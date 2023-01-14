Месси не вернется в «Барсу» – переговоров никогда не было. Он хочет продлить контракт с «ПСЖ» до лета 2024-го
Лионель Месси больше никогда не сыграет за «Барселону» – он хочет остаться в «ПСЖ».
Об этом сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул.
«Лионель Месси больше никогда не сыграет за «Барселону». Переговоров о его возможном возращении нет и никогда не было», – сказал Эдул.
Также журналист рассказал, что Лео хотел бы подписать новый контракт с «ПСЖ» сроком до июня 2024 года, а клуб настаивает на более длительном соглашении – до июня 2025-го.
«Лео получал предложения из МЛС, но никогда не рассматривал их всерьез. Он хочет остаться в Европе и продолжить побеждать здесь», – сказал журналист.
Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
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