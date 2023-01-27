Кристиан Ромеро: «Хочу, чтобы Скалони тренировал Аргентину до конца жизни. Он важен для каждого из нас»

Теги премьер-лига Англия Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм Кристиан Ромеро Футбол

Кристиан Ромеро хочет, чтобы Лионель Скалони продолжил работу в сборной Аргентины.

Ранее глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заявил, что контракт с главным тренером будет продлен.

«Я надеюсь, что это произойдет. Это тренер, которого я очень ценю. Он открыл для меня двери, доверял мне, дал мне футболку сборной и позволил стать частью этой удивительной команды.

Он важен для каждого из нас, потому что он вывел сборную на вершину. Если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы он тренировал Аргентину до конца жизни», – заявил защитник «Тоттенхэма».

Скалони стал тренером сборной Аргентины в 2018 году. При нем сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, Финалиссиму и стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

6 лет назад Скалони тренировал детей на Мальорке и еле обыграл Галактионова. Теперь он – лучший в мире

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7 комментариев

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Mario14
Чувак видимо первый раз в жизни дал интервью, а спортс из этого сделал кучу новостей 🤦‍♂️, слишком много этого Ромеро тут за последние дни...
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Александра Александрова
Мощнейший конечно тренер , а футболист просто выразил свое восхищение таким образом , но у многих интеллекта понять этого не хватает и они воспринимают все буквально ! И еще что то про политику , какую то чушь двигают , казалось бы причём тут футбольный тренер !
+1
-1
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Макс Шева
Кто то ещё продолжает верить в дедушку мороза.ну.это сладкие мечты,
0
-1
-1
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Winterburn
Ответ Velirpa
россиянцы путеном так же восхищаются, хотя у него нет трофеев.
А как же медаль за взятие и последующее освобождение Херсона?
0
-2
-2
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Under
Ответ Winterburn
Скалони был конечно прекрасен, но у каждого тренера рано или поздно наступает творческий спад.
К сожалению, не надо далеко ходить за примерами несменяемых вождей и последствиями их несменяемости.
0
-1
-1
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Velirpa
россиянцы путеном так же восхищаются, хотя у него нет трофеев.
+2
-4
-2
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Winterburn
Скалони был конечно прекрасен, но у каждого тренера рано или поздно наступает творческий спад.
+4
0
+4
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