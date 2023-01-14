Месси не вернется в «Барсу» – переговоров никогда не было. Он хочет продлить контракт с «ПСЖ» до лета 2024-го

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

Лионель Месси больше никогда не сыграет за «Барселону» – он хочет остаться в «ПСЖ».

Об этом сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул.

«Лионель Месси больше никогда не сыграет за «Барселону». Переговоров о его возможном возращении нет и никогда не было», – сказал Эдул.

Также журналист рассказал, что Лео хотел бы подписать новый контракт с «ПСЖ» сроком до июня 2024 года, а клуб настаивает на более длительном соглашении – до июня 2025-го.

«Лео получал предложения из МЛС, но никогда не рассматривал их всерьез. Он хочет остаться в Европе и продолжить побеждать здесь», – сказал журналист.

Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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32 комментария

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Мадрид наказывает!
Ответ Vlad
Не сыграет за Барсу- может быть. Но вернуться туда может в другом качестве. В руководство клуба. Вроде Пике метит в президенты клуба.
Для руководства мозги нужны, а их нет ни у одного, ни у второго.
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Мадрид наказывает!
Ответ CoolTime
Какие комменты красивые "пешеход", "балласт", балласт со статой 13+14 в 20 матчах, найс. Забавно что Барса после его ухода второй сезон подряд мимо плэй-офф ЛЧ.
ПСЖ с ним тоже далеко не проходит. В этом отлетит в 1/8 точно так же как и в том.
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бек саидов
Ответ Я Гражданин Мира
Ха ха ха ха А барса нужен ему?
Я же сказал , что не важно , что ему нужен и что нет. Барсе он не нужен , это точно.Ни в качестве игрока , ни в качестве кого то ещё.Пусть заканчивает в Париже и оттуда прямо в Аргентину.
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Raindrop Drop Top
Да всем понятно, что это чистая спекуляция СМИ
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Кино Музыка
То что Лео выгнали из Барсы, шокировало, конечно. Но теперь это стимулирует на новый вызов. Главное сделано - выигран ЧМ. На адреналине от этой победы можно быть в форме еще года 3-4 минимум.
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Я Гражданин Мира
Ответ бек саидов
Лео лучший игрок в истории футбола. Но Барсе он не нужен , по понятным причинам. И не важно , хочет он вернуться или нет.
Ха ха ха ха
А барса нужен ему?
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Eden Hazard
Как это не было переговоров? Он в курсе что спорт уже новостей 200 за год написал про переговоры Лапорты и Месси? Ещё с прошлого января они ж общаются)
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Я Гражданин Мира
Месси красава!
Оставайся в Европе и радуй всех болельщиков футбола свой феноменальной игрой.
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Barsa! bolshe chem klub
Балласт перешёл в арабскую лигу и никто ничего не почувствовал кроме новых подписчиков Аль-Насра, которые оказывается с детства за неё болели, а вот если уедет Месси куда нибудь из европейского футбола, мы потеряем шик и космическую результативеость...

Это как в жизни, ценим тогда, когда теряем...

Лионель Месси давно уже доказал футбольному миру своё превосходство над другими!

Самое что интересное, хейтеры это понимают, но никак признать не хотят.
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Eden Hazard
Ответ CoolTime
Какие комменты красивые "пешеход", "балласт", балласт со статой 13+14 в 20 матчах, найс. Забавно что Барса после его ухода второй сезон подряд мимо плэй-офф ЛЧ.
"Это был бы какой то странный лучший игрок мира, если бы Барса без него играла ровно так же, или даже лучше, как с ним на поле"
(с) Василий Уткин, ответ на вопрос, почему Барселона с Роналдиньо и без - две разные команды, 2006 г.
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бек саидов
Лео лучший игрок в истории футбола. Но Барсе он не нужен , по понятным причинам. И не важно , хочет он вернуться или нет.
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Терминатор///Айлбибекович
Зашел.Наставил минусов закомплексованным фанам Кринжа.Ушел.
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Vlad
Не сыграет за Барсу- может быть. Но вернуться туда может в другом качестве. В руководство клуба. Вроде Пике метит в президенты клуба.
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liverpool and barcelona fan
Эту страницу надо закрыть. Безусловно Месси будет в Барсе в будущем как адм персонал или тренера, но сейчас Барсу надо строить заново и закрывать долги.
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Артём Сергеев
Зачем ему какая то барселонка,он там всё осушил. В псг наидобреиший шеих и подгоняет ему всё,что мелкий захочет
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AF007
У меня одного нет никаких сомнений, что за счёт своего сверхинопланетного футбольного интеллекта Лео Кинг будет в топ-5 лучших игроков мира и к началу следующего ЧМ?
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Treis
Ответ CoolTime
Какие комменты красивые "пешеход", "балласт", балласт со статой 13+14 в 20 матчах, найс. Забавно что Барса после его ухода второй сезон подряд мимо плэй-офф ЛЧ.
Ну а чего ты ожидал? Команда последние годы была выстроена под Месси, подобно сб Аргентине, который делал результат. Конечно, его отсутствие сказалось, но уход из Барселоны во благо обоим сторонам.
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Lionel Andres Messi 10
Скажу, наверное, кощунствую вещь, но салат Оливье лучше есть не с белым, а с чёрным хлебом.
+1
-3
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Айтуар Куат
Хави он не нужен. Гвардиоле тоже самое. Пешеход балласт
Единственное кому оказался нужен Кринж это людям пустыни).
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CoolTime
Какие комменты красивые "пешеход", "балласт", балласт со статой 13+14 в 20 матчах, найс. Забавно что Барса после его ухода второй сезон подряд мимо плэй-офф ЛЧ.
+21
-2
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udiekemen
Ответ А. Мостовой
вот вам и "легенда", развалил клуб который дал ему всё и готов плясать на поводку у шейхов лишь бы ЗП повыше
Не ну просто бесит, то Рона обсираешь то ли Месси одновременно 🗿
+3
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Совесть Черданцева
Ответ А. Мостовой
вот вам и "легенда", развалил клуб который дал ему всё и готов плясать на поводку у шейхов лишь бы ЗП повыше
Твой ник полностью соответствует реальному Мостовому
+15
-2
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Mark Safaniev
Ответ Айтуар Куат
Хави он не нужен. Гвардиоле тоже самое. Пешеход балласт
Всем топ клубам не нужен! И это я не о Месси)))😌
+2
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Пффф, никому и не спёрся наш Месси в Барселоне
Ты права. Барса оказалась в таком дерьме из-за Бартомеу, что Месси нецелесообразно туда идти
+1
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Giggs
🐐.👑
+1
-1
0
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