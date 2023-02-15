Гальтье про 0:1 с «Баварией»: «ПСЖ» загнали в угол в 1-м тайме. После выхода Мбаппе мы перестроились и давили 25-30 минут»

Главный тренер «ПСЖ» подвел итоги матча с «Баварией» (0:1) в чемпионов.

«Как только наша игра лишилась глубины, «Бавария» насела на нас. Нам не удавалось вывести мяч в атаку, нас загнали в угол. Я знал, что без вертикальной игры, которая необходима в подобных матчах, будет тяжело. Эту вертикальность нам могли дать крайние защитники, но Хакими, к сожалению, рано выбыл.

Первый тайм был тяжелым. Но у нас был и другой план. Я знал, что смогу использовать , но, к сожалению, команда пропустила прямо перед тем, как мы собрались сделать перестановки.

А в следующие 25 минут мы увидели и реакцию команды, и то, как она перестроилась. Мы давили 25-30 минут, создавали моменты.

Конечно, мы разочарованы, но мы также знали, что сегодня не сможем ни выйти в следующий раунд, ни вылететь. Все будет решаться через три недели.

У нас сложный период, у состава проблемы с физическим состоянием. К тому же график плотный – причем именно тогда, когда наша команда ослаблена.

0:1 – отрицательный результат, но сейчас правило выездного гола изменилось. Нам нужно победить в Мюнхене», – сказал Гальтье.

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