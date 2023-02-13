Акинфеев о 0:1 в Мариборе: «Этот тупой гол все перечеркнул. Должны были 4-5 забивать – было очень обидно»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Гус Хиддинк премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Словении по футболу квалификация ЧМ-2010 ЧМ-2010 Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о поражении сборной России в Мариборе.

В ноябре 2009 года Россия выиграла у Словении (2:1) в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022, а в ответной игре уступила со счетом 0:1 и не вышла на турнир.

– Для меня Марибор-2009 – по-прежнему большая боль, потому что более талантливой и, казалось, созревшей для больших дел сборной у России никогда не было. У вас это тоже до сих пор сидит внутри?

– Так сказать не могу. Просто было обидно, что этот тупой гол на 92-й минуте в Москве (на самом деле на 87-й – прим.) все перечеркнул. Была какая-то комбинация, человек бьет, я отбиваю, выдыхаю. И тут смотрю – наших ни одного человека, и Печник стоит... Именно этот гол все перевернул. По игре мы четыре или пять должны были забивать.

– Мне кажется, Хиддинк, чувствуя это, и решил Словению добивать, выпустил Быстрова вместо Семака. Это выглядело логично, но баланс в нашей игре нарушился – и в обороне начали проваливаться.

– Это психология. Нельзя говорить, что тренер не угадал. Такое бывает – атакуешь, счет 2:0, и успокаиваешься. А ведь любая ошибка к голу может привести. Было очень обидно, в том числе и за тренера. Мы пошли к нему (в самолете из Марибора – прим.), хотели, чтобы он остался. И он бы, может, не ушел. Но тогда поменялось руководство РФС, и Гуса уволили, – сказал вратарь ЦСКА.

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10 комментариев

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Юрий Кечко
В Москве в итоге вообще на 2-2 могли устроится , Игорь там один мёртвый потащил потом ещё
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Александр Гуреу
Ответ Эмиль Джафаров
Даже спустя почти 14 лет ощущение, что не было матча, где я был бы более убит горем из за футбольного матча. Украину не застал в силу возраста, а Марибор до сих пор как ком в горле
Аналогично Марибор большая трагедия!!! Тем более что Россия - Украина я был нейтральным болельщиком, и больше болел за за Украину Шевченко и к. ) но Карпин мне тоже нравился) так вышло, что оба главными на ряду с Филимоновым который кстати тоже нравился, но меньше яем молодой Шовковский.... За Украину болел иза Динамо К
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Nuraly Amirov
самый ужасный матч в моей жизни, помню тогда на пары пришел вообще никакой
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maxpoddubniy
Ответ Эмиль Джафаров
Даже спустя почти 14 лет ощущение, что не было матча, где я был бы более убит горем из за футбольного матча. Украину не застал в силу возраста, а Марибор до сих пор как ком в горле
Мне в 99 было 9 лет, но то чувство не забыть. Даже Марибор не перечеркнул, хотя отбор был на чм, а не на евро как в 99.
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Дамир Ринатович
Горе в Мариборе...
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King_X
Очень талантливое поколение и топово играли
Могли б пошуметь на ЧМ, но этот дурацкий матч все перечеркнул
Очень жаль
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Stewart Downing
Ответ Эмиль Джафаров
Даже спустя почти 14 лет ощущение, что не было матча, где я был бы более убит горем из за футбольного матча. Украину не застал в силу возраста, а Марибор до сих пор как ком в горле
очень противно было на это смотреть. Злость была сильная да
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Уэмбли Стедиум
Если бы......
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Ovsyankin
Ответ Эмиль Джафаров
Даже спустя почти 14 лет ощущение, что не было матча, где я был бы более убит горем из за футбольного матча. Украину не застал в силу возраста, а Марибор до сих пор как ком в горле
Марибор был лайт после Украины, ну такооое, типа понятно, а вот в 99 была жара, полыхало даже у самых терпеливых.
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Эмиль Джафаров
Даже спустя почти 14 лет ощущение, что не было матча, где я был бы более убит горем из за футбольного матча. Украину не застал в силу возраста, а Марибор до сих пор как ком в горле
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