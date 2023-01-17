Лионель Скалони: «Месси – лучший в истории. У Лео нечего исправлять в технике, он номер один в прессинге»
Лионель Скалони назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Не знаю, говорил ли хоть кто-то из тренеров, что тренировать Месси сложно. Наоборот, это легко. В плане техники там нечего исправлять.
Уверяю вас, Месси – номер один в плане прессинга и возвращения мяча. Когда он чует кровь, он отбирает мяч лучше всех.
Для меня Месси – лучший в истории. Марадона был великолепен, но у Лео есть что-то особенное», – сказал тренер сборной Аргентины.
Возможно имелось в виду прессинг клубной кассы, как алчный баблонель завладел всеми финисами Барсы, отчео клуб до сих пор не может оправится, а теперь вот довел до края пропасти и ПСЖ, там уже устраивают распродажи формы игроков после матча с аукциона, дабы выручить хоть какие то деньги для покрытия убытков.
Слёзы Месси лечат рак. Но он так крут, что никогда не плачет. Вообще.
Месси в детстве спал не с плюшевым, а с настоящим медведем.
Месси — единственный человек, который может забить 2 гола одним ударом по мячу.
Ну и тд...
Я понимаю, некоторые лполчились против Месси, в основном это люди болельщики Реала, персональные фанаты Роналду, отсюда и болельщики Португалии, и основная масса среди болельщиков ещ команд, которые "пострадали" от искусства Месси.
Но пора оставить все сравнения, все клубные пристрастия, все предрассудки.
Пора всем нам признать, мы увидели великую карьеру уникального футболиста, настоящего футбольного гения, и он почти всегда, за редким исключением, создавал шоу, оправдывая наличие огромных стадионов, куда валил народ.
Эта была ярчайщая карьера, ннописуемая.
Маленький вундеркинд постепенно превратился в монстра, оставаясь скромным, и добился величайших успехов.
Он был лучшим во всем и выиграл все.
Долго придется ждать нового короля футбола, с таким мастерством, с таким талантом.
Пора восхищаться вместе, ибо скоро Месси закончит, а мы все были причастны к этому волшебству.
Я ненавижу Барселону, скажу откровенно, но одновременно уважаю.
Не мой клуб.
Но черт возьми, я почти 16 лет каждую неделю смотрел игру Барселоны.
Думаю, так поступали многие.