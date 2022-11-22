«Кроме позора мы ничего не почерпнули. Попросите, чтобы в Монголии собрали команду из пастухов, тогда мы отличимся». Тихонов о матчах России с Таджикистаном и Узбекистаном

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал сборную России по футболу за игру в товарищеских матчах против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

«Кроме позора мы ничего не почерпнули. Наверное, чтобы доставить радость болельщикам футбола в России, надо обыграть сборную Монголии. Попросите, чтобы они собрали команду из табунщиков, пастухов, тогда мы отличимся. 

Не сомневаюсь, что в Узбекистане футболисты сидят не на бюджете государства. Это только у нас сидят на государственном бюджете. Вот это страшно.

Если посчитать, сколько стадионов настроили в регионах, а их содержание обходится от 100 до 150 миллионов. Эту какую нагрузку несут местные бюджеты. Для кого настроили? Футбол, которого нет», – сказал Тихонов.

Вы наверняка упустили: сыграла сборная России. 0:0 второй раз подряд

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