Мбаппе о фаворите ответного матча с «Баварией»: «ПСЖ», как и всегда!»
Килиан Мбаппе считает «ПСЖ» фаворитом ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Баварией».
Вчера в Париже состоялась первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» победила «ПСЖ» со счетом 1:0.
– Кто фаворит второго матча?
– «ПСЖ», как и всегда! – ответил нападающий «ПСЖ».
Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 8 марта.
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Мбаппе о фаворите на вылет из ЛЧ: Псж как и
всегда
Хотя и удалился
- ПСЖ, как всегда!