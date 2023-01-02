« » может подписать нападающего « ».

Английский клуб интересуется и готовит предложение на сумму 60 миллионов евро, сообщает Ouest France со ссылкой на L’Equipe. Манкунианцы хотят купить игрока сборной в зимнее трансферное окно.

В услугах форварда также заинтересована « » – клуб стал следить за Коло-Муани еще за долго до ЧМ-2022. Мюнхенцам интересен вариант с трансфером 24-летнего футболиста перед следующим сезоном.

В 14 матчах текущего сезона Бундеслиги Коло-Муани забил 5 голов и сделал 9 ассистов. На чемпионате мира он забил 1 гол в 3 играх. Его статистику можно найти здесь.