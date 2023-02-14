Глава ФНЛ Измайлов о драке игроков «Шинника» и «Миная»: «Следим за ситуацией. Стараемся разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь»

Президент ФНЛ прокомментировал информацию о драке с участием игроков «Шинника».

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

«Футбольная национальная лига внимательно следит за ситуацией, развернувшейся между футболистами « » и украинского « » в одном из отелей Турции.

В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь. Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов», – сказал .

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