Канчельскис о «Спартаке»: «Народная команда? С чего вы взяли? «Торпедо» – настоящая народная команда»

не считает « » народной командой.

«Народная команда – не «Спартак»! С чего вы это взяли? Кто вам это сказал?

« » – настоящая народная команда, простые люди приходили в команду, работали на заводе, жили на автозаводской.

За «Спартак» болеет больше всех людей – это факт, но это ничего не значит. Если почти весь народ болеет за них, это не значит, что они народная команда!» – сказал бывший полузащитник сборной России.