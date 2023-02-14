«Надо ставить вопрос, чтобы Украину исключили из еврокубков. Россия в любой схватке должна выходить победителем». Колосков о драке игроков «Шинника» и «Миная»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА происшествия Первая лига Шинник Вячеслав Колосков ТАСС Минай Футбол

Вячеслав Колосков прокомментировал драку с участием игроков «Шинника» и «Миная».

Вечером 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием игроков ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная». По версии телеграм-канала Baza, конфликт завязался после того, как представители украинского клуба потребовали от начальника «Шинника» спеть гимн Украины

«Минай» называет причиной конфликта неуважительное поведение представителей «Шинника» по отношению к сотрудникам отеля и представителям клуба. «Шинник» также выпустил официально заявление, в котором сообщил, что не является инициатором конфликта.

«Не может ли УЕФА рассмотреть вопрос о дисквалификации украинских команд с учетом того, что в том инциденте украинская команда первой напала на игроков «Шинника»? Россияне только отвечали, судя по тому, что кому-то из них сломали ребро, а футболисты были вынуждены уехать в другой отель. Я вот этого не понимаю, как можно не ответить на вызов, который тебе бросили.

Надо ставить вопрос о том, чтобы Украину исключили из еврокубков. Мы сейчас говорим не о реализме, а о конкретных вещах. Это все категории, которые к конкретному случаю не имеют никакого отношения. В любой схватке Россия должна выходить победителем», – сказал почетный президент РФС.

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68 комментариев

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Maturmalai
А почему УЕФА должна заниматься делом, которое вообще-то входит в компетенцию турецкой полиции?
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Ярик01
Ответ Great ManUtd
Без шуток, но там есть батальоны геев. На ббс была статья, как одна сумасшедная украинка хотела выйти замуж за гея, который воевал, для того, что бы в случае чего у неё были права на "мужа", если с ним что-то случиться, ибо его "партнёр" по украинским законам не имеет на "друга" никаких прав.
Наркотики в твоем юном возрасте вредны. Штатную численность батальона потыкай
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Вадим Слуцкий
Как говорит русская поговорка, "Пустой колосок всегда нос кверху держит".
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Great ManUtd
Ответ Ярик01
Традиционный батальон боевых геев забыл )
Без шуток, но там есть батальоны геев. На ббс была статья, как одна сумасшедная украинка хотела выйти замуж за гея, который воевал, для того, что бы в случае чего у неё были права на "мужа", если с ним что-то случиться, ибо его "партнёр" по украинским законам не имеет на "друга" никаких прав.
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StHappyOne
Больной придурок
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Ярик01
Ответ Кенигсбергер
1500 украинцев, 15000 поляков, 150000 негрогеев-инструкторов и 1 500 000 абрамсов. Ты зачем преуменьшаешь потери Украины, хохлобот штоле?
Традиционный батальон боевых геев забыл )
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AuroraBorealis
Ответ Ебздрогыч
В любой схватке Россия должна выходить победителем - это, наверное, потому что мы русские и с нами Бог?
ты против?
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Кенигсбергер
Ответ Николай Горнаков
Сейчас воины России взяли в котел в Парасковиевке 1500 украинцев. это вам за расстрел пленных и за драку.
1500 украинцев, 15000 поляков, 150000 негрогеев-инструкторов и 1 500 000 абрамсов. Ты зачем преуменьшаешь потери Украины, хохлобот штоле?
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Ярик01
Ответ Злобный Конь
А что делать после потасовки в матче " Зенит"– "Спартак"? Расформировать все профессиональные клубы в России?
Там Семак и Тимощук виноваты, украинцы же.
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Евгений Крюков
Ахахаха! Господи, вот это солома в голове, с ума сойти - просто восторг!
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СИ
Хотелось конечно послушать кого нибудь повыше из футбольного начальства но тем не менее:
Колосков, не кажется ли Вам что футбол открыл ящик пандоры.
Западные пропагандисты - русофобы забьются в русофобской истерике чтобы очернить не только наших футболистов но всех наших спортсменов используя этот инциндент.
Любой школьник в России понимал что сейчас такой или аналогичный случай может произойти с участием или украинской или польской или английской или другой команды, но Руководители рфс и РПЛ Митрофанов и Алаев видимо это не понимали и не запретили выезд команд за рубеж.
Теперь западные русофобы используют этот предлог чтобы отказать в приёме рфс в уефа а может быть и предлог для недопускания наших спортсменов на ОИ.
Я считаю что Митрофанов и Алаев должны быть уволены со своих постов.
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Александр Баскаков
Ответ Злобный Конь
А что делать после потасовки в матче " Зенит"– "Спартак"? Расформировать все профессиональные клубы в России?
Да
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Александр Баскаков
Давно пора исключить этих проходимцев
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Злобный Конь
Массовые возлияния Колоска в более молодые годы не прошли даром. ("В игре и вне игры" книжонка от него,сам пишет как банкетил)
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Great ManUtd
Их надо было ещё в 2014 исключить, когда они начали душить Донбасс после госпереворота.
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Злобный Конь
А что делать после потасовки в матче " Зенит"– "Спартак"? Расформировать все профессиональные клубы в России?
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Ярик01
А футболистов Шинника как проигравших в минисхватке - расстрелять и разжаловать из русских.
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Злобный Конь
Подгорает у старого что клубы Украины и сборная играют в международных турнирах,а представители страны-агрессора выгнаны отовсюду.
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Vano from Tbilisi
Ответ Николай Горнаков
Сейчас воины России взяли в котел в Парасковиевке 1500 украинцев. это вам за расстрел пленных и за драку.
там ваш босс все эти бредни опроверг. Удаляй а то уволят из лахты
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stewiegriffin2
Такая уверенность в своей непобедимости, исключительности, за которой ничего
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Андрей К
Ответ Ебздрогыч
В любой схватке Россия должна выходить победителем - это, наверное, потому что мы русские и с нами Бог?
не наверно а точно
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Алексей Тарлыков
Скрепно
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Din Korso
Ответ Dead88 Poets
Киевскую схватку для начала выиграйте
флеш рояль то у меня, котик
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Циник Петербургский
Ответ Вечно в бане
«Мы сейчас говорим не о реализме, а о конкретных вещах. Это все категории, которые к конкретному случаю не имеют никакого отношения.» «Кто на ком стоял? Потрудитесь изъяснять ваши мысли яснее» (с)
Я тоже с этого аж прослезился ))
Лавры Черномырдина и Кличко не дают покоя Колосоккеру, судя по всему.

"Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды!" ("Золотой теленок", Ильф&Петров)
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Dead88 Poets
Киевскую схватку для начала выиграйте
+2
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