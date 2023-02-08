Канчельскис о «Спартаке»: «Народная команда? С чего вы взяли? «Торпедо» – настоящая народная команда»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Торпедо Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис не считает «Спартак» народной командой. 

«Народная команда – не «Спартак»! С чего вы это взяли? Кто вам это сказал?

«Торпедо» – настоящая народная команда, простые люди приходили в команду, работали на заводе, жили на автозаводской.

За «Спартак» болеет больше всех людей – это факт, но это ничего не значит. Если почти весь народ болеет за них, это не значит, что они народная команда!» – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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19 комментариев

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Древесил Сундуков
Причина, по которой Спартак - народная команда, несколько забылась, хоть она и близка к тому, как обычно объясняется это сейчас. На заре советского футбола в довоенные времена (я имею в виду до Великой Отечественной, если кто не понял)) команды, как правило, создавались при каком-то гос. ведомстве (Динамо, ЦСКА) или крупном заводе (Торпедо, ...). За них и болели люди, имеющие отношение к этой отрасли или ведомству. А Спартак не был привязан к конкретной организации (за исключением периода Промкооперации, да и тут до сих пор споры, а Спартак ли это уже был), и за него , в отличие от других команд, болели простые люди из народа. А самое блльшое количество болельщиков - это уже следствие.
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Penarol
Литовец из Кировограда, ставший «россиянином» только для участия в чемпионате мира, который, кстати, профукал с группой «подписантов», знает о российских «народных командах», наверное, многое. С «Торпедо» только слабенько для «эксперта» его уровня провокационности и бытового идиотизма. Вот сказал бы «Шахтёр» (где он стал звездой и игроком сборной) , тогда бы действительно классно полыхнуло. Там тоже рабочие, горняки и многое другое
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no_one_perfect
Это который «Торпедо-Лужники» или «Торпедо-ЗИЛ»?
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Дмитрий9779
Ответ Никому_никабельный
Ну а как без странички юмора? Скучно ж будет) Интересно эстафету кто-то подхватит?)
Кавазашвили,Орлов,Мостовой,Канчельскис,Петржела...
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Никому_никабельный
Ответ Дмитрий9779
Ну вот чтобы мы делали без наших ветеранов.😁
Ну а как без странички юмора?
Скучно ж будет)
Интересно эстафету кто-то подхватит?)
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OldRedWhite
Мне нечего написать по поводу высказывания Канчельскиса !
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Wiley Fox
Немного выпил и понёс чушь

Стрельцов прямо у станка стоял, как и Иванов

Народная - это потому что самая большая армия болельщиков а России

И рядом никого
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OldRedWhite
Ответ Анатолий Дмитриевич
ключевое слово - приходили. во-первых, сейчас на Торпедо не ходят. во-вторых, торпедо уже давно не имеет никакого отношения к автозаводу.
Так возродили ж ?
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AminO2
Если почти весь народ на Украине разговаривает на русском, это еще не означает, что русский язык - украинский.
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Станислав Спиридонов
Поехавший
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Вратарь Бага
А сколько у торпедо болельщиков?
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Дмитрий9779
Ну вот чтобы мы делали без наших ветеранов.😁
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По идее, есть народная команда. Команда Галицкого. Да, в нашу академию заезжали игроки "почти готовые", но сравнить это с Москвой, а? Этот ж кузница талантов со всей страны, не? 💸 Кузница.
Но кроме того есть и свои, кем мы гордимся больше, чем вы кидаетесь проклятиями на очередного своего Кирюшу.
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Recreated
Не имеет ни какого смысла это высказывание в сегодняшнее время!
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Анатолий Дмитриевич
ключевое слово - приходили. во-первых, сейчас на Торпедо не ходят. во-вторых, торпедо уже давно не имеет никакого отношения к автозаводу.
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+6
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Адепт Суперлиги
Торпедо - народная команда? С чего вы взяли. Новгородский Электрон - вот настоящая народная команда!
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Shkvarka
Железная логика )))
+3
-3
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Ярик01
И когда последний футболист Торпедо работал у станка на ЗИЛе. В 1950ых?
+4
-6
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Сергей Ефимов
Тоже побухивать стал чтоли
+4
-9
-5
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