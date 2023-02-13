Андрей Канчельскис: «Спартак» не станет чемпионом. Они же все время плачутся, у них все виноваты, кроме них. Что все нянчатся с ним?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне Мир РПЛ.

«Мне «Спартак» вообще не интересен! Нереально, чтобы они обошли «Зенит».

Что все нянчатся с этим «Спартаком»? Они же как дети, все время плачутся: ой, нас обидели. Детский сад! Выигрывайте, как было при Романцеве, тогда никто не плакался. А сейчас плачутся, будто у них игрушку в песочнице отняли. У них все виноваты, кроме них самих. 

Ничего у «Спартака» не будет, они ничего не выиграют. Не надо питать иллюзий. «Зенит» станет чемпионом, а «Спартак», может быть, даже второе место не займет. 

«Спартак» не станет чемпионом, пусть даже не думают об этом! Шансов у них нет», – сказал бывший игрок сборной России.

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40 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Канчельскиса надо спасать.
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Питекантроп
По факту
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трахтенберг месть коней
По тону Канчельскиса видно, что игрушку отняли у него самого... Ноет хуже Мостового
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Виталий Желтоусов
Ответ Pelerin
Почему Алания? А водку тогда какую все пили? ))
Алания 1 раз была чемпионом России
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Кепка Клоппа
открываю новость в оригинале. цитирую: "они же как дети, всё время плачутся: ой, нас обидели"

но какой-то надмозг в редакции sports.ru зачем-то ухудшает качество текста на русском языке, из-за чего в заголовке получается: "Они же все

время плачутся"

невежество и глупость в чистом виде.
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Ярик01
Пять последних новостей авторства слов Канчельскиса, четыре из них про Спартак.

- Мне «Спартак» вообще не интересен!
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Dyscha Ribar
А кому интересно твоё мнение- друзьям-алкашам, типа Мостового?!
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Pelerin
Ответ Виталий Желтоусов
Я отлично помню те времена -у Спартака не было проблем со всеми видами ресурсов. Странно другое - почему именно Алания в то время отобрала одно чемпионство и чуть не отобрала второе . Правда был ещё и Ротор. Вспомните книгу Романцева: ,,Как убивали Спартак,,.
Почему Алания? А водку тогда какую все пили? ))
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Алексей Магоев
Может Андрею в КрасномиБелом паленка попалась, а он расстроился.
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Бродяга-симпатяга
Почему Канчельсикис еще не на передаче Есть тема? Анзорчику нужен отдых иногда а без экспертов никак нельзя
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Александр Быкович
Ответ Виталий Желтоусов
Тот Спартак по ресурсам был как зенит сейчас!!! Андрюха чего ты достиг после окончания карьеры футболиста?
Не надо сейчас про ресурсы, Спартаку за один рубль в 90-х стадион никто не продава.Это прям из большого,в Спартак многие сами хотели,потому что это было имя.Уже даже не спартаковцы говорили что условия предлагали лучше и в Динамо и в локомотиве и прочие команды.Но только что-то из этих команд никто в 90-е особо не выигрывали ничего.Говорить можно много об этом, только фактов как небыло так и нет!Приведи примеры, обсудим,мы же тут для этого.
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korotitch.v@yandex.ru
Хороший молодой тренер продлил контракт, да и деньги ему предложены вовсе не заоблачные- даже в команде Промес, Зобнин или Джикия зарабатываают больше- именно зарабатывают. а не получают.
Всё по делу.
А Канчельскис и Мостовой ведут себя так, будто от них отодвинули присмотренную кормушку, а слюнки текут...
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Виталий Желтоусов
Ответ Древний спартач
Ничего подобного . В 90-х в Спартаке за выигрыш 100 $ (плюс-минус) платили и это было много . Да и контракты были в тысячу раз меньше нынешних . Если брать другие команды , то в Спартаке были хорошие условия . В основном спонсорские деньги и заработок в еврокубках . Если сравнивать с Зенитом 90-х , то эта команда в основном "бомбила" в первой лиге , то ресурсами Спартак был , разумеется , на голову выше . Питер ждал , когда местным бандитам разрешат перебраться в Москву и дождались таки .
Я отлично помню те времена -у Спартака не было проблем со всеми видами ресурсов. Странно другое - почему именно Алания в то время отобрала одно чемпионство и чуть не отобрала второе . Правда был ещё и Ротор. Вспомните книгу Романцева: ,,Как убивали Спартак,,.
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Сестрица не Алёнушка
Какой же Канчельскис злобный .
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Wayne Gretzky 99
Ответ Еvgeny one
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Все прямо расстроились сейчас.
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Древний спартач
Ответ Виталий Желтоусов
Тот Спартак по ресурсам был как зенит сейчас!!! Андрюха чего ты достиг после окончания карьеры футболиста?
Ничего подобного . В 90-х в Спартаке за выигрыш 100 $ (плюс-минус) платили и это было много . Да и контракты были в тысячу раз меньше нынешних . Если брать другие команды , то в Спартаке были хорошие условия . В основном спонсорские деньги и заработок в еврокубках . Если сравнивать с Зенитом 90-х , то эта команда в основном "бомбила" в первой лиге , то ресурсами Спартак был , разумеется , на голову выше . Питер ждал , когда местным бандитам разрешат перебраться в Москву и дождались таки .
+4
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Владимир Молявин
Зенит и Канчельскис - главные нытики этого сезона!!!
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prus_3
Полыхнуло-то как! Все эти комментарии только подтверждают слова Канчельскиса.
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Сергей Круглов
Этот бу специалист перепутал Спартак с Зенитом, который уще 3 месяца плачется
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Пользователь Huawei
Ответ Сергей Илюшенков
Главный нытик сейчас Канчельскис,даже фамилия отображает человека!
Ну я бы не сказал, что он нытик, он просто аспид, а вот в зените помоему уже все поныли по поводу драки, даже в суд подали. Не достойно. Ну получили по щам, утритесь и забудьте.
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Valentin Kompaneytsev
Диагноз у Канчельскиса тяжёлый. Болезнь запущена. Бедный мужик.
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semenoffp3trok
Алкаш Андрюша узнал новую зарплату Абаскаля? Понимаю, тяжело принять свою никчемность)
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Bartez1986
мне Спартак не интересен, поэтому дам комментарий на три абзаца. Л-логика
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леша коваленко
Когда собака попадает под машину и выживает, то она постоянно бегает за ней (да и не только) и пытается укусить за колеса. Канчельскис что сделал тебе Спартак что ты постоянно пытаешься его укусить?
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tapocheg
Ответ Еvgeny one
Комментарий удален модератором
Сноси сейчас. Зачем ждать?
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