Тренер «Интер Майами» о Месси: «Лео – один из лучших. Подписать игрока такого уровня будет сложно»
«Интер Майами» заинтересован в приглашении Лионеля Месси.
При этом в американском клубе понимают, что осуществить трансфер будет трудно.
«Для нас ситуация совсем не изменилась. Сделка по игроку такого уровня – это очень сложно и требует времени. Будьте уверены, мы работаем каждую секунду каждого дня, чтобы привлечь лучших игроков, и я думаю, что он один из лучших», – сообщил главный тренер команды Фил Невилл, отвечая на вопросы журналистов.
«Это может случиться. Если Месси придет, я буду по-настоящему счастлив. Представьте, каково это – работать с Месси. Почему бы и нет?» – добавил капитан «Интер Майами» Грегоре.
Ранее уже сообщалось об интересе «Интер Майами» к Месси.
Кристоф Гальтье: «ПСЖ» ведет с Месси переговоры по контракту. Лео счастлив в Париже, мне кажется»
Месси всегда был окружён в Барсе сильнейшими футболистами мира .
Такими как Хави и Иниеста , позже Неймар и другие .
Но в момент когда их рядом не стало , у Месси и барсы начались большие проблемы и провалы . Ну а когда и в деньгах начали ущемлять , он и слился в цистерну , опять же к Мбаппе и Неймару - удобно и надёжно спрятался и дальше пешеходить потихонечку 😆😆👍
Ты в какой класс перешёл !?
Как ты себе представляешь мультимиллионера Месси с его командой адвокатов , и один из лучших клубов мира не смогли зарегистрировать контракт !?
Это же детские сказочки про белого бычка 😆😆😆
Ох уж эти сектанты гормона)) 😏
Достижима?
Перешел в ПСЖ лишь потому ,что Лапорта нагло врал ему говоря о том ,что смогут его зарегистрировать тем самым затягивая время.По итогу за полторы недели до старта чемпионатов Месси узнает что Барселона не может с ним ничего поделать и Месси в срочном порядке ищет новый клуб.На связь выходят только катарцы.Он переходит туда.Какие вопросы?
Единственное отличие между Месси и Роналду ,что один остался нужен в Европе ,а второго все открыто послали )
Поэтому он ушёл из своей любимой барсы , как только там возникли финансовые проблемы , и ушёл в ПСЖ, которым владеет финансово очень благополучная компания из Катара .
К тому же как бы там уже Месси не блистал , рекорды Роналду в ЛЧ ему не достижимы .