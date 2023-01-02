«МЮ» предложит 60 млн евро за Коло-Муани. «Бавария» тоже интересуется форвардом «Айнтрахта» (L’Equipe)

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Франции по футболу возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Футбол

«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего «Айнтрахта». 

Английский клуб интересуется Рандалем Коло-Муани и готовит предложение на сумму 60 миллионов евро, сообщает Ouest France со ссылкой на L’Equipe. Манкунианцы хотят купить игрока сборной Франции в зимнее трансферное окно. 

В услугах форварда также заинтересована «Бавария» – клуб стал следить за Коло-Муани еще за долго до ЧМ-2022. Мюнхенцам интересен вариант с трансфером 24-летнего футболиста перед следующим сезоном. 

В 14 матчах текущего сезона Бундеслиги Коло-Муани забил 5 голов и сделал 9 ассистов. На чемпионате мира он забил 1 гол в 3 играх. Его статистику можно найти здесь

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35 комментариев

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Ola BP
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Ответ Artak Hunanyan
Какая та утка похоже))) то есть на Гапко которого ещё летом хотели взять 50лямов не оказалось. А тут готовы за 60 этого персонажа купить
Гапко просто не особо нужен был ТенХагу, так бы ещё летом подписали.
Его идеальная тройка - Рэш-Марсиаль-Антони.
При наличии здоровья у всей троицы, никто на банку не присядет.
Но если француз опять в лазарете, то заменять должен чистый форвард, а не такой как Гапко.
Скорее ТенХаг в Арнаутовиче больше нуждался, чем в соотечественнике)
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a.sh.s.
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Ответ undead88
Ну это безумие. Стата у него так себе. Ну а его промах на последних секундах финала доожен скорее лямов 20 от цены отнять
Промах или все таки отличный сейв Мартинеза?!
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Okaka
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Ответ Игорь Замаруев
Слишком много за него. И куда им ещё один игрок атаки? Рэшфорд, Антони, Марсиаль, Санчо, Гарначо, Эланга есть
Эланга уходит. А игроков атаки надо 6 человек для топ-клуба. Вон у Ливера целых 7
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Гекдениз Кардениз
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Ответ Slavanya
Кто-нибудь знал о нем до ЧМ? Какого хрена он стоит 60 мультов?
Он Дешаму должен забашлять за его раскрутку)
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undead88
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Ну это безумие. Стата у него так себе. Ну а его промах на последних секундах финала доожен скорее лямов 20 от цены отнять
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Александр Зубков
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Ответ Slavanya
Кто-нибудь знал о нем до ЧМ? Какого хрена он стоит 60 мультов?
Я и сейчас его не знаю. Чел который Мартинесу не забил?
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Artak Hunanyan
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Какая та утка похоже))) то есть на Гапко которого ещё летом хотели взять 50лямов не оказалось. А тут готовы за 60 этого персонажа купить
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68.39
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Судя по тому что клуб готовят к продаже и якобы нет денег, как пишут многие источники, дорогих трансферов зимой ждать не стоит.
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Максим Маслов
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Ответ Los Galácticos
Чёт логика МЮ вообще дремучий лес, топчика Гакпо за 37 млн. профукали а тут уже хотят непонятного Коло-Муани за 60.
желтуха это
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Максим Маслов
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Ответ Александр Жарков
То есть за Гакпо 40 млн зажали, и тут уже готовы 60 выложить? Писали же, что в ЗТО у «МЮ» только аренды на вход...
это вбросы желтой Экип
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Токсик
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Ответ Артём Алиев
Шутка, надеюсь
У МЮ бабок сейчас нет до прихода новых владельцев
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Николай Васильков
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Ответ Slavanya
Кто-нибудь знал о нем до ЧМ? Какого хрена он стоит 60 мультов?
Ну как же? В финале ЧМ мяча коснулся? Коснулся. Значит 60.
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Человек1991
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Ответ Slavanya
Кто-нибудь знал о нем до ЧМ? Какого хрена он стоит 60 мультов?
2022 год 15 голов , 16 голевых )
+14
-1
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Slavanya
Кто-нибудь знал о нем до ЧМ? Какого хрена он стоит 60 мультов?
Если мудрик из упл стоит 70, тот этот чел стоит 500
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68.39
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Ответ Панк рок группы в России
Нету чистого нападающего, который борется за мячи и всё такое, все вышеперечисленные тобой игроки - это по большей степени фингеры, чистого напа среди них нет, а за него это сейчас немного, он потом будет стоить ещё дороже
На основании чего он будет стоить дороже то? Пока что вроде рановато делать выводы. Парень перспективный, но сколько таких было? А сейчас 60млн за него, действительно многовато как по мне.
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Касум Увайсов
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Где-то в Мерсисайде тоже им заинтересовались
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Lavinka
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Очередной вингер а не центральный нам , ага , верим ....
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Джейме Ланнистер
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Ответ Владимир Владимирович
Вот это другое дело, а не ваш Мудрик. Кто смотрел Коло Муани в бундеслиге тот скажет что он будущий топ
к 24 он уже должен быть топ игроков
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Elik1989
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Ответ Nethernovas
Из твоего списка центр-форвардом является только марсиаль, и то с натяжкой
Его все время тянет к бровке, как нападающий он сильно ограничен. Так что с большой натяжкой.
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Ignazio DE Alter
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Если он перейдёт в МЮ, то порадует одного вратаря Астон Виллы...
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Владимир Владимирович
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Вот это другое дело, а не ваш Мудрик. Кто смотрел Коло Муани в бундеслиге тот скажет что он будущий топ
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Aleksey Dolmatov
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Задолго*
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Александр Жарков
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То есть за Гакпо 40 млн зажали, и тут уже готовы 60 выложить? Писали же, что в ЗТО у «МЮ» только аренды на вход...
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QWertY
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Жирнющая утка. У МЮ 40 даже не было, чтобы купить Гакпо, не говоря уже о 60. Дорогой трансфер будет только летом. И возможно при новых владельцах
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Nethernovas
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Ответ Игорь Замаруев
Слишком много за него. И куда им ещё один игрок атаки? Рэшфорд, Антони, Марсиаль, Санчо, Гарначо, Эланга есть
Из твоего списка центр-форвардом является только марсиаль, и то с натяжкой
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