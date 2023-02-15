Акинфеев о ЦСКА: «Мы пока все равно пятые, как бы ни играли. Это огорчает – если мечтаешь о чем-то, то к весне должен быть хотя бы в тройке»

высказался о результатах ЦСКА в этом сезоне.

– Сейчас в ЦСКА строится новая команда. Вы в ней – главный хранитель победных традиций. Видите основания и перспективы для нового взлета до чемпионского уровня?

– Не знаю это словосочетание «строится команда», когда на протяжении нескольких лет у нас люди сначала приходят в аренду, потом уходят...

Наверное, да, именно сейчас она действительно строится, но по поводу чемпионства думать пока рано. Нужно сделать акцент на какой-то костяк, и тогда уже будет понятно – сможем или не сможем. Все будет зависеть от нас. Последние годы показывают, что пока не можем.

– Этот чемпионат вы начали здорово, но потом просели.

– Что-то еще можно вернуть, но по факту мы пока все равно пятые, как бы ни играли. Это огорчает в том плане, что, если мечтаешь о чем-то, то к весне должен быть не на пятом месте, а хотя бы в тройке, – сказал вратарь .

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!