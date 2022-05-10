Вратарь «Алании»: «От Акинфеева исходит сильная аура, прет уверенность. Когда он в составе, все спокойны за то, что у тебя сзади»

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Ростислав Солдатенко отметил игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

– У «Динамо» тоже была серия пенальти в четвертьфинале. Ты смотрел?

– Да, мы видели. Лещук выручил в серии пенальти.

– А как тебе Шунин?

– Хороший вратарь для России, опытный. Но меня никто в России не удивляет. Наверное, только Акинфеев.

– Чем?

– Смотрю на него и понимаю, что от него исходит сильная аура. Прет уверенность.

Когда он в составе, все могут быть спокойны за то, что у тебя сзади. Я бы тоже хотел такого достичь, – сказал вратарь «Алании».

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