Андрей Канчельскис: «Спартак» не станет чемпионом. Они же все время плачутся, у них все виноваты, кроме них. Что все нянчатся с ним?»

не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне Мир .

«Мне «Спартак» вообще не интересен! Нереально, чтобы они обошли «Зенит».

Что все нянчатся с этим « »? Они же как дети, все время плачутся: ой, нас обидели. Детский сад! Выигрывайте, как было при Романцеве, тогда никто не плакался. А сейчас плачутся, будто у них игрушку в песочнице отняли. У них все виноваты, кроме них самих.

Ничего у «Спартака» не будет, они ничего не выиграют. Не надо питать иллюзий. «Зенит» станет чемпионом, а «Спартак», может быть, даже второе место не займет.

«Спартак» не станет чемпионом, пусть даже не думают об этом! Шансов у них нет», – сказал бывший игрок сборной России.

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