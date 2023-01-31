Аканджи о «Сити»: «Мы больше не можем терять очки и выходим на каждую игру, зная об этом. Слова тренера нас подстегнули»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Мануэль Аканджи Футбол

Мануэль Аканджи заявил, что «Манчестер Сити» не имеет права на ошибку в борьбе за титул.

«Каждая игра важна, но в январе и феврале будет много игр. Возвращается Лига чемпионов – еще одно большое соревнование,  – и мы не можем проиграть ни одного матча, нельзя терять очки. Мы знаем это, и именно так мы выходим на каждую игру – чтобы набрать три очка», – сказал защитник «Манчестер Сити».

В начале года Пеп Гвардиола публично раскритиковал игроков «Манчестер Сити», заявив, что им «не хватает голода».

«Это может помочь, немного раззадорить нас. Вероятно, именно этого [Гвардиола] и хотел.

Думаю, мы показали отличную реакцию. Результаты не всегда были такими, как мы хотели, но мы выиграли последние три игры, так что я думаю, что это хорошее начало. Надеюсь, мы сможем продолжить победную серию», – отметил Аканджи.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 20 матчах. «Арсенал» опережает «горожан» на 5 очков, отыграв на один матч меньше.

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4 комментария

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Wekil Halylow
Ответ Niko [Ars]
Можете потерять, Мануэль, я не стану осуждать
Будем надеятся на ттх
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Игра с Арсеналам 15 февраля будет мошно и увидим кто болше заслуживает пока Арсенал выйглядет достойним
+3
0
+3
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Niko [Ars]
Можете потерять, Мануэль, я не стану осуждать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Ну против Лейпцига все шансы есть
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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