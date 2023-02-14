Акинфеев о 43 матчах с голами в ЛЧ: «Сейчас могу с улыбкой вспомнить матчи, где залетало все. Тогда было обидно, думал: когда же все закончится?»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА рекорды Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев рассказал о серии пропущенных мячей в Лиге чемпионов.

Вратарь ЦСКА пропускал мячи в 43 матчах турнира подряд и за 11 лет – с 2006 по 2017 год – пропустил 85 голов.

– Для вас в успехе на ЧМ-2018 сыграло какую-то роль, что в ноябре 2017-го матчем с «Бенфикой» закончилась серия с пропущенными мячами в Лиге чемпионов? Сняло это с плеч какой-то груз?

– Мне было обидно пропускать такие голы, как от «Монако» на последней минуте, когда мы дома вели 1:0. Причем ничто этого гола не предвещало. Где-то внутренне думал: когда же все закончится? Хотя прекрасно понимал, что могу это изменить только на поле. Но 43 матча изменить не мог.

С другой стороны, с «Реалом» уже потом было две игры «на ноль», и все начали восхвалять: мол, я стал только четвертым вратарем в мире, который с королевским клубом в обоих матчах двухраундового соперничества мячей не пропускал. Компания, кстати, хорошая – ван дер Сар, например. Но, когда годы проходят, эмоции стихают. Сейчас, наверное, порой даже с улыбкой могу вспомнить матчи Лиги чемпионов, когда залетало все, что можно. Но тогда – да, было обидно, и это еще не то слово, – сказал вратарь ЦСКА.

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9 комментариев

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Честный контроль
Сегодня в день рождения Рабинера, СЭ прям кладезь желтушных вбросов и архивных глупостей.
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Андрей Хенто
Но, пожалуй лучший матч Акинфеева в Лиге Чемпионов был против Арсенала на Хайбери, когда ЦСКА сыграл в нулевую ничью только благодаря потрясающей игре Игоря и фатальному невезению канониров.
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леонардий
Ответ Ебздрогыч
За погоней Овечкина за Грецки так не следили, как за за количеством матчей у Игоря в ЛЧ с голами. Но Игорь молодец, не сломался, прошел и через это
Помню кажется матч с Монако был ,если не ошибаюсь этот матч должен был 39м быть , все так волновались тут что серия прервется, но на 87 минуте Игорь пропустил и весь спортс выдохнул с облегчением))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ crispymousse
Я надеюсь, по завершении карьеры, Игорь не запятнает себя, выдавая бред в СМИ каждый раз, как делает это тот же Мостовой. Очень хочется надеяться, что он помимо хорошего спортсмена еще и хороший человек.
Игорь в жизни достаточно скромный человек, поэтому это исключено.
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evil
Слава Богу, что теперь всё наладилось
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crispymousse
Я надеюсь, по завершении карьеры, Игорь не запятнает себя, выдавая бред в СМИ каждый раз, как делает это тот же Мостовой. Очень хочется надеяться, что он помимо хорошего спортсмена еще и хороший человек.
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FEZ10
Помню гол пропущенный на последних минутах с Монако .Думал ,наконец он выдохнет и на тебе .Кажется 88 была
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Ебздрогыч
За погоней Овечкина за Грецки так не следили, как за за количеством матчей у Игоря в ЛЧ с голами. Но Игорь молодец, не сломался, прошел и через это
+1
-1
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леннорыч-абрамович
Главное - не многие столько в Лиге чемпионов отыграли! Акинфеев - легенда российского футбола! Жаль, что теперь Лигу чемпионов приходится только вспоминать!
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