Глебов о товарищеских матчах России: «Молодые ребята узнали о сборной больше, быстрее освоятся. Соперники не удивили, надо было забивать»

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Данил Глебов подвел итоги товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

– Если подводить итоги товарищеских матчей, нужно ли это вообще было?

– Да.

– Почему? Для чего?

– Потому что приехал Сергей Пиняев, Карпукас из «Локомотива». Молодые ребята, которые в первый раз вызваны в сборную. И узнали вообще про существование сборной, что она есть, что есть требования, игровые моменты и моменты в быту, чтобы они быстрее осваивались.

– Ты выходил на одну из игр с капитанской повязкой. Для тебя это честь?

– Честь, конечно. Гордость внутри была. Чуть больше ответственности, чем обычно.

– Разочарованы результатом? Две ничьи с не самыми сильными соперниками.

– Не удивили они нас. Надо было забивать, – сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.

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