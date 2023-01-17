Лионель Скалони: «Месси – лучший в истории. У Лео нечего исправлять в технике, он номер один в прессинге»

назвал лучшим футболистом в истории.

«Не знаю, говорил ли хоть кто-то из тренеров, что тренировать Месси сложно. Наоборот, это легко. В плане техники там нечего исправлять.

Уверяю вас, Месси – номер один в плане прессинга и возвращения мяча. Когда он чует кровь, он отбирает мяч лучше всех.

Для меня Месси – лучший в истории. Марадона был великолепен, но у Лео есть что-то особенное», – сказал тренер сборной .