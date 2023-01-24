Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Возраст – препятствие для всех, в том числе и для него, но его присутствие многое даст. Я бы хотел, чтобы он поехал»
Лионель Скалони высказался о роли Лионеля Месси в сборной Аргентины.
«Он футбольный лидер, и когда он говорит, он говорит правильные слова. И я никогда не видел, чтобы кто-то еще передавал партнерам по команде то, что передает он. Это невероятно. Я могу рассказать, но это нужно почувствовать. То, что он передает... И то, с каким восхищением на него смотрят товарищи».
О том, сыграет ли Месси на ЧМ-2026
«Он счастлив на поле и в футболке сборной. Возраст является препятствием для всех, в том числе и для него, но конечно, если он будет в составе, это многое даст. Я бы хотел, чтобы он поехал, а там посмотрим», – сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью Movistar.
В 39 он уже не сможет размотать Гвардиола, как это было в полуфинале, но всё остальное (передачи, удар, понимание игры) будет при нём, если он будет держать себя в форме. Вопрос в том, будет ли?
От выносливости он тоже не зависит, его манера игры не требует выносливости.
Я реально не знаю
Отаменди, Ли Мария, Акунья, Папу Гомес точно не сыграют.Тальяфико и Паредес с Пеццелья тоже.
А остальные,
Лисандро, Вратарь, Альварес, Энцо, Де Пауль, Макалистер, Ромеро, Лаутаро, Николас Гонсалес, Паласиос имеют неплохие шансы.
Плюс у них есть Суале, Гарначо, что интересно уже, обе талантливы.
Считаю, в 2026 году Аргентина будет главным фаворитом, плюс Бразилия.
Почему бы Месси не поехать.Пару матчей сыграет, еще одна медаль реальная мечта.