высказался о роли в сборной .

«Он футбольный лидер, и когда он говорит, он говорит правильные слова. И я никогда не видел, чтобы кто-то еще передавал партнерам по команде то, что передает он. Это невероятно. Я могу рассказать, но это нужно почувствовать. То, что он передает... И то, с каким восхищением на него смотрят товарищи».

О том, сыграет ли Месси на

«Он счастлив на поле и в футболке сборной. Возраст является препятствием для всех, в том числе и для него, но конечно, если он будет в составе, это многое даст. Я бы хотел, чтобы он поехал, а там посмотрим», – сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью Movistar.