Игроки «Шинника» получили переломы пальцев рук и ребер в драке с футболистами «Миная», у одного из ярославцев гематома под глазом («Матч ТВ»)

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия травмы происшествия Первая лига Шинник Матч ТВ Минай Футбол

Стало известно, какие повреждения получили игроки «Шинника» в ходе драки в Турции. 

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка. 

По информации «Матч ТВ», у футболистов ярославского клуба есть переломы пальцев на руках и ребер. У одного из игроков гематома под глазом. Отмечается, что трое игроков «Миная» также получили достаточно серьезные повреждения. 

Ранее пресс-атташе «Шинника» так прокомментировал ситуацию: «Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов нет».

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26 комментариев

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mevlut
Sports.ua
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Ярик01
Ответ frol92
Это игроки Шинника спровоцировали конфликт, требуя от украинских игроков гимн России петь, а потом толпой на одного напали? Я всегда говорил, что против этой СВО, но в конкретном случае виноваты явно представители украинской стороны.
Найден очевидец или просто дурач.ок, что верит на 100% первым же сообщениям российской прессы.
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здоровяк
Ответ mevlut
вообще удивлен спокойному отношению турков к украинцам, которые захломили все курорты своими плакатами, наклейками и прочей лабудой
Ну вот внж перестали выдавать. Правда и россиянам тоже)
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HI MARS
Пресс-атташе Шинника - Конешенков?)
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kulik13
Очки в таблицу коэффициентов будут начислены?
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Любезный Коссутий
боевая ничья 👆
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Pikachu Pikachu
Ответ frol92
Это игроки Шинника спровоцировали конфликт, требуя от украинских игроков гимн России петь, а потом толпой на одного напали? Я всегда говорил, что против этой СВО, но в конкретном случае виноваты явно представители украинской стороны.
Вы там были? Вы точно знаете, что послужило причиной конфликта?
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Зизуха
Лето и арбалеты, ща Вагнера подъедут
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здоровяк
Ответ frol92
Это игроки Шинника спровоцировали конфликт, требуя от украинских игроков гимн России петь, а потом толпой на одного напали? Я всегда говорил, что против этой СВО, но в конкретном случае виноваты явно представители украинской стороны.
а кто сказал, что все это правда?
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Ванька-Манька
это всё неправда, русских невозможно победить!!1 💪💪💪💪💪
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Edward XVII
ну что такое - и тут русские отхватили...
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Pikachu Pikachu
Короче. Матч, как государственный канал, сразу ухватился на пропагандистскую стезю. Знают что-то, чего не знает пресс-атташе самого клуба.
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Evgeny Trifonov
Ну это подсудное дело. Надо доводит дело до суда. В каждом отеле камер полно, в ситуации разобраться не составит труда
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Дмитрий9779
Ответ 0mertas626
а почему военнообязанные физически сильные добрые молодцы из Ярославля не демилитаризируют Украину?
Так не они предъявили,а им или ты всегда молчишь пока тебя и твою семью бьют?
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mevlut
вообще удивлен спокойному отношению турков к украинцам, которые захломили все курорты своими плакатами, наклейками и прочей лабудой
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LPav
опять неудачное наступление получилось
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Ванька-Манька
сказал же русских отпинали, а меня заминусили))
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Нурбол Жумаскалиев
надеюсь укроинцев выдворят из турции за такое свинское поведение
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frol92
Ответ 0mertas626
а почему военнообязанные физически сильные добрые молодцы из Ярославля не демилитаризируют Украину?
Это игроки Шинника спровоцировали конфликт, требуя от украинских игроков гимн России петь, а потом толпой на одного напали?
Я всегда говорил, что против этой СВО, но в конкретном случае виноваты явно представители украинской стороны.
+2
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Екн Лор
Комментаторы спортса, мы поняли, что агрессивное быдло, которое есть в любых странах - для вас это признак нацизма. Вот если бы они призывали ударить "чем-то серьезным" по Москве, как некоторые призывают ударить по Киеву, тогда они были не фашистами, а патриотами
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-6
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cektor
Перeгруппирoвка?
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0mertas626
Ответ frol92
Почему эти бравые хлопцы из Миная до сих пор не под Бахмутом? Судя по всему с идейностью и физическим состоянием у них все в порядке.
а почему военнообязанные физически сильные добрые молодцы из Ярославля не демилитаризируют Украину?
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-12
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Gustav Forsberg
пресс-атташе «Шинника» так прокомментировал ситуацию:
"данные футболисты перешли в другие клубы две недели назад. А форму Шинника можно купить на любом турецком развале"
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Йожик Женя
Ответ frol92
Почему эти бравые хлопцы из Миная до сих пор не под Бахмутом? Судя по всему с идейностью и физическим состоянием у них все в порядке.
а зачем?
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Stewee
Наверное, стоит больше ориентироваться на представителей Шинника. А Матчу надо остановиться в погоне за хайпом.
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