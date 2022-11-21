Кафанов о вратарях сборной: «Хотели дать всем сыграть по тайму, но из-за травмы Сафонова стали делить на троих»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Узбекистана по футболу Антон Шунин Гильерме сборная Таджикистана Сергей Песьяков Виталий Кафанов Краснодар товарищеские матчи (сборные) Александр Селихов Матвей Сафонов ТАСС Футбол

Виталий Кафанов рассказал о распределении игрового времени между вратарями сборной.

«Изначально планировали выпустить Антона Шунина в стартовом составе на матче с командой Узбекистана. Мы хотели разделить все игровое время на четверых вратарей, по одному тайму. Матвей Сафонов получил травму, и мы стали делить на троих.

Поэтому Саша [Селихов] и Сережа [Песьяков] отыграли в матче с командой Таджикистана по тайму. У Антона уже есть международный опыт – чемпионат Европы. С этих позиций решили отдать ему матч с командой Узбекистана.

Конечно, рад за Сашу и Сережу, что они дебютировали. Травма добавила ложку дегтя, но все трое в любом случае заслуживали сыграть, давно не играли.

У нас в последнее время играли Гильерме и Матвей Сафонов – тоже хорошо. Выбирать вратарей для сборной очень сложно – все хорошо играют в чемпионате, а в сборной выступают просто и надежно», – сказал тренер вратарей сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные