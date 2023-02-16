Сборная Узбекистана готова приехать в Москву на товарищеский матч с Россией

Теги Сборная России по футболу Сборная Узбекистана по футболу Федерация футбола Узбекистана Одил Ахмедов товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная Узбекистана готова приехать в Москву на товарищеский матч с Россией.

Об этом рассказал вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов.

«Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о товарищеском матче между сборными Узбекистана и России. Мне понравилась наша последняя товарищеская встреча, поэтому мы вернемся к этой теме и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится.

Для нас не проблема провести матч в России. Тем более, мы принимали сборную России в Ташкенте, теперь очередь РФС. Нам надо договориться насчет места проведения. Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России», – сказал Ахмедов.

В ноябре 2022 года сборные Узбекистана и России уже проводили контрольный матч. Встреча в Ташкенте закончилась со счетом 0:0.

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14 комментариев

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Ярик01
Ответ Dead88 Poets
Я рискую нарваться на минусы , но все же . Россия для грустных
Надо потерпеть и следующее поколение будет жить при коммунизме и с улыбками.
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Ole Gunor
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Почему то от таких новостей грустно становится (
Согласен. Проще вообще никаких матчей тогда не проводить. Что они там оттачивают? Им бы предложить провести сбор либо на клубные деньги, хотя это те же яйца, на свои деньги, типа ребята, надо скинуться, помочь собраться, позволить себе можете. Думаю, вопрос сбора отпал бы сам собой.
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GuruFutbola
Достойный соперник)
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ERNST
Агрессор должен быть изгоем. Велика честь, ехать и играть с агрессором.
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Dead88 Poets
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Почему то от таких новостей грустно становится (
Я рискую нарваться на минусы , но все же .
Россия для грустных
+2
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+2
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jvs5t7gcrf
Сборную Узбекистана можно собрать в Москве
P.S no offends
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Dead88 Poets
зачем это узбекам ?
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benjamin92
Шо опять?
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Заяцволк
Сборная Сармат готова прилететь в Вашингтон, чтобы провести товарищеский матч со сборной США на их поле
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Ахимассс
Тем более она уже там
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Ярик01
Москвичам, значит, гостевой сектор выделят )
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Арсений Элин
Вопрос времени когда это станет обычным делом! думаю Узбекистан первые но не последние....
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Почему то от таких новостей грустно становится (
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Vatikan
Наконец-то!
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