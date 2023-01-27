Кристиан Ромеро: «Хочу, чтобы Скалони тренировал Аргентину до конца жизни. Он важен для каждого из нас»

хочет, чтобы продолжил работу в сборной Аргентины.

Ранее глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заявил, что контракт с главным тренером будет продлен.

«Я надеюсь, что это произойдет. Это тренер, которого я очень ценю. Он открыл для меня двери, доверял мне, дал мне футболку сборной и позволил стать частью этой удивительной команды.

Он важен для каждого из нас, потому что он вывел сборную на вершину. Если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы он тренировал Аргентину до конца жизни», – заявил защитник « ».

Скалони стал тренером сборной Аргентины в 2018 году. При нем сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, Финалиссиму и стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

6 лет назад Скалони тренировал детей на Мальорке и еле обыграл Галактионова. Теперь он – лучший в мире