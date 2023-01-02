«МЮ» предложит 60 млн евро за Коло-Муани. «Бавария» тоже интересуется форвардом «Айнтрахта» (L’Equipe)
«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего «Айнтрахта».
Английский клуб интересуется Рандалем Коло-Муани и готовит предложение на сумму 60 миллионов евро, сообщает Ouest France со ссылкой на L’Equipe. Манкунианцы хотят купить игрока сборной Франции в зимнее трансферное окно.
В услугах форварда также заинтересована «Бавария» – клуб стал следить за Коло-Муани еще за долго до ЧМ-2022. Мюнхенцам интересен вариант с трансфером 24-летнего футболиста перед следующим сезоном.
В 14 матчах текущего сезона Бундеслиги Коло-Муани забил 5 голов и сделал 9 ассистов. На чемпионате мира он забил 1 гол в 3 играх. Его статистику можно найти здесь.
Его идеальная тройка - Рэш-Марсиаль-Антони.
При наличии здоровья у всей троицы, никто на банку не присядет.
Но если француз опять в лазарете, то заменять должен чистый форвард, а не такой как Гапко.
Скорее ТенХаг в Арнаутовиче больше нуждался, чем в соотечественнике)