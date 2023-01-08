Скалони – тренер года в сборных по версии IFFHS, Дешам – 2-й, Реграги – 3-й

Теги Дидье Дешам Сборная Японии по футболу Лионель Скалони Валид Реграги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу рейтинги Сборная Марокко по футболу IFFHS Златко Далич Хадзиме Мориясу Футбол

Назван лучший тренер национальной сборной в 2022 году.

По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), им стал Лионель Скалони, приведший Аргентину к победе на ЧМ-2022. Он набрал 240 очков.

Вторым стал тренер сборной Франции Дидье Дешам, занявший 2-е место на ЧМ-2022. У него 45 очков. Замкнул тройку, набрав 30 баллов, Валид Реграги из сборной Марокко.

В топ-5 также вошли Златко Далич (Хорватия) и Хадзиме Мориясу (Япония).

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24 комментария

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Caterina
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Ответ Харен Брогг
Скалони красавец, выиграл долгожданный ЧМ для Аргентины. Выстроить под Месси команду, где всем бы было удобно и чтобы при этом сам Месси выдавал максимум кпд это очень сложная задача и далеко не каждый тренер в карьере Месси ее мог осуществить. К тому же принимал очень важные изменения в составе по ходу всего ЧМ. Единственный его минус как по мне то, что он с заменами часто промахивается по ходу игры.
У него была короткая скамейка, трудно было игру усилить заменами, если менять Молину на Монтиеля, или Альвареса на Лаутаро. Или ещё хуже, Ди Марию на Акунью. А выбора особо не было. Отсюда провалы в концовках матчей.
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Игорь Климов
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Ответ 9chymzyxvz
Скалони - сила. И такой же скромный как Лео Месси. Нашли друг друга два Лионеля
Полностью согласен!
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9chymzyxvz
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Скалони - сила. И такой же скромный как Лео Месси. Нашли друг друга два Лионеля
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Игорь Климов
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Заслуженная награда Скалони!
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9chymzyxvz
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Ответ Александр Елисеев
Ну как переиграл, он дважды упускал преимущество и выиграл за счет пенальти после дополнительных таймов. Скорее грамотно подстроился под соперников, но никак их не переиграл.
Лишь потому что у него нет глубины состава. Все критикуют за замену Ди Марии, так он отбегал все что мог. А второго Диму на скамейке не завалялось. И так во многих заменах.
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Romeo Yankovich
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Ответ lama_kuka
Можно сказать, по делу. Переиграл в тактике Ван Гала, Дешама, тренеров, чьи команды были лучшими на чм, после Аргов
Здесь новость не про мартинеса, а именно он одолел Нидерланды и Францию
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Александр Елисеев
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Ответ NartApsua
Грамотно подстроиться под соперников - это и есть переиграл.
Нет. Переиграл — это когда сохраняешь преимущество и не даешь сопернику до конца матча что-то изменить. В обеих матчах Скалони это было совсем не так.
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NartApsua
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Ответ Александр Елисеев
Ну как переиграл, он дважды упускал преимущество и выиграл за счет пенальти после дополнительных таймов. Скорее грамотно подстроился под соперников, но никак их не переиграл.
Грамотно подстроиться под соперников - это и есть переиграл.
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Марслан Акматалиев
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Лео Скалони заслужил!
Но меня больше радует то, что он очень скромен и адекватен в высказываниях.
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Blaumerc
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Скалони заслужил. Но второе место Реграги заслуживает больше чем Дешам. Потому что Марокко с ним реально прыгнули выше головы. Выиграй топовая и звёздная Франция турнир, никто бы не удивился. А Марокко играя в полуфинале, выбив из турнира Испанию и Португалию сильно удивил.
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Александр Елисеев
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Ответ lama_kuka
Можно сказать, по делу. Переиграл в тактике Ван Гала, Дешама, тренеров, чьи команды были лучшими на чм, после Аргов
Ну как переиграл, он дважды упускал преимущество и выиграл за счет пенальти после дополнительных таймов. Скорее грамотно подстроился под соперников, но никак их не переиграл.
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Пирс Морган
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Один из самых молодых тренеров, выигравших ЧМ, переиграл зубров, старше его на 20-30 лет
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lama_kuka
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Можно сказать, по делу. Переиграл в тактике Ван Гала, Дешама, тренеров, чьи команды были лучшими на чм, после Аргов
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6tspey7tb5
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Тактический очень гибко сыграл. Сложно быть шибким когда нужно команду под одного игроков подстроить. Энцо и Альварес молодые игроки которым нашёл место тренер и не испортил картину
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Serge Vendino
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Ответ Winterburn
Два Лионеля - это сила 💪
Лионель за Лионеля
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Человек из футбола
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Ответ corazón blanco
Логично, Скалони пришёл и сделал то, что стольким тренерам до него не было под силу. Сразу же взял два трофея. Причём в финалах были далеко не фаворитами, однако вопреки всем скептикам выиграл все.
Не просто не были фаворитами, они несмотря на это всех и обыгрывали по делу
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NottinghamForest79
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по делу
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Харен Брогг
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Скалони красавец, выиграл долгожданный ЧМ для Аргентины. Выстроить под Месси команду, где всем бы было удобно и чтобы при этом сам Месси выдавал максимум кпд это очень сложная задача и далеко не каждый тренер в карьере Месси ее мог осуществить. К тому же принимал очень важные изменения в составе по ходу всего ЧМ. Единственный его минус как по мне то, что он с заменами часто промахивается по ходу игры.
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Станислав Л
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Ответ corazón blanco
Логично, Скалони пришёл и сделал то, что стольким тренерам до него не было под силу. Сразу же взял два трофея. Причём в финалах были далеко не фаворитами, однако вопреки всем скептикам выиграл все.
три трофея только
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Winterburn
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Ответ Экспертное мнение
Лионели лучшие в мировом футболе, кто бы сомневался
Два Лионеля - это сила 💪
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Крыс Пол
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Лео взялся из ниоткуда и спас сборную, а также решил вечный спор. Настоящий маг современного футбола.
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Экспертное мнение
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Лионели лучшие в мировом футболе, кто бы сомневался
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Сергей Штырков
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Пенальти лучший тренер
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corazón blanco
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Логично, Скалони пришёл и сделал то, что стольким тренерам до него не было под силу. Сразу же взял два трофея. Причём в финалах были далеко не фаворитами, однако вопреки всем скептикам выиграл все.
+12
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