Тренер «Интер Майами» о Месси: «Лео – один из лучших. Подписать игрока такого уровня будет сложно»

Теги ПСЖ Фил Невилл МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Интер Майами Грегоре Футбол

«Интер Майами» заинтересован в приглашении Лионеля Месси.

При этом в американском клубе понимают, что осуществить трансфер будет трудно.

«Для нас ситуация совсем не изменилась. Сделка по игроку такого уровня – это очень сложно и требует времени. Будьте уверены, мы работаем каждую секунду каждого дня, чтобы привлечь лучших игроков, и я думаю, что он один из лучших», – сообщил главный тренер команды Фил Невилл, отвечая на вопросы журналистов.

«Это может случиться. Если Месси придет, я буду по-настоящему счастлив. Представьте, каково это – работать с Месси. Почему бы и нет?» – добавил капитан «Интер Майами» Грегоре.

Ранее уже сообщалось об интересе «Интер Майами» к Месси.

Кристоф Гальтье: «ПСЖ» ведет с Месси переговоры по контракту. Лео счастлив в Париже, мне кажется»

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20 комментариев

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Бухгалтер2021
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его покупать никто не будет...свободным агентом как в фифе
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Aleksandr Dubovik
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Ответ Rio de Janeiro
"Один из лучших" в отношении Лео читается как троллинг и оскорбление)
Согласен, он «лучший» только когда судьи тащат
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Sevuska
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Ответ Игорь Климов
Твой кумир - Португалец7 всю свою карьеру по топ-командам бегает пока они на пике, не тебе о гении футбола - Лео Месси что-то говорить.
😆😆😆
Месси всегда был окружён в Барсе сильнейшими футболистами мира .
Такими как Хави и Иниеста , позже Неймар и другие .
Но в момент когда их рядом не стало , у Месси и барсы начались большие проблемы и провалы . Ну а когда и в деньгах начали ущемлять , он и слился в цистерну , опять же к Мбаппе и Неймару - удобно и надёжно спрятался и дальше пешеходить потихонечку 😆😆👍
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Sevuska
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Ответ gPk
Ушел из Барселоны потому что те не могли зарегистрировать его новый контракт и он был свободным агентом. Перешел в ПСЖ лишь потому ,что Лапорта нагло врал ему говоря о том ,что смогут его зарегистрировать тем самым затягивая время.По итогу за полторы недели до старта чемпионатов Месси узнает что Барселона не может с ним ничего поделать и Месси в срочном порядке ищет новый клуб.На связь выходят только катарцы.Он переходит туда.Какие вопросы? Единственное отличие между Месси и Роналду ,что один остался нужен в Европе ,а второго все открыто послали )
😆😆😆
Ты в какой класс перешёл !?
Как ты себе представляешь мультимиллионера Месси с его командой адвокатов , и один из лучших клубов мира не смогли зарегистрировать контракт !?
Это же детские сказочки про белого бычка 😆😆😆
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Rio de Janeiro
"Один из лучших" в отношении Лео читается как троллинг и оскорбление)
Ну, если "лучшие" тут Пеле и Марадона, то вполне нормально. Главное, чтоб безо всяких фруктовых ароматизаторов🤓
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Владимир Сказочный
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А почему иногда пишут "Интер Майами", а иногда -- "Олег Майами"?
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Али Себиев
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Ответ А. Мостовой
Прости, но для Месси деньги на последнем месте, в отличие от Роналду. Не удивлюсь если аргентинец хочет еще долгие годы блистать на высоком уровне, играя в ЛЧ.
Поэтому в 33 убежал в лигу фермеров играть за игрушку шейхов 😆
Ох уж эти сектанты гормона)) 😏
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Игорь Климов
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Лео Месси величайший футболист современности, без вариантов.
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Rio de Janeiro
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"Один из лучших" в отношении Лео читается как троллинг и оскорбление)
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Игорь Шеметов
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*лучший
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Я Гражданин Мира
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Ответ Sevuska
😆😆😆 Поэтому он ушёл из своей любимой барсы , как только там возникли финансовые проблемы , и ушёл в ПСЖ, которым владеет финансово очень благополучная компания из Катара . К тому же как бы там уже Месси не блистал , рекорды Роналду в ЛЧ ему не достижимы .
А на счёт золотого мяча?
Достижима?
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gPk
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Ответ Sevuska
😆😆😆 Поэтому он ушёл из своей любимой барсы , как только там возникли финансовые проблемы , и ушёл в ПСЖ, которым владеет финансово очень благополучная компания из Катара . К тому же как бы там уже Месси не блистал , рекорды Роналду в ЛЧ ему не достижимы .
Ушел из Барселоны потому что те не могли зарегистрировать его новый контракт и он был свободным агентом.
Перешел в ПСЖ лишь потому ,что Лапорта нагло врал ему говоря о том ,что смогут его зарегистрировать тем самым затягивая время.По итогу за полторы недели до старта чемпионатов Месси узнает что Барселона не может с ним ничего поделать и Месси в срочном порядке ищет новый клуб.На связь выходят только катарцы.Он переходит туда.Какие вопросы?

Единственное отличие между Месси и Роналду ,что один остался нужен в Европе ,а второго все открыто послали )
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Евгений Громов 22
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Ответ А. Мостовой
Прости, но для Месси деньги на последнем месте, в отличие от Роналду. Не удивлюсь если аргентинец хочет еще долгие годы блистать на высоком уровне, играя в ЛЧ.
Прости конечно , но сей комментарий достоин твоего ника
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Евгений Громов 22
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Сложно , если нет лишних 200 млн в год
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Игорь Климов
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Ну, Лео Месси ещё несколько лет поиграет на высшем уровне в топ-5 Европы, а потом решит, где ему продолжить свою карьеру.
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Игорь Климов
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Ответ Sevuska
😆😆😆 Поэтому он ушёл из своей любимой барсы , как только там возникли финансовые проблемы , и ушёл в ПСЖ, которым владеет финансово очень благополучная компания из Катара . К тому же как бы там уже Месси не блистал , рекорды Роналду в ЛЧ ему не достижимы .
Твой кумир - Португалец7 всю свою карьеру по топ-командам бегает пока они на пике, не тебе о гении футбола - Лео Месси что-то говорить.
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Sevuska
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Ответ А. Мостовой
Прости, но для Месси деньги на последнем месте, в отличие от Роналду. Не удивлюсь если аргентинец хочет еще долгие годы блистать на высоком уровне, играя в ЛЧ.
😆😆😆
Поэтому он ушёл из своей любимой барсы , как только там возникли финансовые проблемы , и ушёл в ПСЖ, которым владеет финансово очень благополучная компания из Катара .
К тому же как бы там уже Месси не блистал , рекорды Роналду в ЛЧ ему не достижимы .
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Абдул Абакаев
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рано ему ещё в МЛС доигрывать. ещё 2 сезона в ПСЖ спокойно уровень держать будет
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Пирс Морган
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Тяжело будет уловить момент, там предложений будет полная охапка
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А. Мостовой
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Прости, но для Месси деньги на последнем месте, в отличие от Роналду. Не удивлюсь если аргентинец хочет еще долгие годы блистать на высоком уровне, играя в ЛЧ.
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