честно говоря, я не знаю. Но если немного подумать, то, возможно, дело в том, что люди видели, как я бился ради достижения этой цели. Многие, возможно, считали несправедливым то, что мне пришлось пережить в составе сборной Аргентины. Не в плане результатов, а в плане высказываний людей, в плане того, что журналисты меня «мочили».

И я думаю, что люди, которые меня любят и желают мне добра, всегда радовались тому, что я пытался дать. К счастью, таких людей много. И я получил шанс завершить дело и развернуть ситуацию, – сказал футболист « ».