Мбаппе о фаворите ответного матча с «Баварией»: «ПСЖ», как и всегда!»

считает «ПСЖ» фаворитом ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Баварией».

Вчера в Париже состоялась первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» победила «ПСЖ» со счетом 1:0.

– Кто фаворит второго матча?

– «ПСЖ», как и всегда! – ответил нападающий «ПСЖ».

Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 8 марта.

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