Сборная Узбекистана готова приехать в Москву на товарищеский матч с Россией.

готова приехать в Москву на товарищеский матч с Россией.

Об этом рассказал вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов.

«Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о товарищеском матче между сборными Узбекистана и России. Мне понравилась наша последняя товарищеская встреча, поэтому мы вернемся к этой теме и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится.

Для нас не проблема провести матч в России. Тем более, мы принимали сборную России в Ташкенте, теперь очередь РФС. Нам надо договориться насчет места проведения. Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России», – сказал Ахмедов.

В ноябре 2022 года сборные Узбекистана и России уже проводили контрольный матч. Встреча в Ташкенте закончилась со счетом 0:0.

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