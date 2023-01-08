Скалони – тренер года в сборных по версии IFFHS, Дешам – 2-й, Реграги – 3-й
Назван лучший тренер национальной сборной в 2022 году.
По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), им стал Лионель Скалони, приведший Аргентину к победе на ЧМ-2022. Он набрал 240 очков.
Вторым стал тренер сборной Франции Дидье Дешам, занявший 2-е место на ЧМ-2022. У него 45 очков. Замкнул тройку, набрав 30 баллов, Валид Реграги из сборной Марокко.
В топ-5 также вошли Златко Далич (Хорватия) и Хадзиме Мориясу (Япония).
Но меня больше радует то, что он очень скромен и адекватен в высказываниях.