У Коло-Муани из «Айнтрахта» 25 (13+12) очков в 27 играх сезона
Рандаль Коло-Муани набрал 25 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне.
Сегодня нападающий «Айнтрахта» забил гол и отдал голевой пас в игре против «Дармштадта» в 1/8 финала Кубка Германии (3:2, второй тайм).
Всего на счету француза 13 мячей в 27 матчах этого сезона во всех турнирах. Коло-Муани также отдал 12 результативных передач за этот период.
В 4 последних матчах форвард забил 5 мячей. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Коло-Муани интересен «Ливерпулю», «МЮ» и «Баварии». «Айнтрахт» может продать его за 100 млн евро летом, если не выйдет в ЛЧ
пик в 3 десятилетия как у французов, потом ... но посмотрим
1930-1994 чм без финалов то были ...
С латералями они тоже знают что-то недооцененными, Бута зимой очень хорошо вписался в команду.
Один из самых прогрессирующих клубов мира именно за счет умного менеджмента. Надеюсь, обыграют Наполи.