Месси не вернется в «Барсу» – переговоров никогда не было. Он хочет продлить контракт с «ПСЖ» до лета 2024-го

Лионель Месси больше никогда не сыграет за «Барселону» – он хочет остаться в «ПСЖ».

Об этом сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул.

« больше никогда не сыграет за «Барселону». Переговоров о его возможном возращении нет и никогда не было», – сказал Эдул.

Также журналист рассказал, что Лео хотел бы подписать новый контракт с «ПСЖ» сроком до июня 2024 года, а клуб настаивает на более длительном соглашении – до июня 2025-го.

«Лео получал предложения из , но никогда не рассматривал их всерьез. Он хочет остаться в Европе и продолжить побеждать здесь», – сказал журналист.

Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Кристоф Гальтье: «ПСЖ» ведет с Месси переговоры по контракту. Лео счастлив в Париже, мне кажется»

Месси – игрок года? Анчелотти или Скалони? Вместе с ФИФА выберем победителей The Best