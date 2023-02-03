Пеп о покупках «Челси»: «Что такое «Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ» без хороших игроков? Нужно тратить. Нынешний рынок – это вау»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о реакции, если бы «Манчестер Сити» тратил на игроков столько же, сколько «Челси».

Этой зимой лондонский клуб потратил около 323 миллионов фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

«Понимаю, что бы произошло. Как я уже сказал, за пять лет мы выиграли 11 титулов, а также 4 титула АПЛ, будучи пятыми или шестыми по тратам.

То, что сделал «Челси», меня не касается. Мы знаем, над чем работаем.

Что такое «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» без хороших игроков? Ты должен тратить. Нынешний трансферный рынок – это вау. Что делают другие – не мое дело.

Есть регламент. 8 или 9 клубов отправляли письмо, чтобы «Манчестер Сити» дисквалифицировали. Но мы пятые по чистым тратам», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

13 комментариев

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Сергей Пацаваца
Конечно очень удобно когда все спонсоры подставные фирмы шейха , так можно хоть плюс миллиард сделать и забанить каких-нибудь бедолаг из восточной Европы
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Эксперимент
Ответ B@SS
Лицемер )) Дайте ему траты за 10 лет))
https://pastenow.ru/LDG7A пожалуйста, траты за 10 лет. Как дела?
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sinkindragon@gmail.com
Ответ B@SS
Лицемер )) Дайте ему траты за 10 лет))
просто купили уже большую часть основы за эти годы и давайте считать деньги что потратил Сити уже после укомплектации . Помню шутки про 50 млн за защитника в каждое окно, а тогда то таких цен не было , раскупили всех доступных на рынке тогда , замариновали и пошел дефицит игроков на эту позицию
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Милан Тео 19
Все английские клубы мешки ...
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luurluur96@gmail.com
Сказал потративший млрд на защиту
+2
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DolJun
Ответ Rio de Janeiro
Пеп реально сказал что Сити выигрывает свои трофеи "будучи 5-6 по тратам" ???) Лысый шарлатан такой шарлатан😂
странно удивляться словам главного лицемера современного футбола
+4
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А.В.Бубнов
Тебе напомнить состав последнего сезона МЮ при САФе, никчемность?
+4
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Rio de Janeiro
Пеп реально сказал что Сити выигрывает свои трофеи "будучи 5-6 по тратам" ???) Лысый шарлатан такой шарлатан😂
+2
-4
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Cruel Snake
Пятый, шестые... Первые с отрывом может
+3
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B@SS
Лицемер )) Дайте ему траты за 10 лет))
+8
-2
+6
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Niko [Ars]
что такое Челси что такое Челси
что так любит детвораааа
что такое Челси что такое Челси
это электроооонная игра
+1
0
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Куй Покагорячев
"Жизнь одна. Кайфуйте". с. Ольга Бузова
+11
0
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Timur_Pozdeev
как всегда, лысый толераст!)
0
-2
-2
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