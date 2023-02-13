Акинфеев об уходе из сборной: «В один прекрасный момент понимаешь: надоело! Хочу валяться на диване! Хочу мороженого!»
Игорь Акинфеев рассказал, как решил уйти из сборной России.
– С хорватами был лучший, по мне, матч сборной на чемпионате мира.
– За этот матч, за эту серию пенальти не стыдно. Да, обидно, что не прошли дальше. Но когда Ракитич забил решающий гол, я сидел на газоне и понимал, что мне не стыдно за то, что мы сделали. Душу кошки не раздирали.
И когда мы уже пришли в раздевалку и некоторые игроки сказали, что завершают карьеру в сборной... Вот в ту минуту стало грустно. Из-за того, что мы уже не встретимся в команде и эта сборная прекращает свое существование.
Хотя я в тот момент уже знал, что тоже закончу в ней играть. Но с объявлением решил взять паузу. Решение принял еще до чемпионата мира, и в курсе о нем только жена и родители.
– Нужно иметь большую силу воли, чтобы уйти на пике. Были сомнения? И потом, перед Евро-2020, когда вас уговаривали вернуться?
– Ни грамма сомнений не было. Когда я понял окончательно, что все, позвонил Саламычу, сказал, что завтра будет заявление на сайте ЦСКА. При этом не хотел на камеру пафосно это говорить – и попросил пресс-атташе Игоря Владимирова, чтобы сразу перепечатали это заявление на сайте РФС, и пусть информация разойдется именно так.
Потом были два разговора с Саламычем, но я сразу сказал, что никогда в жизни решения не поменяю. Если бы у меня не было травм и я чувствовал в себе силы, то, конечно, не сделал бы такой шаг. Играл бы и в ус не дул. Но в моей ситуации, когда трое детей, не хочется уже лишний раз приезжать на сборы.
Если брать взрослый футбол, то с 2002 года я только с перерывами на отпуск делал одно и то же. Ты знаешь, что есть весенние матчи чемпионата и Кубка, осенние, еврокубки, чемпионаты мира, Европы, и все это идет по кругу. И в один прекрасный момент понимаешь, что все – надоело! Хочу дома валяться на диване! Хочу мороженого поесть!
Черчесов это понял. Когда пошли разговоры перед Евро о возвращении, мы тоже общались. Я слышал, что опять качели в мою сторону могут качнуться, и говорю: «Саламыч, все, давайте даже не начинать! Мы уже все два года назад решили!» И на этом все прекратилось.
Но там же всякие букмекеры, инсайдеры были – «Акинфеев вернется!» Кто-то хорошо заработал на людях.
– Евро-2020 со стороны смотрели совершенно спокойно?
– Не просто спокойно. Это был, наверное, лучший Евро в моей жизни! – сказал Акинфеев.
На счету Акинфеева 111 матчей за сборную России. Он завершил карьеру в национальной команде после ЧМ-2018.
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А Игнашевич послал меня на 3 буквы, когда я его спросил "Почему так плохо сыграли на евро?" (честно, никак не хотел его обидеть, но его задело, видимо, хотя автограф дал при этом).
Вот, такая история)
помню стабильно на спортс были новости про поражение за которое не стыдно
увы, чаще ему было стыдно