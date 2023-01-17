Лионель Скалони: «Месси – лучший в истории. У Лео нечего исправлять в технике, он номер один в прессинге»

Теги ПСЖ Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Футбол

Лионель Скалони назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Не знаю, говорил ли хоть кто-то из тренеров, что тренировать Месси сложно. Наоборот, это легко. В плане техники там нечего исправлять.

Уверяю вас, Месси – номер один в плане прессинга и возвращения мяча. Когда он чует кровь, он отбирает мяч лучше всех.

Для меня Месси – лучший в истории. Марадона был великолепен, но у Лео есть что-то особенное», – сказал тренер сборной Аргентины.

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41 комментарий

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AF007
Ответ Amalfitano
Наша песня хороша, начинай сначала. Эти новости про то, что Месси лучший в мире уже смахивают на молитвы в тоталитарной секте. 3 раза в день читаем одно и тоже в разных вариациях.
Лучшего в мире надо называть лучшим в мире, иначе к власти могут прийти португалоговорящие еретики, вроде тебя
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иц а мэн
Ответ ZamoRano
Так он бегает на уровне вратаря, поставь его опорником и команда пятерку от шинника пропустит...
Получше нашего камавинги сыграет в опорке, согласись
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А.Э.РАСИМ
Ответ ColonelKurtz
Не ну про прессинг уже загнул)))
На Копа Америки он был лучшим и по перехватам.Это факт.
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Men77
Ответ Потолковый Лампонюх™
Каким идиотом надо быть чтоб пешехода назвать лучшем в прессинге 🤦
Согласен. В прессинге не лучший. Он просто лучший в истории. К этому судя по всему у тебя вопросов нет😁
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ZamoRano
Ответ Экспертное мнение
Бускетс много бегает? Игрок с мозгами сразу занимает нужную позицию, он даже в таком возрасте доминирует над полузащитой Реала.
Бускетс это кто? От которого Роббен в 2014 с центра поля убегал?
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Александр Сорокин
Лизать не переливать. Сука, как же вы любите себе кумииров всяких делать и идеализировать.
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Men77
Ответ Alex Zet
Не представляю как ходящий пешком и стоящий на одном месте, на протяжении всех 90 минут матча, жалкий баблонель умудрялся прессинговать соперников. Возможно имелось в виду прессинг клубной кассы, как алчный баблонель завладел всеми финисами Барсы, отчео клуб до сих пор не может оправится, а теперь вот довел до края пропасти и ПСЖ, там уже устраивают распродажи формы игроков после матча с аукциона, дабы выручить хоть какие то деньги для покрытия убытков.
Ты главное представляй, что этот "ходящий пешком" выиграл ВСЁ, в отличии от человека, который любит голы партнеров на себя переписать🤣
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Экспертное мнение
Ответ ZamoRano
Так он бегает на уровне вратаря, поставь его опорником и команда пятерку от шинника пропустит...
Бускетс много бегает? Игрок с мозгами сразу занимает нужную позицию, он даже в таком возрасте доминирует над полузащитой Реала.
0
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Я Гражданин Мира
Ответ Amalfitano
Наша песня хороша, начинай сначала. Эти новости про то, что Месси лучший в мире уже смахивают на молитвы в тоталитарной секте. 3 раза в день читаем одно и тоже в разных вариациях.
Ну и радуйтесь на здоровье!😀
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Потолковый Лампонюх™
Каким идиотом надо быть чтоб пешехода назвать лучшем в прессинге 🤦
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ZamoRano
Гениальность прессинга нашего Месси мы видели когда один Дэвис забивал шестой мяч...:))))
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Я Гражданин Мира
Ответ Пенс
В финансовом прессинге если только.
Он этого заслуживает!
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Alex Zet
Не представляю как ходящий пешком и стоящий на одном месте, на протяжении всех 90 минут матча, жалкий баблонель умудрялся прессинговать соперников.
Возможно имелось в виду прессинг клубной кассы, как алчный баблонель завладел всеми финисами Барсы, отчео клуб до сих пор не может оправится, а теперь вот довел до края пропасти и ПСЖ, там уже устраивают распродажи формы игроков после матча с аукциона, дабы выручить хоть какие то деньги для покрытия убытков.
+1
-2
-1
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Я Гражданин Мира
Ответ Игорь Климов
...и ещё Копа Америка.
И обладатель 8 золотых мячей
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ZamoRano
Ответ Экспертное мнение
Лео лучший во всем, что касается футбола. Это отмечал и Пеп, посмотри обзоры как он отбирает мячи в стиле лучших опорников. По сути он был бы успешен на любой позиции, кроме пожалуй центрдэфа. Но в футболе самое сложное - это созидание, поэтому Месси используется всю карьеру в атаках, он и там лучший во всех компонентах: голы, ассисты, контроль темпа, развитие атак и т.д. Короче, он воплощение футбола.
Так он бегает на уровне вратаря, поставь его опорником и команда пятерку от шинника пропустит...
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_Zloba
Однажды Месси спас от удушья 200 человек. Он просто перестал их душить.
Слёзы Месси лечат рак. Но он так крут, что никогда не плачет. Вообще.
Месси в детстве спал не с плюшевым, а с настоящим медведем.
Месси — единственный человек, который может забить 2 гола одним ударом по мячу.
Ну и тд...
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ZamoRano
Ответ Пенс
В финансовом прессинге если только.
Жди накрутку минусов😀
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всеволод платунов
Что ждать от тренера сборной Аргентины.
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jackson_07
Кстати да, когда он чувствует он включается и всегда отбирает мяч.
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stoudemire
Месси настолько крут в плане прессинга что решил его не использовать в своей игре, дав фору сопернику)))
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ivan_krylov
Месси – номер один в плане прессинга и возвращения мяча??? Никогда такого не было...
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Экспертное мнение
Ответ Total_90
Скалони похоже не отошёл ещё от празднования. Месси лучший играя под прессингом, но ни как не в прессинге=)
Лео лучший во всем, что касается футбола. Это отмечал и Пеп, посмотри обзоры как он отбирает мячи в стиле лучших опорников. По сути он был бы успешен на любой позиции, кроме пожалуй центрдэфа. Но в футболе самое сложное - это созидание, поэтому Месси используется всю карьеру в атаках, он и там лучший во всех компонентах: голы, ассисты, контроль темпа, развитие атак и т.д. Короче, он воплощение футбола.
+2
-7
-5
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Amalfitano
Наша песня хороша, начинай сначала. Эти новости про то, что Месси лучший в мире уже смахивают на молитвы в тоталитарной секте. 3 раза в день читаем одно и тоже в разных вариациях.
+6
-6
0
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А.Э.РАСИМ
Думаю, Аргентине повезло не больше, чем всем нам.

Я понимаю, некоторые лполчились против Месси, в основном это люди болельщики Реала, персональные фанаты Роналду, отсюда и болельщики Португалии, и основная масса среди болельщиков ещ команд, которые "пострадали" от искусства Месси.

Но пора оставить все сравнения, все клубные пристрастия, все предрассудки.

Пора всем нам признать, мы увидели великую карьеру уникального футболиста, настоящего футбольного гения, и он почти всегда, за редким исключением, создавал шоу, оправдывая наличие огромных стадионов, куда валил народ.

Эта была ярчайщая карьера, ннописуемая.
Маленький вундеркинд постепенно превратился в монстра, оставаясь скромным, и добился величайших успехов.

Он был лучшим во всем и выиграл все.

Долго придется ждать нового короля футбола, с таким мастерством, с таким талантом.

Пора восхищаться вместе, ибо скоро Месси закончит, а мы все были причастны к этому волшебству.

Я ненавижу Барселону, скажу откровенно, но одновременно уважаю.
Не мой клуб.
Но черт возьми, я почти 16 лет каждую неделю смотрел игру Барселоны.

Думаю, так поступали многие.
+2
-6
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AF007
Месси - это голевое чутье рыгалду, передачи Иньесты и дриблинг Марадоны, собранные в одном флаконе
0
-5
-5
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