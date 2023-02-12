«Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут 10 очков». Канчельскис об РПЛ

назвал условие, при котором «Спартак» обгонит «Зенит» в таблице Мир РПЛ.

«Возвращения РПЛ жду, но интриги в борьбе за чемпионство нет. А какая интрига, когда у «Зенита» такой состав? Пока бразильцы не уедут из Санкт-Петербурга, другим клубам ловить особо нечего.

Но надо отдать должно « » в этом сезоне. Они не так сильно отстали от сине-бело-голубых. Хорошо, что болельщики красно-белых все еще мечтают о чемпионстве, надо всегда ставить максимальные задачи.

Если говорить честно, у команды Абаскаля нет шансов на титул. «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут десять очков за какие-нибудь махинации, как с «Ювентуса», – сказал бывший футболист сборной России.

« » после 17 туров лидирует в чемпионате России, «Спартак» отстает на 6 очков.

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