«Надо ставить вопрос, чтобы Украину исключили из еврокубков. Россия в любой схватке должна выходить победителем». Колосков о драке игроков «Шинника» и «Миная»
Вячеслав Колосков прокомментировал драку с участием игроков «Шинника» и «Миная».
Вечером 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием игроков ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная». По версии телеграм-канала Baza, конфликт завязался после того, как представители украинского клуба потребовали от начальника «Шинника» спеть гимн Украины.
«Минай» называет причиной конфликта неуважительное поведение представителей «Шинника» по отношению к сотрудникам отеля и представителям клуба. «Шинник» также выпустил официально заявление, в котором сообщил, что не является инициатором конфликта.
«Не может ли УЕФА рассмотреть вопрос о дисквалификации украинских команд с учетом того, что в том инциденте украинская команда первой напала на игроков «Шинника»? Россияне только отвечали, судя по тому, что кому-то из них сломали ребро, а футболисты были вынуждены уехать в другой отель. Я вот этого не понимаю, как можно не ответить на вызов, который тебе бросили.
Надо ставить вопрос о том, чтобы Украину исключили из еврокубков. Мы сейчас говорим не о реализме, а о конкретных вещах. Это все категории, которые к конкретному случаю не имеют никакого отношения. В любой схватке Россия должна выходить победителем», – сказал почетный президент РФС.
Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Колосков, не кажется ли Вам что футбол открыл ящик пандоры.
Западные пропагандисты - русофобы забьются в русофобской истерике чтобы очернить не только наших футболистов но всех наших спортсменов используя этот инциндент.
Любой школьник в России понимал что сейчас такой или аналогичный случай может произойти с участием или украинской или польской или английской или другой команды, но Руководители рфс и РПЛ Митрофанов и Алаев видимо это не понимали и не запретили выезд команд за рубеж.
Теперь западные русофобы используют этот предлог чтобы отказать в приёме рфс в уефа а может быть и предлог для недопускания наших спортсменов на ОИ.
Я считаю что Митрофанов и Алаев должны быть уволены со своих постов.
Лавры Черномырдина и Кличко не дают покоя Колосоккеру, судя по всему.
"Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды!" ("Золотой теленок", Ильф&Петров)