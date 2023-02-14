Игроки «Шинника» получили переломы пальцев рук и ребер в драке с футболистами «Миная», у одного из ярославцев гематома под глазом («Матч ТВ»)
Стало известно, какие повреждения получили игроки «Шинника» в ходе драки в Турции.
Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.
По информации «Матч ТВ», у футболистов ярославского клуба есть переломы пальцев на руках и ребер. У одного из игроков гематома под глазом. Отмечается, что трое игроков «Миная» также получили достаточно серьезные повреждения.
Ранее пресс-атташе «Шинника» так прокомментировал ситуацию: «Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов нет».
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Я всегда говорил, что против этой СВО, но в конкретном случае виноваты явно представители украинской стороны.
"данные футболисты перешли в другие клубы две недели назад. А форму Шинника можно купить на любом турецком развале"