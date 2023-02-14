«Надо ставить вопрос, чтобы Украину исключили из еврокубков. Россия в любой схватке должна выходить победителем». Колосков о драке игроков «Шинника» и «Миная»

прокомментировал драку с участием игроков «Шинника» и «Миная».

Вечером 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием игроков ярославского «Шинника» и закарпатского « ». По версии телеграм-канала Baza, конфликт завязался после того, как представители украинского клуба потребовали от начальника «Шинника» спеть гимн .

«Минай» называет причиной конфликта неуважительное поведение представителей « » по отношению к сотрудникам отеля и представителям клуба. «Шинник» также выпустил официально заявление, в котором сообщил, что не является инициатором конфликта.

«Не может ли рассмотреть вопрос о дисквалификации украинских команд с учетом того, что в том инциденте украинская команда первой напала на игроков «Шинника»? Россияне только отвечали, судя по тому, что кому-то из них сломали ребро, а футболисты были вынуждены уехать в другой отель. Я вот этого не понимаю, как можно не ответить на вызов, который тебе бросили.

Надо ставить вопрос о том, чтобы Украину исключили из еврокубков. Мы сейчас говорим не о реализме, а о конкретных вещах. Это все категории, которые к конкретному случаю не имеют никакого отношения. В любой схватке Россия должна выходить победителем», – сказал почетный президент РФС.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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