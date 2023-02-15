Мбаппе о фаворите ответного матча с «Баварией»: «ПСЖ», как и всегда!»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе считает «ПСЖ» фаворитом ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Баварией».

Вчера в Париже состоялась первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» победила «ПСЖ» со счетом 1:0.

– Кто фаворит второго матча?

– «ПСЖ», как и всегда! – ответил нападающий «ПСЖ».

Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 8 марта.

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50 комментариев

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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Совесть Черданцева
Вроде бы я рад победе Мюнхена, а вроде и ничьи больше хотелось. ПСЖ в первом тайме как будто выйти на поле забыл
А во втором тайме когда вышел Мбаппе напомнил команде что они не на тренировке
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Direct free kick
Ответ Isa Babaev
Каждый год такое слышим, но реальность такова, что то Клопп унижает их с Ливерпулем, то Реал )
Физропп в 2019 обыграл самую слабую Баварию со времён тренерской чехарды начала 2010-х, а больше ничего предложить не может, потому что унылая беготня не футбол
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Isa Babaev
Ответ Милан. Тонали. 8.
Бавария вообще один из главных фаворитов в этой ЛЧ, ДОЛЖНЫ легко пройти ПСЖ ☝️....
Каждый год такое слышим, но реальность такова, что то Клопп унижает их с Ливерпулем, то Реал )
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Рагим Гиримов
Ответ Александр Граф
ну и зачем ты так про мусиалу?
ты знаешь рост Мусиалы, овощ ты каталунский?
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Четыреноль
ПСЖ с такой игрой всё профукает. У них не получаются элементарные пасы:((( Рамос такое дно, всё пасы сопернику или в аут, хорошо что пару раз выручил. Вратарь капец отстой, детский гол пропустил. Неймара надо выктнуть а Мбаппе пускай восстановится и принесёт пользу. Месси стоит впереди, а мяча нихрена нет. Задится глубже и даёт пасы конфетки, а партнёры сразу в аут. Смотрю на них и радуюсь за Барсу. Эту Баварию нынешняя Барса пройдёт катком.
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Direct free kick
Мбаппе сильнее мессика
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Алексей Ненахов
Ответ Амин Чич
защита не пропустила
Ну игра была ужасной , на контрасте с их прессингом )
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Сергей Штырков
Ответ zzhf4bjztp
У ПСЖ отсутствует картина игры, у того же Почетино игра псж лучше смотрелась.
у Почетино оборона хотя бы играла и опорка, тут просто пасы на месси. а тот стоит и репу чешет. вот и вся игра. а фантики плачут, пол его опекали поэтому он и не смог, но все равно он был лучшим! Страха в его глазах не было, а это ментальная победа!
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Михаил Сафонов
Псж, как и всегда… вылетит
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Сергей Штырков
Вперед Леонель! Вперед Леонель!
На матч не забей! Хоть с пенальти забей!
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Raybar
победитель - это команда которая проходит в дальнейшую стадию после ответного матча
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Амин Чич
Ответ Алексей Ненахов
Да какая ничья ? 70 минут парижан из штрафной не выпускали идеальный прессинг от Баварии , но с ужасной игрой в обороне , 3 раза за игру Месси увидел это был пас Неймару , удар и фол на нем
защита не пропустила
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Гагаринский, дом 3
В.е..т! Фразу не до конца напечатали!
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Silent2006
Сколько себя помню, ПСЖ всегда доминировал в плей-офф ЛЧ. Ни одного проигранного финала за последние 10 лет!
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Назар Игорь
ПСЖ без трофеев, как и всегда.
+2
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VuNePonimaete
Спортс, публикуйте полную новость пожалуйста:
Мбаппе о фаворите на вылет из ЛЧ: Псж как и
всегда
+3
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вовочка6762
Смешно слышать это от Мбаппе после проигрыша дома !
+2
-1
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Alexvu10
….вылетит в 1/8
0
-1
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DpeMa111
Если МБП одтянет на себя пару тройку опекунов, есть шанс, так ПСЖ раньше и играл в принципе и это приносило свой результат, по идее на острее и без него есть кому завершать атаки
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Совесть Черданцева
Ответ Алексей Ненахов
Да какая ничья ? 70 минут парижан из штрафной не выпускали идеальный прессинг от Баварии , но с ужасной игрой в обороне , 3 раза за игру Месси увидел это был пас Неймару , удар и фол на нем
Повар выдал матч жизни просто...
Хотя и удалился
+6
0
+6
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Go-go-love
Когда это ПСЖ был фаворитом против Баварии? Может я что-то пропустил?
+5
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zzhf4bjztp
У ПСЖ отсутствует картина игры, у того же Почетино игра псж лучше смотрелась.
+2
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U. M. A. Muhammad
Может он себе так мотивацию поднимает. Но если не выаезет эта цитата будет поводом для насмешек
+2
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fbd
- Кто вылетит из ЛЧ после второго матча?
- ПСЖ, как всегда!
+5
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Максим Левицкий
Фаворит всегда команда, в которой есть Месси, тут Мбаппе прав, даже такое г как псж
+1
-2
-1
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