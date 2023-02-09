Гари Невилл: «Я впервые подумал, что «Сити» не догонит «Арсенал», когда увидел состав на игру с «Тоттенхэмом» – без де Брюйне, Гюндогана. Гвардиола заигрывается»

призвал прекратить эксперименты с составом «Манчестер Сити».

«Я увидел состав « » на матч с «Тоттенхэмом» и впервые подумал о том, что «Арсенал» может выиграть чемпионат Англии в этом сезоне.

Гвардиола слишком заигрывается с перестановками в составе. Я не вполне понял, почему Кевин де и не попали в старт, почему в защите не было ни Рубена Диаша, ни Эмерика Лапорта.

И я впервые подумал о том, что «Сити» может и не догнать «Арсенал». После поражения «Арсенала» от «Эвертона» я решил, что Пеп выставит сильнейший состав, что мы увидим возрождение «Сити», но «горожане» не догонят «канониров», если тренер будет так заигрываться», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!