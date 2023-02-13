Акинфеев об уходе из сборной: «В один прекрасный момент понимаешь: надоело! Хочу валяться на диване! Хочу мороженого!»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Евро-2020 Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев рассказал, как решил уйти из сборной России.

– С хорватами был лучший, по мне, матч сборной на чемпионате мира.

– За этот матч, за эту серию пенальти не стыдно. Да, обидно, что не прошли дальше. Но когда Ракитич забил решающий гол, я сидел на газоне и понимал, что мне не стыдно за то, что мы сделали. Душу кошки не раздирали.

И когда мы уже пришли в раздевалку и некоторые игроки сказали, что завершают карьеру в сборной... Вот в ту минуту стало грустно. Из-за того, что мы уже не встретимся в команде и эта сборная прекращает свое существование.

Хотя я в тот момент уже знал, что тоже закончу в ней играть. Но с объявлением решил взять паузу. Решение принял еще до чемпионата мира, и в курсе о нем только жена и родители.

– Нужно иметь большую силу воли, чтобы уйти на пике. Были сомнения? И потом, перед Евро-2020, когда вас уговаривали вернуться?

– Ни грамма сомнений не было. Когда я понял окончательно, что все, позвонил Саламычу, сказал, что завтра будет заявление на сайте ЦСКА. При этом не хотел на камеру пафосно это говорить – и попросил пресс-атташе Игоря Владимирова, чтобы сразу перепечатали это заявление на сайте РФС, и пусть информация разойдется именно так.

Потом были два разговора с Саламычем, но я сразу сказал, что никогда в жизни решения не поменяю. Если бы у меня не было травм и я чувствовал в себе силы, то, конечно, не сделал бы такой шаг. Играл бы и в ус не дул. Но в моей ситуации, когда трое детей, не хочется уже лишний раз приезжать на сборы.

Если брать взрослый футбол, то с 2002 года я только с перерывами на отпуск делал одно и то же. Ты знаешь, что есть весенние матчи чемпионата и Кубка, осенние, еврокубки, чемпионаты мира, Европы, и все это идет по кругу. И в один прекрасный момент понимаешь, что все – надоело! Хочу дома валяться на диване! Хочу мороженого поесть!

Черчесов это понял. Когда пошли разговоры перед Евро о возвращении, мы тоже общались. Я слышал, что опять качели в мою сторону могут качнуться, и говорю: «Саламыч, все, давайте даже не начинать! Мы уже все два года назад решили!» И на этом все прекратилось.

Но там же всякие букмекеры, инсайдеры были – «Акинфеев вернется!» Кто-то хорошо заработал на людях.

– Евро-2020 со стороны смотрели совершенно спокойно?

– Не просто спокойно. Это был, наверное, лучший Евро в моей жизни! – сказал Акинфеев.

На счету Акинфеева 111 матчей за сборную России. Он завершил карьеру в национальной команде после ЧМ-2018.

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45 комментариев

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Камбоджа Иванов
То есть, для ЦСКА достаточно и дивана с мороженым? Хотя, судя по Облякову, логично
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Фан Рубина
Ответ DeltaForce
Не только современность,а вообще истории футбола,а рпл сильнейшая лига галактики,зачем ограничиваться только миром?!
Сложно напрямую сравнивать игроков совсем разных игровых эпох. А что касается галактики - пока неясно, единственная ли Земля - обитаемая планета. Может, где-то ещё живут существа, похожие на землян, но играющие в футбол дольше на пару тысячелетий? Поэтому именно современности и именно РПЛ - сильнейшая лига мира.
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Фан Рубина
Ответ tyuiop tyuiop
ну такое, мир запомнит его по его серии пропущенных в лч веселое было время, помню стихи на спортсе писали
Разве что мир примитивного бей-беги европейского псевдофутбола и его фанаты, коих тут немало.
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Андрей Андреев
Дыркафееву с испанцами просто повезло.
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Alexey Agapov
Ответ tyuiop tyuiop
в отборе лажал
А вам сколько лет, вы помните отбор? Примеры матчей напишите, где были ошибки
+1
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tyuiop tyuiop
Ответ Ник Прост
Наверное, так и было, но ведь сотни людей могут рассказать про то, как Игорь, уставший и чем-то недовольный, дал автограф безо всяких...А Вы сами всегда откликаетесь?
это его работа
+1
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tyuiop tyuiop
Ответ Metalloid
Что за бред? На уровне сборных у него 2 ошибки максимум. И то, почему-то забывают, когда при слуцком он нас вытащил из отбора чуть-ли не в одно лицо. А 2008?
шутишь?
Ану назови тогда те две про которые ты думаешь
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Андрей К
Ответ притвиц
Для сегодняшней сборной идеальная.
ну да
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Ник Прост
Ответ амкар
Помнится, в 2012 году ЦСКА приехал в гости к Амкару. Пошли мы, ребята, брать у них автографы, все подошли, спокойно дали, только Акинфеев был поодаль. на вежливую просьбу дать автограф скривил лицо и сказал "Давайте завтра", а завтра шансов встретить их уже не было, конечно. А Игнашевич послал меня на 3 буквы, когда я его спросил "Почему так плохо сыграли на евро?" (честно, никак не хотел его обидеть, но его задело, видимо, хотя автограф дал при этом). Вот, такая история)
Наверное, так и было, но ведь сотни людей могут рассказать про то, как Игорь, уставший и чем-то недовольный, дал автограф безо всяких...А Вы сами всегда откликаетесь?
0
0
0
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DeltaForce
Ответ Фан Рубина
Величайший вратарь современности и легенда сильнейшей лиги мира - РПЛ.
Не только современность,а вообще истории футбола,а рпл сильнейшая лига галактики,зачем ограничиваться только миром?!
+1
-1
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притвиц
Ответ Андрей К
Сафонов это идеальная замена
Для сегодняшней сборной идеальная.
0
0
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tyuiop tyuiop
Ответ Alexey Agapov
бронза евро 2008?
в отборе лажал
0
-4
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Metalloid
Ответ tyuiop tyuiop
если бы не пропустил от хорватов было бы красивее но так согласен, по сути первый цикл сборной где он не облажался и не испортил результат
Что за бред? На уровне сборных у него 2 ошибки максимум. И то, почему-то забывают, когда при слуцком он нас вытащил из отбора чуть-ли не в одно лицо. А 2008?
+4
0
+4
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Alexey Agapov
Ответ tyuiop tyuiop
если бы не пропустил от хорватов было бы красивее но так согласен, по сути первый цикл сборной где он не облажался и не испортил результат
бронза евро 2008?
+4
0
+4
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Осоавиахим
Ответ savik-A.M.
Хочу дома валяться на диване! Хочу мороженого поесть! - прям процитировал половину страны в понедельник )
Пн.-Пт.
+1
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Spaten
Только Вологодского если
0
-1
-1
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xQcoW
Игарю надоело между ног пропускать и антирекорды ставить
+3
-1
+2
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tyuiop tyuiop
Ответ Андрей К
ты что пристал, если не нравиться ставь минус и иди читай дальше новости
ок
0
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Андрей К
Ответ tyuiop tyuiop
ты вроде про Сафонова
ты что пристал, если не нравиться ставь минус и иди читай дальше новости
0
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амкар
Помнится, в 2012 году ЦСКА приехал в гости к Амкару. Пошли мы, ребята, брать у них автографы, все подошли, спокойно дали, только Акинфеев был поодаль. на вежливую просьбу дать автограф скривил лицо и сказал "Давайте завтра", а завтра шансов встретить их уже не было, конечно.
А Игнашевич послал меня на 3 буквы, когда я его спросил "Почему так плохо сыграли на евро?" (честно, никак не хотел его обидеть, но его задело, видимо, хотя автограф дал при этом).
Вот, такая история)
+1
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tyuiop tyuiop
Ответ Андрей К
да вроде Я не про Краснодар ну ладно
ты вроде про Сафонова
0
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tyuiop tyuiop
не стыдно это главная цель в карьере рекордсмена
помню стабильно на спортс были новости про поражение за которое не стыдно
увы, чаще ему было стыдно
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tyuiop tyuiop
Ответ Black Phoenix
Игорян ушёл из сборной максимально красиво, на мажорной ноте, после того самого отбитого пенальти ногой, когда вытащил сборную в 1/4 финала ЧМ. Лучшего момента поймать было сложно!
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Андрей К
Ответ tyuiop tyuiop
давно игру Краснодара видел?
да вроде Я не про Краснодар ну ладно
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tyuiop tyuiop
Ответ Андрей К
Сафонов это идеальная замена
давно игру Краснодара видел?
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