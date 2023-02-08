У Коло-Муани из «Айнтрахта» 25 (13+12) очков в 27 играх сезона

набрал 25 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне.

Сегодня нападающий « » забил гол и отдал голевой пас в игре против « » в 1/8 финала Кубка Германии (3:2, второй тайм).

Всего на счету француза 13 мячей в 27 матчах этого сезона во всех турнирах. Коло-Муани также отдал 12 результативных передач за этот период.

В 4 последних матчах форвард забил 5 мячей. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Коло-Муани интересен «Ливерпулю», «МЮ» и «Баварии». «Айнтрахт» может продать его за 100 млн евро летом, если не выйдет в ЛЧ