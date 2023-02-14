«Крылья» жили в одном отеле с «Шахтером» – и ничего, все было спокойно». Казаков о драке игроков «Шинника» и «Миная»

Журналист Илья Казаков прокомментировал информацию о драке между игроками «Шинника» и « ».

Напомним, между футболистами российского и украинского клубов возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

«Не так давно « » жили в одном отеле с « » – и ничего, все было спокойно.

«Минай» – малоизвестная команда с Западной Украины, все вели себя достаточно сдержанно, пока не осталось 2 дня до окончания сбора и последующего отъезда. Ну и пристали коллективно к одному.

Сейчас полиция, служба безопасности отеля сидят и думают – что делать дальше. У « » сборы в Турции оплачены по 2 марта», – написал Казаков.

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