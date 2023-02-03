Пеп о покупках «Челси»: «Что такое «Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ» без хороших игроков? Нужно тратить. Нынешний рынок – это вау»

ответил на вопрос о реакции, если бы «Манчестер Сити» тратил на игроков столько же, сколько « ».

Этой зимой лондонский клуб потратил около 323 миллионов фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

«Понимаю, что бы произошло. Как я уже сказал, за пять лет мы выиграли 11 титулов, а также 4 титула , будучи пятыми или шестыми по тратам.

То, что сделал «Челси», меня не касается. Мы знаем, над чем работаем.

Что такое «Челси», « », « », «Манчестер Юнайтед» без хороших игроков? Ты должен тратить. Нынешний трансферный рынок – это вау. Что делают другие – не мое дело.

Есть регламент. 8 или 9 клубов отправляли письмо, чтобы «Манчестер Сити» дисквалифицировали. Но мы пятые по чистым тратам», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».