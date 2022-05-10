Вратарь «Алании»: «От Акинфеева исходит сильная аура, прет уверенность. Когда он в составе, все спокойны за то, что у тебя сзади»

Ростислав Солдатенко отметил игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
– У «Динамо» тоже была серия пенальти в четвертьфинале. Ты смотрел?
– Да, мы видели. Лещук выручил в серии пенальти.
– А как тебе Шунин?
– Хороший вратарь для России, опытный. Но меня никто в России не удивляет. Наверное, только Акинфеев.
– Чем?
– Смотрю на него и понимаю, что от него исходит сильная аура. Прет уверенность.
Когда он в составе, все могут быть спокойны за то, что у тебя сзади. Я бы тоже хотел такого достичь, – сказал вратарь «Алании».