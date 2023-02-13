Акинфеев о 0:1 в Мариборе: «Этот тупой гол все перечеркнул. Должны были 4-5 забивать – было очень обидно»

поделился воспоминаниями о поражении сборной России в Мариборе.

В ноябре 2009 года Россия выиграла у Словении (2:1) в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022, а в ответной игре уступила со счетом 0:1 и не вышла на турнир.

– Для меня Марибор-2009 – по-прежнему большая боль, потому что более талантливой и, казалось, созревшей для больших дел сборной у России никогда не было. У вас это тоже до сих пор сидит внутри?

– Так сказать не могу. Просто было обидно, что этот тупой гол на 92-й минуте в Москве (на самом деле на 87-й – прим.) все перечеркнул. Была какая-то комбинация, человек бьет, я отбиваю, выдыхаю. И тут смотрю – наших ни одного человека, и Печник стоит... Именно этот гол все перевернул. По игре мы четыре или пять должны были забивать.

– Мне кажется, , чувствуя это, и решил Словению добивать, выпустил Быстрова вместо Семака. Это выглядело логично, но баланс в нашей игре нарушился – и в обороне начали проваливаться.

– Это психология. Нельзя говорить, что тренер не угадал. Такое бывает – атакуешь, счет 2:0, и успокаиваешься. А ведь любая ошибка к голу может привести. Было очень обидно, в том числе и за тренера. Мы пошли к нему (в самолете из Марибора – прим.), хотели, чтобы он остался. И он бы, может, не ушел. Но тогда поменялось руководство РФС, и Гуса уволили, – сказал вратарь .

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