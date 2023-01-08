Скалони – тренер года в сборных по версии IFFHS, Дешам – 2-й, Реграги – 3-й

Назван лучший тренер национальной сборной в 2022 году.

По версии Международной федерации футбольной истории и статистики ( ), им стал , приведший к победе на ЧМ-2022. Он набрал 240 очков.

Вторым стал тренер сборной Франции Дидье Дешам, занявший 2-е место на ЧМ-2022. У него 45 очков. Замкнул тройку, набрав 30 баллов, Валид Реграги из сборной .

В топ-5 также вошли Златко Далич (Хорватия) и Хадзиме Мориясу ( ).