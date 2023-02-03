Пеп о покупках «Челси»: «Что такое «Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ» без хороших игроков? Нужно тратить. Нынешний рынок – это вау»
Пеп Гвардиола ответил на вопрос о реакции, если бы «Манчестер Сити» тратил на игроков столько же, сколько «Челси».
Этой зимой лондонский клуб потратил около 323 миллионов фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.
«Понимаю, что бы произошло. Как я уже сказал, за пять лет мы выиграли 11 титулов, а также 4 титула АПЛ, будучи пятыми или шестыми по тратам.
То, что сделал «Челси», меня не касается. Мы знаем, над чем работаем.
Что такое «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» без хороших игроков? Ты должен тратить. Нынешний трансферный рынок – это вау. Что делают другие – не мое дело.
Есть регламент. 8 или 9 клубов отправляли письмо, чтобы «Манчестер Сити» дисквалифицировали. Но мы пятые по чистым тратам», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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