Владимир Габулов: «Сафонов – первый номер сборной России, даже несмотря на ошибки в РПЛ. Слабая игра «Краснодара» в обороне подпортила ему статистику»

Владимир Габулов назвал лучших вратарей по итогам первой части сезона Мир .

– Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном четырех голкиперов: Шунина, Сафонова, Селихова, Песьякова. Однако сегодня стало известно, что вратарь пропустит предстоящие встречи из-за травмы. Кто, на ваш взгляд, на данный момент первый номер сборной?

– Все четыре вратаря заслужили вызов в сборную. Если говорить о первом номере, то я бы назвал Сафонова, даже несмотря на его ошибки в ряде игр РПЛ. Но, видите, вмешалась травма... Теперь очевидного основного голкипера нет.

На стороне Антона Шунина больший опыт. Однако, мне кажется, тренерский штаб сделает выбор в пользу Александра Селихова. Саша уже был в обойме сборной, не чужой для нее человек. Кроме того, на мой взгляд, сейчас он выглядит предпочтительнее Шунина и Песьякова.

– По итогам первой части сезона можете назвать свою тройку лучших вратарей РПЛ?

– Здесь нужно отметить тех вратарей, которые прошли эту дистанцию стабильно, без явных ошибок и влияли своими спасениями на результат.

На первое место поставлю . Вообще не припомню у него ошибок, повлиявших на результат. Почти в каждом туре в активе вратаря есть сэйвы. За исключением последних матчей, оборона армейцев играла довольно надежно, что в какой-то степени облегчало задачу голкиперу. И тем не менее когда требовалось, Акинфеев демонстрировал высокий класс. Дерби с «Динамо» – лишнее тому подтверждение.

Второе место отдам Александру Селихову. Он регулярно выручает , вносит свой немалый вклад в результаты команды и в промежуточную вторую строчку в таблице. Саша играет надежно, уверенно и стабильно.

Я бы также включил в этот список Сергея Песьякова. Добротный сезон в его исполнении. Много спасает, надежен, приносит очки своей команде. Третье место «Ростова» – отчасти его заслуга.

Ну и поддержал бы Матвея Сафонова. Несмотря на ошибки, его уровень все равно виден. Были очень яркие спасения. Однако откровенно слабая игра «Краснодара» в обороне явно подпортила ему статистику, – сказал бывший вратарь сборной России.