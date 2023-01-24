Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Возраст – препятствие для всех, в том числе и для него, но его присутствие многое даст. Я бы хотел, чтобы он поехал»

Теги ПСЖ Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Футбол

Лионель Скалони высказался о роли Лионеля Месси в сборной Аргентины

«Он футбольный лидер, и когда он говорит, он говорит правильные слова. И я никогда не видел, чтобы кто-то еще передавал партнерам по команде то, что передает он. Это невероятно. Я могу рассказать, но это нужно почувствовать. То, что он передает... И то, с каким восхищением на него смотрят товарищи». 

О том, сыграет ли Месси на ЧМ-2026

«Он счастлив на поле и в футболке сборной. Возраст является препятствием для всех, в том числе и для него, но конечно, если он будет в составе, это многое даст. Я бы хотел, чтобы он поехал, а там посмотрим», – сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью Movistar.

 

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28 комментариев

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Фаррух Касимов
Алонушка,продолжает изливать желчь,после ЧМ не может выйти из депрессии.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Константин Федяев
Откуда у него рейтинг 41671? Кто под такими коментариями может плюсы ставить?
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MU RD2
Лучше уйти в лучах славы. В 39 очень маловероятно что он будет блистать. А на него как на одного из великих в истории, будет пристальное внимание. Да и мечту воплотил. Лучше пусть запомнят его с кубком в руках, в который он больше всего приложил усилий в сборной
+3
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+3
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Игорь Климов
Для начала нужно пожелать удачи и победы Лео Месси в сборной Аргентины на Копа Америка, а там и до ЧМ-2026 будет недалеко.
+6
-1
+5
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Vinnipukh Vinni
Ответ Оригинальный Ник
Даже Месси будет мешком в 39 лет. Но как ментальный лидер а-ля Ибра может внести вклад и помочь молодым талантам аргов
В его случае это вопрос мотивации в первую очередь.
В 39 он уже не сможет размотать Гвардиола, как это было в полуфинале, но всё остальное (передачи, удар, понимание игры) будет при нём, если он будет держать себя в форме. Вопрос в том, будет ли?
От выносливости он тоже не зависит, его манера игры не требует выносливости.
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Tristan...
Ответ Константин Федяев
Откуда у него рейтинг 41671? Кто под такими коментариями может плюсы ставить?
Кринжанутые...
+3
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+2
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MrWillSee
Ответ Константин Федяев
Откуда у него рейтинг 41671? Кто под такими коментариями может плюсы ставить?
Согласен, он просто позорище этот алонса
+3
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sheikh_111
Ответ Привет ТтFitful
Не уверен мне кажется наоборот
Посмотри 2 последних чм роналду они отличаются как небо и земля , конечно у них не один и тот же стиль игры но в 38 лет он не покажет тот же футбол что на этом чм, а картина у зрителей будет та что по свежее
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0
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Александра Александрова
Было бы шикарно, единственный футболист в истории сыгравший на 6 чемпионата мира, звучит )
+10
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+9
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Привет ТтFitful
Ответ sheikh_111
Уж лучше закончить в сборной на пике славы))
Не уверен мне кажется наоборот
+1
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Anton Kortenko
а чо сразу за два заплатили?
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Я Гражданин Мира
Ответ Константин Федяев
Откуда у него рейтинг 41671? Кто под такими коментариями может плюсы ставить?
А скажите пожалуйста кто эти плюсы, минусы ставить и за что
Я реально не знаю
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ruslan_khaibulov
Ответ Павел Гогаладзе
Месси может на позиции десятки раздавать
Или может стоять на дальней штанге думаю в таком режиме он до 50 сможет играть) замыкать и пенальти) ну одному фрукту не позорно было это делать последние 6 лет)
+18
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+16
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AF007
Ответ Sevuska
Главное - участие !
Под таким девизом замыкалдыч провёл все свои 5 форумов)
+17
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+17
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Павел Гогаладзе
Ответ А.Э.РАСИМ
У Аргентины отличные шансы, ветеранов не много. Отаменди, Ли Мария, Акунья, Папу Гомес точно не сыграют.Тальяфико и Паредес с Пеццелья тоже. А остальные, Лисандро, Вратарь, Альварес, Энцо, Де Пауль, Макалистер, Ромеро, Лаутаро, Николас Гонсалес, Паласиос имеют неплохие шансы. Плюс у них есть Суале, Гарначо, что интересно уже, обе талантливы. Считаю, в 2026 году Аргентина будет главным фаворитом, плюс Бразилия. Почему бы Месси не поехать.Пару матчей сыграет, еще одна медаль реальная мечта.
Месси может на позиции десятки раздавать
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leon01
Ответ Мадрид наказывает!
Я бы тоже хотел, чтобы он поехал. Поржем со старого пердуна без судей))
ну да поплакал ты видимо много лет,поржать пока не получается....
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А.Э.РАСИМ
У Аргентины отличные шансы, ветеранов не много.
Отаменди, Ли Мария, Акунья, Папу Гомес точно не сыграют.Тальяфико и Паредес с Пеццелья тоже.
А остальные,
Лисандро, Вратарь, Альварес, Энцо, Де Пауль, Макалистер, Ромеро, Лаутаро, Николас Гонсалес, Паласиос имеют неплохие шансы.
Плюс у них есть Суале, Гарначо, что интересно уже, обе талантливы.
Считаю, в 2026 году Аргентина будет главным фаворитом, плюс Бразилия.
Почему бы Месси не поехать.Пару матчей сыграет, еще одна медаль реальная мечта.
+27
-5
+22
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sheikh_111
Уж лучше закончить в сборной на пике славы))
0
-1
-1
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инок
Лео будет 38, вряд ли весь матч сможет отбегать, но поехать как талисман и лидер - вполне! И отметиться голом на следующим ЧМ было бы просто невероятно!
+9
-1
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Sevuska
Главное - участие !
0
-3
-3
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Mr Hgaar
Месси если наполовину мощности сыграет, в отличии от этого ЧМ в Катаре, будет очень и очень востребован! Я бы с радостью посмотрел на него в 2026!
+10
-1
+9
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yulay
Люблю наблюдать за игрой Лео, но надеюсь он сможет вовремя остановиться - не хочется наблюдать за альнасром
+15
-3
+12
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Мадрид наказывает!
Комментарий скрыт
+3
-13
-10
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GuruFutbola
Ответ Константин Федяев
Откуда у него рейтинг 41671? Кто под такими коментариями может плюсы ставить?
Чтобы народ увидел и тоже посмеялся)
+5
-3
+2
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Оригинальный Ник
Даже Месси будет мешком в 39 лет. Но как ментальный лидер а-ля Ибра может внести вклад и помочь молодым талантам аргов
0
-4
-4
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