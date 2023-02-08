Канчельскис о «Спартаке»: «Народная команда? С чего вы взяли? «Торпедо» – настоящая народная команда»
Андрей Канчельскис не считает «Спартак» народной командой.
«Народная команда – не «Спартак»! С чего вы это взяли? Кто вам это сказал?
«Торпедо» – настоящая народная команда, простые люди приходили в команду, работали на заводе, жили на автозаводской.
За «Спартак» болеет больше всех людей – это факт, но это ничего не значит. Если почти весь народ болеет за них, это не значит, что они народная команда!» – сказал бывший полузащитник сборной России.
Скучно ж будет)
Интересно эстафету кто-то подхватит?)
Стрельцов прямо у станка стоял, как и Иванов
Народная - это потому что самая большая армия болельщиков а России
И рядом никого
Но кроме того есть и свои, кем мы гордимся больше, чем вы кидаетесь проклятиями на очередного своего Кирюшу.