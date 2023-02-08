У Коло-Муани из «Айнтрахта» 25 (13+12) очков в 27 играх сезона

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Кубок Германии Дармштадт Рандаль Коло-Муани Футбол

Рандаль Коло-Муани набрал 25 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне. 

Сегодня нападающий «Айнтрахта» забил гол и отдал голевой пас в игре против «Дармштадта» в 1/8 финала Кубка Германии (3:2, второй тайм).

Всего на счету француза 13 мячей в 27 матчах этого сезона во всех турнирах. Коло-Муани также отдал 12 результативных передач за этот период. 

В 4 последних матчах форвард забил 5 мячей. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь

Коло-Муани интересен «Ливерпулю», «МЮ» и «Баварии». «Айнтрахт» может продать его за 100 млн евро летом, если не выйдет в ЛЧ

11 комментариев

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Okaka
Ответ 68.39
Йович яркий пример того что сезон это не показатель. Парень безусловно играет очень хорошо сейчас, но не на сумму которую за него просят.
Муани из лиги 1, там напы получше
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68.39
Йович яркий пример того что сезон это не показатель. Парень безусловно играет очень хорошо сейчас, но не на сумму которую за него просят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RYBvsSAB
Ответ Кирилл Голивец
Ему всего 24. Все еще может быть. Жиру в таком возрасте переходил из пердива французского.
можно сравнить с барсой до титула в КЕЧ/ЛЧ сезона 91-92

пик в 3 десятилетия как у французов, потом ... но посмотрим
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-2
-2
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RYBvsSAB
Ответ Кирилл Голивец
Ему всего 24. Все еще может быть. Жиру в таком возрасте переходил из пердива французского.
а что если ... Франция вернется на своё место?

1930-1994 чм без финалов то были ...
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-5
-5
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otchim kaloeda
Ответ Кирилл Голивец
Селекция Айнтрахта титаны. Йович, Аллер, и вот теперь Коло Муани. С латералями они тоже знают что-то недооцененными, Бута зимой очень хорошо вписался в команду. Один из самых прогрессирующих клубов мира именно за счет умного менеджмента. Надеюсь, обыграют Наполи.
Главное ему бы выбрать в будущем хороший клуб..
0
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0
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Кирилл Голивец
Ответ CriminalJoint62
К сожалению, это не выиграет ему ЧМ
Ему всего 24. Все еще может быть. Жиру в таком возрасте переходил из пердива французского.
+10
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+10
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djamel
Если даже 30 забьет, все все равно будут говорить, что это тот ноунейм который на 123 минуте не забил Мартинезу.
+7
-1
+6
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кuraakula belov
В МЮ или Баварию со след сезона, да и на лет 6-8 заместо Жиру и Бенземы в основу Франции вполне может попасть
+1
-1
0
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Кирилл Голивец
Селекция Айнтрахта титаны. Йович, Аллер, и вот теперь Коло Муани.

С латералями они тоже знают что-то недооцененными, Бута зимой очень хорошо вписался в команду.

Один из самых прогрессирующих клубов мира именно за счет умного менеджмента. Надеюсь, обыграют Наполи.
+9
0
+9
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Максим Горький
120 миллионов в студию))))))))))))
0
-1
-1
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CriminalJoint62
К сожалению, это не выиграет ему ЧМ
+2
-2
0
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