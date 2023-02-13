Андрей Канчельскис: «Спартак» не станет чемпионом. Они же все время плачутся, у них все виноваты, кроме них. Что все нянчатся с ним?»
Андрей Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне Мир РПЛ.
«Мне «Спартак» вообще не интересен! Нереально, чтобы они обошли «Зенит».
Что все нянчатся с этим «Спартаком»? Они же как дети, все время плачутся: ой, нас обидели. Детский сад! Выигрывайте, как было при Романцеве, тогда никто не плакался. А сейчас плачутся, будто у них игрушку в песочнице отняли. У них все виноваты, кроме них самих.
Ничего у «Спартака» не будет, они ничего не выиграют. Не надо питать иллюзий. «Зенит» станет чемпионом, а «Спартак», может быть, даже второе место не займет.
«Спартак» не станет чемпионом, пусть даже не думают об этом! Шансов у них нет», – сказал бывший игрок сборной России.
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но какой-то надмозг в редакции sports.ru зачем-то ухудшает качество текста на русском языке, из-за чего в заголовке получается: "Они же все
время плачутся"
невежество и глупость в чистом виде.
- Мне «Спартак» вообще не интересен!
Всё по делу.
А Канчельскис и Мостовой ведут себя так, будто от них отодвинули присмотренную кормушку, а слюнки текут...