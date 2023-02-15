Андрей Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» никакого чемпионства, это иллюзия»

считает, что Гильермо Абаскаль не приведет « » к чемпионству.

«Продление контракта Абаскаля – это вопрос к клубу, мне до этого нет никакого дела. Сумма контракта мне тоже неинтересна, зачем вообще нам это обсуждать? Нужно говорить о футболе.

Сможет ли Абаскаль привести «Спартак» к золотым медалям РПЛ? В этом сезоне точно нет. Да и в принципе никакого чемпионства Абаскаль «Спартаку» не принесет. Это иллюзия», – сказал бывший игрок сборной России.

продлил контракт со «Спартаком» до лета 2025 года. Под его руководством красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице Мир , набрав 36 очков по итогам 17 туров.

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