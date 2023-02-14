Акинфеев о 43 матчах с голами в ЛЧ: «Сейчас могу с улыбкой вспомнить матчи, где залетало все. Тогда было обидно, думал: когда же все закончится?»

рассказал о серии пропущенных мячей в чемпионов.

Вратарь ЦСКА пропускал мячи в 43 матчах турнира подряд и за 11 лет – с 2006 по 2017 год – пропустил 85 голов.

– Для вас в успехе на ЧМ-2018 сыграло какую-то роль, что в ноябре 2017-го матчем с «Бенфикой» закончилась серия с пропущенными мячами в Лиге чемпионов? Сняло это с плеч какой-то груз?

– Мне было обидно пропускать такие голы, как от «Монако» на последней минуте, когда мы дома вели 1:0. Причем ничто этого гола не предвещало. Где-то внутренне думал: когда же все закончится? Хотя прекрасно понимал, что могу это изменить только на поле. Но 43 матча изменить не мог.

С другой стороны, с «Реалом» уже потом было две игры «на ноль», и все начали восхвалять: мол, я стал только четвертым вратарем в мире, который с королевским клубом в обоих матчах двухраундового соперничества мячей не пропускал. Компания, кстати, хорошая – ван дер Сар, например. Но, когда годы проходят, эмоции стихают. Сейчас, наверное, порой даже с улыбкой могу вспомнить матчи Лиги чемпионов, когда залетало все, что можно. Но тогда – да, было обидно, и это еще не то слово, – сказал вратарь ЦСКА.

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