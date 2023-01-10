Тренер «Интер Майами» о Месси: «Лео – один из лучших. Подписать игрока такого уровня будет сложно»

«Интер Майами» заинтересован в приглашении .

При этом в американском клубе понимают, что осуществить трансфер будет трудно.

«Для нас ситуация совсем не изменилась. Сделка по игроку такого уровня – это очень сложно и требует времени. Будьте уверены, мы работаем каждую секунду каждого дня, чтобы привлечь лучших игроков, и я думаю, что он один из лучших», – сообщил главный тренер команды , отвечая на вопросы журналистов.

«Это может случиться. Если Месси придет, я буду по-настоящему счастлив. Представьте, каково это – работать с Месси. Почему бы и нет?» – добавил капитан « » Грегоре.

Ранее уже сообщалось об интересе «Интер Майами» к Месси.

Кристоф Гальтье: «ПСЖ» ведет с Месси переговоры по контракту. Лео счастлив в Париже, мне кажется»