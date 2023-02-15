Гальтье про 0:1 с «Баварией»: «ПСЖ» загнали в угол в 1-м тайме. После выхода Мбаппе мы перестроились и давили 25-30 минут»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Как только наша игра лишилась глубины, «Бавария» насела на нас. Нам не удавалось вывести мяч в атаку, нас загнали в угол. Я знал, что без вертикальной игры, которая необходима в подобных матчах, будет тяжело. Эту вертикальность нам могли дать крайние защитники, но Хакими, к сожалению, рано выбыл.

Первый тайм был тяжелым. Но у нас был и другой план. Я знал, что смогу использовать Килиана Мбаппе, но, к сожалению, команда пропустила прямо перед тем, как мы собрались сделать перестановки.

А в следующие 25 минут мы увидели и реакцию команды, и то, как она перестроилась. Мы давили 25-30 минут, создавали моменты.

Конечно, мы разочарованы, но мы также знали, что сегодня не сможем ни выйти в следующий раунд, ни вылететь. Все будет решаться через три недели.

У нас сложный период, у состава проблемы с физическим состоянием. К тому же график плотный – причем именно тогда, когда наша команда ослаблена.

0:1 – отрицательный результат, но сейчас правило выездного гола изменилось. Нам нужно победить в Мюнхене», – сказал Гальтье.

«Бавария» доминировала над «ПСЖ». Его освежил только Мбаппе, у которого отменили два гола

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12 комментариев

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Сергей Штырков
Ответ llolishe
Ливерпуль и Вилльяреал-ага, ага.
вильяреал с одним ударом в родных стенах
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Sardor Abdujalilov
Ответ llolishe
Ливерпуль и Вилльяреал-ага, ага.
Тебе больно друг мой?
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хавбек+
Галтье топчик всю игру в меньшинстве и пропустить всего раз, Скалони вроде как дал ответ по части гоата, это 9 бегунов и свойский судья и тогда можно рассчитывать на серию пенальти против приличных соперников
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Jon Snow
На сколько же клубный футбол мощнее сборных. Лига чемпионов - вышка футбола. Бавария стабильно машина, после Мадрида величайший клуб в истории.
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Parce
Ответ zzzeeerrrooo
кого ещё? там и так было 4 полузащитника но они не в состоянии мяч держать
Надо 4 верати в центр, тогда будет идеально
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AnMe
Ответ zzzeeerrrooo
кого ещё? там и так было 4 полузащитника но они не в состоянии мяч держать
Нормального кого-то, хоть и с защитой выстроились сегодня куда лучше, чем в последних матчах, но дыра между полузащитой и атакой.
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zzzeeerrrooo
Ответ AnMe
Надо в центр поля кого-то, а то там слишком много энергии тратят Лео и Неймар, а их все ругают. Ну и Гальтье сменить
кого ещё?
там и так было 4 полузащитника
но они не в состоянии мяч держать
+2
0
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AnMe
Надо в центр поля кого-то, а то там слишком много энергии тратят Лео и Неймар, а их все ругают.
Ну и Гальтье сменить
0
-1
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llolishe
Ответ Зелёный гопник
В Мюнхене вам покажут, как надо давить в родных стенах!
Ливерпуль и Вилльяреал-ага, ага.
+2
-3
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Сергей Штырков
25-30(5-10)
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Зелёный гопник
В Мюнхене вам покажут, как надо давить в родных стенах!
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Роман
Давили так, что аж обделались дома.
0
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