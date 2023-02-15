Андрей Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» никакого чемпионства, это иллюзия»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Гильермо Абаскаль не приведет «Спартак» к чемпионству.

«Продление контракта Абаскаля – это вопрос к клубу, мне до этого нет никакого дела. Сумма контракта мне тоже неинтересна, зачем вообще нам это обсуждать? Нужно говорить о футболе.

Сможет ли Абаскаль привести «Спартак» к золотым медалям РПЛ? В этом сезоне точно нет. Да и в принципе никакого чемпионства Абаскаль «Спартаку» не принесет. Это иллюзия», – сказал бывший игрок сборной России.

Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» до лета 2025 года. Под его руководством красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков по итогам 17 туров.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nner109
Ответ Николай Николаев
Как задолбали эти эксперты!!! Канчельскис, Мостовой, Шалимов и Ловчев!!!
Особенно первые два.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Один негатив.

Спартак в этом сезоне хорошо идет, в Кубке России с Зенитом 4 очка взяли и прошли с 1 места. Зенит и вовсе 3 место заняли. Состав хорошо укомплектован, основа пожалуй уступает Зениту, но конкуренция выше и набор игроков больше. Плюс молодые подтягиваются. Если вторую половину хорошо проведут, как минимум сохранят дистанцию в 6 очков или даже чуток отыграют - хорошо. Это, кстати, будет самый минимальный отрыв в чемпионских сезонах Зенита, что как бы показывает уровень конкуренции в Лиге. А уже в следующем сезоне надо делать шаг вперед. Получиться или нет лишь угадать можно, но есть вера в команду. Пока имеем то, что Абаскаль проделал хорошую работу по итогу первой половины сезона, а дальше лишь время покажет.

Касательно контракта, то это риск, продление заслужил, но сумма большая для тренера. Надеюсь все это оправдается и он проведет отличные три сезона с командой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Иванов
Канчель(совсем)СКИС - ему- не интересно - не интересует его, но он своё мнение выскажет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Иванов
Ответ rigobersong
Канчельскис, Шалимов и Мостовой классные алкостримы могли бы проводить, и донаты отличные собирать:))
Шалимов хоть более адекватен, а в сравнении с Андреем и Александром очень даже разумный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
piper65
И черт бы с ним, что нет ЛЧ, хотя бы ради того, что в увидеть все эти обделавшиеся лица Спартак должен взять чемпионство! На месте Зенита я бы даже уступил ради этого! Вот прямо мечтаю увидеть всю эту кодлу «экспертов», комментирующих чемпионство Спартака!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Андрей Канчельскис: «Мне «Спартак» вообще не интересен!
Но сообщения только о нём.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Надоел!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Ответ Magmi
На тренерскую лицензию последнему)
Мостовому не помешали бы в перерывах на эти алкостримы ещё и ФМ стримить. Взять там Спартак и выиграть с ним ЛЧ! Покажет на деле свою состоятельность
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Magmi
На тренерскую лицензию последнему)
Причем многим бы зашло, про 90е рассказывали, обсуждали футбол, очень могло бы быть лампово и душевно:) Как вариант гостя пригласить, стопочку бахнуть:) Того же Кирьякова:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Николаев
Как задолбали эти эксперты!!! Канчельскис, Мостовой, Шалимов и Ловчев!!!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Magmi
Ответ rigobersong
Канчельскис, Шалимов и Мостовой классные алкостримы могли бы проводить, и донаты отличные собирать:))
На тренерскую лицензию последнему)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Канчельскис, Шалимов и Мостовой классные алкостримы могли бы проводить, и донаты отличные собирать:))
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий