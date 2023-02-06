Пабло Аймар: «Кобе Брайант играл с мыслью о том, что кто-то видит его в последний раз. Месси тоже немного об этом задумывается»
Экс-хавбек Пабло Аймар нашел общую черту у Лионеля Месси и легенды «Лейкерс».
«Кобе Брайант когда-то сказал, что играет с мыслью о том, что на него смотрит кто-то, кто видит его в последний раз, особенно под конец карьеры.
И мне кажется, что Месси тоже об этом немного задумывается. О том, что кто-то его больше никогда не увидит.
Месси и Марадона оставили наследие, и здорово, что дети хотят быть как Лео. Конечно, это невозможно, но это мотивирует многих детей тренироваться, получать удовольствие, не пропускать тренировки. Это хорошо для спорта, Месси – хороший пример для детей», – сказал член тренерского штаба сборной Аргентины в подкасте La Selecta.
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