Акинфеев о ЦСКА: «Мы пока все равно пятые, как бы ни играли. Это огорчает – если мечтаешь о чем-то, то к весне должен быть хотя бы в тройке»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев высказался о результатах ЦСКА в этом сезоне. 

– Сейчас в ЦСКА строится новая команда. Вы в ней – главный хранитель победных традиций. Видите основания и перспективы для нового взлета до чемпионского уровня?

– Не знаю это словосочетание «строится команда», когда на протяжении нескольких лет у нас люди сначала приходят в аренду, потом уходят...

Наверное, да, именно сейчас она действительно строится, но по поводу чемпионства думать пока рано. Нужно сделать акцент на какой-то костяк, и тогда уже будет понятно – сможем или не сможем. Все будет зависеть от нас. Последние годы показывают, что пока не можем.

– Этот чемпионат вы начали здорово, но потом просели.

– Что-то еще можно вернуть, но по факту мы пока все равно пятые, как бы ни играли. Это огорчает в том плане, что, если мечтаешь о чем-то, то к весне должен быть не на пятом месте, а хотя бы в тройке, – сказал вратарь ЦСКА.

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11 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ артмаст
В Газпром лиге это невозможно
Чтобы навязывать борьбу за чемпионством надо идти хотя бы в тройке, и это в любой лиге
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космонавт на дереве
Сейчас между вторым и 12тым местом особо разницы нету
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Алексей Супонинский
Жаль антирекорд ЛЧ прервался
+2
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Shuller18
Ответ Венгерский ветеринар Мацал Кошек
А чем третье место отличается от пятого? Еврокубков все равно нет, доходы у нас в лиге вроде не распределяются от набранного места (хотя такая информация проскакивала в свое время). Разве только самолюбие потешить и всё, больше это ни на что не влияет. Это хреново когда у команды есть профит только если она заняла первое место
Медаль. Ну и какой-никакой прогресс относительно последних лет.
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Scrumhalf
С 2018 года всё команда строится, никак не построится. Бабаева на выход.
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Иван Булкин
Ответ Венгерский ветеринар Мацал Кошек
А чем третье место отличается от пятого? Еврокубков все равно нет, доходы у нас в лиге вроде не распределяются от набранного места (хотя такая информация проскакивала в свое время). Разве только самолюбие потешить и всё, больше это ни на что не влияет. Это хреново когда у команды есть профит только если она заняла первое место
Отличается бронзовой медалью хотя бы.
Вам с дивана виднее, а если бы хоть каким либо проф спортом занимались, то 3 и 5 место это земля и небо!
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Питекантроп
Карасик поможет
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артмаст
Ответ Black Phoenix
Акинфеев как никто в ЦСКА заслуживает ещё одного чемпионства с родным клубом под закат карьеры. Это было бы идеально, но пока армейцы не в силах навязать борьбу за золото РПЛ, что крайне печально.
В Газпром лиге это невозможно
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Black Phoenix
Акинфеев как никто в ЦСКА заслуживает ещё одного чемпионства с родным клубом под закат карьеры. Это было бы идеально, но пока армейцы не в силах навязать борьбу за золото РПЛ, что крайне печально.
+1
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
А чем третье место отличается от пятого? Еврокубков все равно нет, доходы у нас в лиге вроде не распределяются от набранного места (хотя такая информация проскакивала в свое время). Разве только самолюбие потешить и всё, больше это ни на что не влияет. Это хреново когда у команды есть профит только если она заняла первое место
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Demyan Grachev
может ты просто старый, Игорь Жуков?
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