Аканджи о «Сити»: «Мы больше не можем терять очки и выходим на каждую игру, зная об этом. Слова тренера нас подстегнули»

заявил, что «Манчестер Сити» не имеет права на ошибку в борьбе за титул.

«Каждая игра важна, но в январе и феврале будет много игр. Возвращается Лига чемпионов – еще одно большое соревнование, – и мы не можем проиграть ни одного матча, нельзя терять очки. Мы знаем это, и именно так мы выходим на каждую игру – чтобы набрать три очка», – сказал защитник «Манчестер Сити».

В начале года публично раскритиковал игроков « », заявив, что им «не хватает голода».

«Это может помочь, немного раззадорить нас. Вероятно, именно этого [Гвардиола] и хотел.

Думаю, мы показали отличную реакцию. Результаты не всегда были такими, как мы хотели, но мы выиграли последние три игры, так что я думаю, что это хорошее начало. Надеюсь, мы сможем продолжить победную серию», – отметил Аканджи.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 20 матчах. « » опережает «горожан» на 5 очков, отыграв на один матч меньше.