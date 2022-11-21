Кафанов о вратарях сборной: «Хотели дать всем сыграть по тайму, но из-за травмы Сафонова стали делить на троих»
Виталий Кафанов рассказал о распределении игрового времени между вратарями сборной.
«Изначально планировали выпустить Антона Шунина в стартовом составе на матче с командой Узбекистана. Мы хотели разделить все игровое время на четверых вратарей, по одному тайму. Матвей Сафонов получил травму, и мы стали делить на троих.
Поэтому Саша [Селихов] и Сережа [Песьяков] отыграли в матче с командой Таджикистана по тайму. У Антона уже есть международный опыт – чемпионат Европы. С этих позиций решили отдать ему матч с командой Узбекистана.
Конечно, рад за Сашу и Сережу, что они дебютировали. Травма добавила ложку дегтя, но все трое в любом случае заслуживали сыграть, давно не играли.
У нас в последнее время играли Гильерме и Матвей Сафонов – тоже хорошо. Выбирать вратарей для сборной очень сложно – все хорошо играют в чемпионате, а в сборной выступают просто и надежно», – сказал тренер вратарей сборной России.
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