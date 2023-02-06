Пабло Аймар: «Кобе Брайант играл с мыслью о том, что кто-то видит его в последний раз. Месси тоже немного об этом задумывается»

Теги ПСЖ Лейкерс Кобе Брайант Лионель Месси Пабло Аймар лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу НБА Диего Марадона Футбол

Экс-хавбек Пабло Аймар нашел общую черту у Лионеля Месси и легенды «Лейкерс».

«Кобе Брайант когда-то сказал, что играет с мыслью о том, что на него смотрит кто-то, кто видит его в последний раз, особенно под конец карьеры.

И мне кажется, что Месси тоже об этом немного задумывается. О том, что кто-то его больше никогда не увидит.

Месси и Марадона оставили наследие, и здорово, что дети хотят быть как Лео. Конечно, это невозможно, но это мотивирует многих детей тренироваться, получать удовольствие, не пропускать тренировки. Это хорошо для спорта, Месси – хороший пример для детей», – сказал член тренерского штаба сборной Аргентины в подкасте La Selecta.

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11 комментариев

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Намик Алимарданов
Да, Пабло могут не так понять. И не дай бог что-то с Лео случится при полете. Сразу вспомнят слова Аймара.
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Ришат Ибляминов
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Ну типа
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Криштиану Роналду
Ответ Ага Бг
Кстати, Пабло был кумиром для Месси
Комментарий удален
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Михо
Помню отличную рекламу Турецких авиалиний, с Лео и Кобе, как они мальчика пытались привлечь)
+12
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Дядя ТУРА
я смотрел последний матч Коби. до слез было. вся команда помогала ему
+3
-2
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Дядя ТУРА
Ответ Игорь Климов
Там уже имя Лео увеличилось в несколько десятков раз, когда его дают при рождении детям!
не удивлюсь если и ты дашь сыну такое имя
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Бухгалтер2021
намекает?
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Игорь Климов
Ответ Адепт Суперлиги
Месси в Аргентине национальное божество на ближайшие 30 лет теперь.
Там уже имя Лео увеличилось в несколько десятков раз, когда его дают при рождении детям!
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Игорь Климов
Лео Месси идеальный пример для молодого поколения, как в профессиональном отношении к спорту, так и в повседневной жизни!
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Адепт Суперлиги
Месси в Аргентине национальное божество на ближайшие 30 лет теперь.
+5
-1
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Ага Бг
Кстати, Пабло был кумиром для Месси
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alexis2020
А ведь интересная мысль
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