«Крылья» жили в одном отеле с «Шахтером» – и ничего, все было спокойно». Казаков о драке игроков «Шинника» и «Миная»

Теги Крылья Советов Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Илья Казаков Минай Футбол

Журналист Илья Казаков прокомментировал информацию о драке между игроками «Шинника» и «Миная».

Напомним, между футболистами российского и украинского клубов возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка

«Не так давно «Крылья» жили в одном отеле с «Шахтером» – и ничего, все было спокойно.

«Минай» – малоизвестная команда с Западной Украины, все вели себя достаточно сдержанно, пока не осталось 2 дня до окончания сбора и последующего отъезда. Ну и пристали коллективно к одному.

Сейчас полиция, служба безопасности отеля сидят и думают – что делать дальше. У «Шинника» сборы в Турции оплачены по 2 марта», – написал Казаков. 

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16 комментариев

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Павел Ларичев
Ответ Бродяга-симпатяга
Украинцы верят, будто люди в России никогда не видели унитаза. Бабушки без зубов, с подвязанными шалью поясницами и в растоптанных калошах рассказывают всему миру о чудесных приключениях украинского унитаза: то им любуются, то возят на БТР, то носят в обнимку и обязательно отправляют на почту. Украина верит, будто унитаз такая ценность, что даже и подержанный его есть смысл отправлять почтой в Улан-Удэ. 🔹Весь этот год было жутко интересно, почему именно унитаз стал символом украинского военного агитпропа. Могли бы выбрать что-то посущественнее. Ну или поприятнее. Электрочайник, например, или микроволновку. Из нее, кстати, таки пытались слепить символ: была волна сообщений, будто российские военные принимают эти агрегаты за сейфы и требуют от украинцев назвать код. Но попытка обожествить микроволновку провалилась. 🔹Россиянам трудно поверить, но унитаз в качестве символа превосходства украинцев был выбран пропагандой потому, что именно он для сельских жителей Украины кажется недостижимой роскошью, ибо требует больших вложений: даже для обустройства локальной канализации со смывом в выгребную яму из бетонных колец нужно — на наши деньги — значительно больше сотни тысяч рублей, скорее даже больше 200 тысяч.
Агитпропом тут только ты и занимаешься. В российских деревнях поголовно нет унитазов, даже в европейской части. Не говоря уже про стиралки.
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VV Vvvv
Ответ здоровяк
это не лозунги, это была пародия на комментарий
Тогда извини, не разобрался.)
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здоровяк
Ответ VV Vvvv
А чем тебе поможет малое колличество рублей у русских.Лучше бы сам думал как себе больше заработать.И без разниуы в какой валюте.Главное максимально обеспечить комфортную жизнь.А такие лозунги ущербные.На хлеб хоть зарабатываешь?
это не лозунги, это была пародия на комментарий
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VV Vvvv
Ответ здоровяк
Чем меньше рублей у русских, тем они счастливее)
А чем тебе поможет малое колличество рублей у русских.Лучше бы сам думал как себе больше заработать.И без разниуы в какой валюте.Главное максимально обеспечить комфортную жизнь.А такие лозунги ущербные.На хлеб хоть зарабатываешь?
+2
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+2
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james73
Ну зачем сравнивать то, что нельзя сравнивать. шахтёр и минай. шахтёр всё таки клуб европейского уровня регулярно играющий в ЛЧ. А минай - тупорылая деревня. Этим всё сказано.
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romanisti89
Так недавно футболист Шахтера в отеле нахлобучил русскому мужику
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гилберт
Ответ hitch_11
Нервы не выдерживают у людей. Рано или поздно такой конфликт должен был произойти.
Не совсем понятно с чего вдруг. В Шиннике вроде футболисты, а не вояки. Смысл им предъявлять? А если так переживаешь за родину, ну так вперёд...
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atomio
несколько представителей «Миная» подошли к начальнику ярославского клуба и потребовали от него спеть украинский гимн (с)

хз, но пока это какой-то бред. нужно дождаться что скажет турецкая сторона.
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Бродяга-симпатяга
Украинцы верят, будто люди в России никогда не видели унитаза. Бабушки без зубов, с подвязанными шалью поясницами и в растоптанных калошах рассказывают всему миру о чудесных приключениях украинского унитаза: то им любуются, то возят на БТР, то носят в обнимку и обязательно отправляют на почту. Украина верит, будто унитаз такая ценность, что даже и подержанный его есть смысл отправлять почтой в Улан-Удэ.

🔹Весь этот год было жутко интересно, почему именно унитаз стал символом украинского военного агитпропа. Могли бы выбрать что-то посущественнее. Ну или поприятнее. Электрочайник, например, или микроволновку. Из нее, кстати, таки пытались слепить символ: была волна сообщений, будто российские военные принимают эти агрегаты за сейфы и требуют от украинцев назвать код. Но попытка обожествить микроволновку провалилась.

🔹Россиянам трудно поверить, но унитаз в качестве символа превосходства украинцев был выбран пропагандой потому, что именно он для сельских жителей Украины кажется недостижимой роскошью, ибо требует больших вложений: даже для обустройства локальной канализации со смывом в выгребную яму из бетонных колец нужно — на наши деньги — значительно больше сотни тысяч рублей, скорее даже больше 200 тысяч.
+5
-5
0
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здоровяк
Ответ GuruFutbola
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Чем меньше рублей у русских, тем они счастливее)
+1
-6
-5
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Trappy D
Но судить мы будем не по норме, а по эксцессу, конечно.
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mevlut
Ответ hitch_11
Нервы не выдерживают у людей. Рано или поздно такой конфликт должен был произойти.
да в минае одни гопори собрались
+16
-4
+12
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mevlut
Вообще странно, что ни слово про главного тренера Шинника Евсеева, он то мужик жесткий, своих в обиду не даст
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Filipp Gorski
Ответ hitch_11
Вот что удалось найти. Не знаю, насколько уж правда... Между футболистами российского «Шинника» и украинского «Миная» состоялась драка во время предсезонных сборов. Сообщают, что сначала представители «Миная» подошли к главе «Шинника» и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам «разобраться раз на раз», но в конфликт предотвратили сотрудники отеля. А через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Но когда лифт приехал на этаж, их встретили ярославские футболисты, и между игроками вспыхнула массовая драка. Сейчас решается вопрос, какая команда будет переселена в другой отель, а какая останется в прежнем.
Это попахивает бредом
Все равно правду знают лишь игроки Миная и Шинника
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-5
0
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hitch_11
Нервы не выдерживают у людей. Рано или поздно такой конфликт должен был произойти.
+15
-8
+7
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hitch_11
Вот что удалось найти. Не знаю, насколько уж правда...

Между футболистами российского «Шинника» и украинского «Миная» состоялась драка во время предсезонных сборов. Сообщают, что сначала представители «Миная» подошли к главе «Шинника» и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам «разобраться раз на раз», но в конфликт предотвратили сотрудники отеля.

А через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Но когда лифт приехал на этаж, их встретили ярославские футболисты, и между игроками вспыхнула массовая драка. Сейчас решается вопрос, какая команда будет переселена в другой отель, а какая останется в прежнем.
+6
-6
0
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GuruFutbola
Комментарий удален
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