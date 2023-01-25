Месси и «ПСЖ» обсуждают продление контракта. Лео хочет побить рекорд Роналду по голам в ЛЧ и сыграть на Кубке Америки-2024

Теги ПСЖ Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки рекорды Интер Майами Футбол

Лионель Месси и «ПСЖ» продолжают переговоры о продлении контракта. 

Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца этого сезона. Как сообщает L’Equipe, стороны обсуждают продолжение сотрудничества, им нужно согласовать еще несколько деталей. 

Одна из них – срок действия нового договора. Изначально планировалось заключить контракт на 2 года с возможностью продления на 1 сезон, но теперь ведется работа по оформлению соглашения по другой схеме.

При этом «ПСЖ» необходимо помнить о финансовом фэйр-плей, поскольку УЕФА уже наложил на него штраф в размере 65 миллионов евро, 10 миллионов из которых должны быть выплачены в ближайшее время. Отмечается, что клуб еще не полностью выплатил комиссионные окружению игрока после его подписания. 

Эмир Катара намерен сохранить аргентинца в составе. В ближайшие несколько недель пройдет встреча между отцом Месси и руководством «ПСЖ».

В подписании Лионеля заинтересован «Интер Майами», но у самого форварда нет желания переходить в МЛС, поскольку он хочет выступать за сборную Аргентины как минимум до Кубка Америки-2024. Он намерен играть в топовом европейском клубе.

Среди целей Месси выделяется рекорд по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов. В данный момент он принадлежит Криштиану Роналду – португалец забил 140 голов в этом турнире. Месси со 129 мячами занимает 2-е место. 

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109 комментариев

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Bigbadaboom
А говорили он не одержим рекордами.
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Александра Александрова
Насколько гнилой фрукт , настолько гнилая у него публика , вся это гниль лезет наружу сейчас , как уже у них свербит от лучшего футболиста в истории, который выиграл чм )
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Андрей Манилин
Ответ aleksandr-sevidov@mail.ru
Пацантре, крайне глупо утверждать, что хотя бы один из двух, бесспорно самых лучших игроков в такую мужскую и контактную игру как футбол - истеричка и баба. Однозначно оба - волевые и устремленные люди, с необходимым самолюбием, без которого немыслимо быть великим спортсменом. Оба - великие, но объективно уровень таланта у Месси выше. Рон - это в первую очередь образец работы над собой и + талант. У Месси составляющие расположены наоборот - сначала талант потом уже рутинный труд. Как-то так…
Братан, я совершенно не против того, чтоб проявлять уважение к Месси. Но, посмотри пожалуйста внимательно, кто начал это, я или госпожа Александра Александрова?
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Caterina
Ответ mancity111
Отдавал, потому что бил плохо
Отдавал те, что ничего не решали, остальные бил сам.
Не получается, увы))
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Михаил Сафонов
Так для Месси важна игра команды, а не личные достижения же.
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Caterina
Ответ Андрей Манилин
И это говорят фанатики того человека, который плакал и уходил из сборной (а потом сделал вид что ничего не было и тихо вернулся)? Который истерил и пытался уйти из Барсы после 8:2 от Баварии? Который ходил с ложкой во рту, чтоб его поставили на позицию девятки вместо Ибры? Вам бы помалкивать, друзья
Вам санитаров вызвать или пожарных, гражданин фруктолюб?))
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KozlikX
Ответ Дмитрий Турецкий
Да угомонись ты) уже даже не смешно. Ты пишешь то, во что хочешь верить)
Да он ботинок просто, который байтит на комменты
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Футбол_это_жизнь
3-4 гола в этом году и 5-6 мячей в следующем в ЛЧ и рекорд Роналду канет в Лету! Как и общее количество голов в топ 5
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Vlad
В принципе 12 голов за 2 сезона это не сложно
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Alex_nder
Ахахахах поржал от души:) Пусть уже начнут ….и меряться!
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Caterina
Ответ MajestySport
Тот который не гонится за рекордами, паинька и тихоня
А кто тебе сказал, что он гонится за рекордами?
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Александра Александрова
Ответ Андрей Манилин
Ок, принято. Слив и отказ отвечать на вопрос про ложечку засчитан
Ты в чёрном списке бот , живи в своем бреду )))
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vova123456
Ответ Ма Из
Угу, а в новостях про Роналду сплошная прямая речь)) Что-то мессиглориков это ни разу не остановило.
https://www.sports.ru/football/1114604239-krishtianu-ronaldu-ya-unikalnyj-igrok-ya-pobil-vse-rekordy-v-evrope-ta.html?sl=1

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3094309.html?sl=1

https://novayaepoxa.com/ronaldu-mne-nuzhny-novye-rekordy/369089/

Он даже про рекорды продаж маек и про инстаграм говорит, чел просто болен рекордами. А ты типо этого не заметил за всё это время? Сказочный)))
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Андрей Манилин
Ответ Александра Александрова
Я не общаюсь с глупыми людьми , ты таким являешься обосновал ?)
Ок, принято. Слив и отказ отвечать на вопрос про ложечку засчитан
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Андрей Манилин
Ответ Станислав Л
так у Месси тоже были эмоции после 3 поражений подряд в финалах - на эмоциях и заявил об уходе. Но в стране за него поднялась волна поддержки, и он принял правильное решение вернуться, вследствие этого и победили командно на двух турнирах, где Месси признан MVP, кстати говоря. И он не пинал капитанскую повязку, что позорнее
По мне гораздо, гораздо позорнее делать то, что я перечислил.
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Станислав Л
Ответ Андрей Манилин
Мне нравится как фанатики Месси игнорируют то что пишут про Месси и тупо переводят стрелки. Мне не сложно прокомментировать твои выпады на Рона. Итак - плакать после поражения на ЧМ нормально, это эмоции, ненормально психовать и сбегать из сборной после поражения. Смешал он МЮ с говном или наоборот дал ему возможность вырваться из сосущих лап Глейзеров поглядим, время покажет. А то что Глейзеры высосали из МЮ всё, оставив необновленное старье вместо инфраструктуры - утверждал не только Рон, но и, например, Лингард. Разбор моего комментария про Месси будет?
так у Месси тоже были эмоции после 3 поражений подряд в финалах - на эмоциях и заявил об уходе. Но в стране за него поднялась волна поддержки, и он принял правильное решение вернуться, вследствие этого и победили командно на двух турнирах, где Месси признан MVP, кстати говоря. И он не пинал капитанскую повязку, что позорнее
+1
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Александра Александрова
Ответ Андрей Манилин
Да, повтори. Мне нужен ответ "да, обосную" или "нет, сливаюсь". Жду
Я не общаюсь с глупыми людьми , ты таким являешься обосновал ?)
+1
-1
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alekseimetr
Какая же желтуха. Все знают, гном слишком велик, чтобы целенаправленно пытаться бить рекорды каких-то там Роналду, Пеле и прочих неудачников.
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Андрей Манилин
Ответ Александра Александрова
У тебя совсем интеллект , как у стула ?)) тебе нужно повторять одно и тоже по 10 раз ?))))
Да, повтори. Мне нужен ответ "да, обосную" или "нет, сливаюсь". Жду
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FREEON
Ответ FREEON
В сезоне 21/22 Лео забил 6 голов. В сезоне 22/23 пока что 8, сыграв большую половину игр сезона. И это в самой престижной лиге Европы, в свои 35. Куда там Роналду с его смехотворными 30 годами в итальянских и английских недолигах. Леофаны
30 голами
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Мадрид наказывает!
Ответ Станислав Л
причем у Рона огромное кол-во голов в плей-офф ________________________________________________ с оффсайдов и левых пенальти
нет, это как раз про мягкого бананчика
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Александра Александрова
Ответ Андрей Манилин
Ты за ложечку обоснуешь или будешь дальше сливаться в принцип "сам дурак"?
У тебя совсем интеллект , как у стула ?)) тебе нужно повторять одно и тоже по 10 раз ?))))
0
0
0
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FREEON
В сезоне 21/22 Лео забил 6 голов. В сезоне 22/23 пока что 8, сыграв большую половину игр сезона. И это в самой престижной лиге Европы, в свои 35. Куда там Роналду с его смехотворными 30 годами в итальянских и английских недолигах. Леофаны
+1
-5
-4
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Ivan Ivanych
Ответ Игорь Климов
Если бы ты внимательно читал, то мог бы заметить, что Месси про эти рекорды вообще и слова не сказал.
Не тыкай. И нет дыма без огня.
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Андрей Манилин
Ответ Александра Александрова
Видишь ты в своей неадекватности не понимаешь даже элементарных вещей , что такое дичь ) что такое уважение к своей команде , к своим партнёрам по команде , к людям , которые тебе платят зарплату и подобрали тебя , когда ты по сути стал не нужным даже айнтрахтам ))) поэтому не зря говорят , что фанаты Бузовой и фанаты Роналду находятся на одном интеллектуальном уровне ))
Ты за ложечку обоснуешь или будешь дальше сливаться в принцип "сам дурак"?
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