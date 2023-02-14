Игроки «Шинника» получили переломы пальцев рук и ребер в драке с футболистами «Миная», у одного из ярославцев гематома под глазом («Матч ТВ»)

Стало известно, какие повреждения получили игроки «Шинника» в ходе драки в Турции.

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского « » возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

По информации « », у футболистов ярославского клуба есть переломы пальцев на руках и ребер. У одного из игроков гематома под глазом. Отмечается, что трое игроков «Миная» также получили достаточно серьезные повреждения.

Ранее пресс-атташе « » так прокомментировал ситуацию: «Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов нет».

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