«Крылья» жили в одном отеле с «Шахтером» – и ничего, все было спокойно». Казаков о драке игроков «Шинника» и «Миная»
Журналист Илья Казаков прокомментировал информацию о драке между игроками «Шинника» и «Миная».
Напомним, между футболистами российского и украинского клубов возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.
«Не так давно «Крылья» жили в одном отеле с «Шахтером» – и ничего, все было спокойно.
«Минай» – малоизвестная команда с Западной Украины, все вели себя достаточно сдержанно, пока не осталось 2 дня до окончания сбора и последующего отъезда. Ну и пристали коллективно к одному.
Сейчас полиция, служба безопасности отеля сидят и думают – что делать дальше. У «Шинника» сборы в Турции оплачены по 2 марта», – написал Казаков.
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хз, но пока это какой-то бред. нужно дождаться что скажет турецкая сторона.
🔹Весь этот год было жутко интересно, почему именно унитаз стал символом украинского военного агитпропа. Могли бы выбрать что-то посущественнее. Ну или поприятнее. Электрочайник, например, или микроволновку. Из нее, кстати, таки пытались слепить символ: была волна сообщений, будто российские военные принимают эти агрегаты за сейфы и требуют от украинцев назвать код. Но попытка обожествить микроволновку провалилась.
🔹Россиянам трудно поверить, но унитаз в качестве символа превосходства украинцев был выбран пропагандой потому, что именно он для сельских жителей Украины кажется недостижимой роскошью, ибо требует больших вложений: даже для обустройства локальной канализации со смывом в выгребную яму из бетонных колец нужно — на наши деньги — значительно больше сотни тысяч рублей, скорее даже больше 200 тысяч.
Все равно правду знают лишь игроки Миная и Шинника
Между футболистами российского «Шинника» и украинского «Миная» состоялась драка во время предсезонных сборов. Сообщают, что сначала представители «Миная» подошли к главе «Шинника» и стали требовать от него спеть украинский гимн. Тот предложил украинцам «разобраться раз на раз», но в конфликт предотвратили сотрудники отеля.
А через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Но когда лифт приехал на этаж, их встретили ярославские футболисты, и между игроками вспыхнула массовая драка. Сейчас решается вопрос, какая команда будет переселена в другой отель, а какая останется в прежнем.