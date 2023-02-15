Андрей Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» никакого чемпионства, это иллюзия»
Андрей Канчельскис считает, что Гильермо Абаскаль не приведет «Спартак» к чемпионству.
«Продление контракта Абаскаля – это вопрос к клубу, мне до этого нет никакого дела. Сумма контракта мне тоже неинтересна, зачем вообще нам это обсуждать? Нужно говорить о футболе.
Сможет ли Абаскаль привести «Спартак» к золотым медалям РПЛ? В этом сезоне точно нет. Да и в принципе никакого чемпионства Абаскаль «Спартаку» не принесет. Это иллюзия», – сказал бывший игрок сборной России.
Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» до лета 2025 года. Под его руководством красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков по итогам 17 туров.
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Спартак в этом сезоне хорошо идет, в Кубке России с Зенитом 4 очка взяли и прошли с 1 места. Зенит и вовсе 3 место заняли. Состав хорошо укомплектован, основа пожалуй уступает Зениту, но конкуренция выше и набор игроков больше. Плюс молодые подтягиваются. Если вторую половину хорошо проведут, как минимум сохранят дистанцию в 6 очков или даже чуток отыграют - хорошо. Это, кстати, будет самый минимальный отрыв в чемпионских сезонах Зенита, что как бы показывает уровень конкуренции в Лиге. А уже в следующем сезоне надо делать шаг вперед. Получиться или нет лишь угадать можно, но есть вера в команду. Пока имеем то, что Абаскаль проделал хорошую работу по итогу первой половины сезона, а дальше лишь время покажет.
Касательно контракта, то это риск, продление заслужил, но сумма большая для тренера. Надеюсь все это оправдается и он проведет отличные три сезона с командой.
Но сообщения только о нём.