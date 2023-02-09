Гари Невилл: «Я впервые подумал, что «Сити» не догонит «Арсенал», когда увидел состав на игру с «Тоттенхэмом» – без де Брюйне, Гюндогана. Гвардиола заигрывается»

Теги Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Эмерик Лапорт Рубен Диаш Футбол

Гари Невилл призвал Пепа Гвардиолу прекратить эксперименты с составом «Манчестер Сити».

«Я увидел состав «Ман Сити» на матч с «Тоттенхэмом» и впервые подумал о том, что «Арсенал» может выиграть чемпионат Англии в этом сезоне.

Гвардиола слишком заигрывается с перестановками в составе. Я не вполне понял, почему Кевин де Брюйне и Илкай Гюндоган не попали в старт, почему в защите не было ни Рубена Диаша, ни Эмерика Лапорта.

И я впервые подумал о том, что «Сити» может и не догнать «Арсенал». После поражения «Арсенала» от «Эвертона» я решил, что Пеп выставит сильнейший состав, что мы увидим возрождение «Сити», но «горожане» не догонят «канониров», если тренер будет так заигрываться», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

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18 комментариев

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typical passion
После матча с ТТХ все хвалили Кейна, тогда как гол организовал Родри и какой-то кудрявый школьник в полузащите МС, которому Родриго пытался отдать пас. В результате и пас был неточным, и школьника игрок ТТХ намотал на колено. Школоту Пеп выпускает в центр поля уже не в первый раз, из принципа может выпустить и в следующем матче.
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Исмаилгаджи Хачалов
Пеп пытается перезагрузить команду ,дать мотивацию опытным игрокам
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U
Ответ blaugrano
Ну куда уж Пепу до тренерского гения Невилла.
Условный Лукомский как тренер команды АПЛ тоже имеет противоречивое резюме. Но локально за подобную аналитику ценится. Но Невилл в виде эксперта на тв должен, видимо, говорить только "кто я такой, Пепу виднее."
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1 dreik 1
Иногда кажется что вытираны мю соревнуются с вытиранами спартака в том, кто большую дичь скажет. Невилл, Скоулз, Кин с одной стороны, Аленичев, Мостовой, Тихонов с другой
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Amalfitano
Есть такое у Гвардиолы. Для меня самый показательный матч против Лиона в плей-офф ЛЧ. Тогда МС был в такой форме, что Лион казался проходным вариантом. А Пеп так же перемудрил так, что МС был на себя не похож. Потом Пеп признал свои ошибки в этом матче, но ЛЧ то прокакали.
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#SharkTeam
Чет гарика понесло. Только мы тут на спортсе имеем право писать как Пеп перемудрил
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Гамаль Хайдаров
Ответ Футбол_это_жизнь
А потом ты проснёшься, поешь завтрак и пойдёшь в школу.
эх если бы, пойду на смену(((
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Игорь Климов
Видимо, Невилл великий тренер?
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bat90
Ответ Футбол_это_жизнь
Пепа сначала попросили не нашибать чемпионат, он не послушался забрал 4 чемпионства за 5 лет в стиле гегемона, они решили напугать, мол не сдадите титул для видимой «конкурентоспособности» Лиги вам будет плохо. Вот Пеп и сделал вид, что отстаёт от Арсенала по причине не готовности команды
Он не сделал вид, а показывает, что может выиграть АПЛ со своим помощником
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DolJun
физрук физрука, как говорится)
а вообще даже забавно видеть, как имея чит код в виде холанда пеп настолько чсв-шный персонаж, что лучше будет проигрывать "в поисках" чем сыграет на очевидной силе феноменального игрока, лишь бы все говорили только о нем, а не о ком-то другом.
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Футбол_это_жизнь
Пепа сначала попросили не нашибать чемпионат, он не послушался забрал 4 чемпионства за 5 лет в стиле гегемона, они решили напугать, мол не сдадите титул для видимой «конкурентоспособности» Лиги вам будет плохо. Вот Пеп и сделал вид, что отстаёт от Арсенала по причине не готовности команды
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Футбол_это_жизнь
Ответ Гамаль Хайдаров
Сити запретят делать трансферы, лидеры некоторые хотят уйти, Сити превратиться в середняк с следующего сезона?
А потом ты проснёшься, поешь завтрак и пойдёшь в школу.
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liverpool and barcelona fan
Просто это когда у тебя 7 сезон в ФИФА и продаешь всех лидеров и играешь с молодежю
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cmorblr
Невилл включил Ловчева
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rigobersong
4 Чемпионства за 5 лет, конечно физрукам типа Невилла виднее, КДБ же должен весь сезон бегать по 90й минут, что бы потом сказали, а вот Пеп виноват, не берег его совсем:))
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Гамаль Хайдаров
Сити запретят делать трансферы, лидеры некоторые хотят уйти, Сити превратиться в середняк с следующего сезона?
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blaugrano
Ну куда уж Пепу до тренерского гения Невилла.
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Влад Белянский
Наверно тренеру виднее, кто нынче сильнейший, или надо всегда выставлять тех, кого хотят видеть журналисты?
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