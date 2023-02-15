Пеп об «Арсенале»: «Хотите трофей? Окей, сражайтесь. «Ман Сити» будет защищать его до последнего дня»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о борьбе «Манчестер Сити» и «Арсенала» за победу в АПЛ.

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, опережая «Ман Сити» на 3 очка при матче в запасе.

«Я не хочу отдавать титул только из-за того, что мы не те, кто мы есть. Это моя главная мотивация. Если они обыграют нас, то это случится потому, что они лучше. Тогда это спорт, и я буду первым, кто поздравит их, как я всегда и делал. Но не потому, что нас просто там нет.

Хотите трофей? Окей, сражайтесь. Он в наших руках. Мы будем защищать этот трофей до последнего дня. Это то, чего я бы хотел. Бороться по максимуму, чтобы попытаться сохранить титул. Если не получится, нужно принять это. Но мы должны выложиться на все сто. Мои игроки должны чувствовать это каждый день», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Сегодня «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в рамках перенесенного матча 12-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:30 по московскому времени.

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26 комментариев

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ruslan_khaibulov
Ответ Бухгалтер2021
я про нынешний сезон
Наполи всегда умудрялся обсираться имея большой гандикап как и Дортмунд, поэтому время покажет. а так они очень давно не брали титул, пусть возьмут, не все же брать Ювентусу и 2 клубам из города Милан
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galymmus
Сыграй осенью 12 тур как и положено, Вероятнее всего Арсенал просто бы разнес Мансити! А так Арсенал сдал, а Мансити набирает ход. Несправедливо получается, хоть я и фанат Мансити
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kaviknat
Ответ Kanonir152
Никаких сомнений, перед Арсеналом никто просто так ворота не откроет. В каком-то смысле, сегодняшняя встреча ключевая в сезоне для Арсенала.
Не только для Арсенала. Очки терять нельзя никому. Самый худший вариант для Арсенала и МС, это две ничьи между собой. Там сзади могут поднажать. Они пока далеко, но чем черт не шутит?
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G.O.D.
Ответ Аскар Джумашев
Ю вона плэй? Лэтс плэй!
Водка внутри, а снаружи- бутылка ©
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Alexander Yavriantz
Ответ Сэйлор Мун
Пеп: Доминант доминировал доминировал да не выдоминирировал.
Это если обыграет доминанта 2 раза.
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Reece24
Ответ Wekil Halylow
Ну да суди ешё раз забудет про линию и всё
Как будто Сити не терял очки с МЮ из-за клоунских судей.
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Усатая Козляра
Ответ Миллиардер Рахим
Где там кто отобрал? Ассоциация судей Англии даже признало, что все ок было там. Но тебе виднее, конечно
может вот это прочитаешь

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/unitedtweets/3113612.html?sl=1

то как позорно правила переписали после этого матча
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Усатая Козляра
Ответ Миллиардер Рахим
Где там кто отобрал? Ассоциация судей Англии даже признало, что все ок было там. Но тебе виднее, конечно
давай ка поподробнее, что там ассоциация судей признало?
+2
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Аскар Джумашев
Ю вона плэй? Лэтс плэй!
+25
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Marcus-light
Мне кажется самое крутое в тренерских умениях Пепа, что его команды методичны как роботы. Не бывает такого, что игроки приуныли и стали бомбить бесполезные навесы. Даже если весь сезон команду лихорадит, можно быть уверенным, что в любом матче с любым соперникам Сити будет давить и иметь моменты.
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Kanonir152
Никаких сомнений, перед Арсеналом никто просто так ворота не откроет.
В каком-то смысле, сегодняшняя встреча ключевая в сезоне для Арсенала.
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Миллиардер Рахим
Ответ 2vdhrvmmzf
Ты про матч с мю когда у сити очки отобрали?
Где там кто отобрал? Ассоциация судей Англии даже признало, что все ок было там. Но тебе виднее, конечно
+2
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GuruFutbola
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Любой тренер Баварии не хуже)
В бундесферме и я был бы гегемоном
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cmorblr
Ответ Wekil Halylow
Ну да суди ешё раз забудет про линию и всё
Это нытьё будет вечным
+2
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Михаил1970
Т.е. нет никакого заговора против "Манчестер Сити"?
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2vdhrvmmzf
Ответ Wekil Halylow
Ну да суди ешё раз забудет про линию и всё
Ты про матч с мю когда у сити очки отобрали?
+3
-6
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ GuruFutbola
Пеп на дистанции лучший тренер всех времен и народов 😏
Любой тренер Баварии не хуже)
+3
-3
0
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Бухгалтер2021
Ответ Wex815
В прошлом сезоне была, или ты 6 месяцев назад родился?
я про нынешний сезон
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Wex815
Ответ Бухгалтер2021
вот бы так в италии интрига была до последнего тура..эх
В прошлом сезоне была, или ты 6 месяцев назад родился?
+17
-1
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Сэйлор Мун
Пеп: Доминант доминировал доминировал да не выдоминирировал.
0
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Wekil Halylow
Пеп: Судя тожет должен посторатся на 100% прошлий раз когда мы играли на Эмиратес судя не подвадили.
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Sergei Terekhov
Если без левых пенок - то будет интересно)
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Wekil Halylow
Ну да суди ешё раз забудет про линию и всё
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Бухгалтер2021
вот бы так в италии интрига была до последнего тура..эх
+1
-5
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GuruFutbola
Пеп на дистанции лучший тренер всех времен и народов 😏
+6
-11
-5
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