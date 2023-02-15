Пеп об «Арсенале»: «Хотите трофей? Окей, сражайтесь. «Ман Сити» будет защищать его до последнего дня»

высказался о борьбе «Манчестер Сити» и « » за победу в АПЛ.

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, опережая « » на 3 очка при матче в запасе.

«Я не хочу отдавать титул только из-за того, что мы не те, кто мы есть. Это моя главная мотивация. Если они обыграют нас, то это случится потому, что они лучше. Тогда это спорт, и я буду первым, кто поздравит их, как я всегда и делал. Но не потому, что нас просто там нет.

Хотите трофей? Окей, сражайтесь. Он в наших руках. Мы будем защищать этот трофей до последнего дня. Это то, чего я бы хотел. Бороться по максимуму, чтобы попытаться сохранить титул. Если не получится, нужно принять это. Но мы должны выложиться на все сто. Мои игроки должны чувствовать это каждый день», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Сегодня «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в рамках перенесенного матча 12-го тура . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:30 по московскому времени.

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