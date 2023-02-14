Глава ФНЛ Измайлов о драке игроков «Шинника» и «Миная»: «Следим за ситуацией. Стараемся разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь»
Президент ФНЛ прокомментировал информацию о драке с участием игроков «Шинника».
Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.
«Футбольная национальная лига внимательно следит за ситуацией, развернувшейся между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» в одном из отелей Турции.
В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь. Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов», – сказал Наиль Измайлов.
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Александр Костюк, руководитель пресс-службы ФК "Минай", в комментарии "Стране" подтвердил, что между украинскими футболистами и россиянами в отеле в Турции произошла драка.
Также он рассказал, как, по его данным, развивался конфликт. И его версия фактически противоположна той, что заявляли ранее россияне.
"Все началось в холле из-за позорного поведения российского футболиста, который, скорее всего, был пьян. Он в туалете цеплялся к сотруднице отеля, за которую заступился наш футболист. Игрок "Шинника" пошел, позвал ще игроков, и в лифте они начали нас провоцировать: кричали "Слава России", поднимайтесь к нам, сейчас разберемся. Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у "Шинника" сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А "Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем", - заявил "Стране" Александр Костюк.
Он опровергает версию конфликта, озвученную ранее российской стороной.
"Никто не заставлял никого петь гимн. Не было избиения одного человека в лифте - в лифте драки вообще не было, только провокации российских футболистов. Драка была уже на этаже "Шинника", где базировалась их команда. Считать участников было сложно, но какого-то численного преимущетсва не было. Я читал, что якобы нас было 30, а их 12 - интересно, кто этот человек, и как он считал? Это неправда. Вышла команда на команду", - говорит Александр Костюк.
В данный момент, по словам Александра, российскую команду выселяют из отеля.
"Это вообще было наше главное требование к организаторам сборов - чтобы в отеле с нами не было российских команд. Организаторы открещиваются, что это не их ошибка, а отеля, который сам согласился поселить российскую команду", - говорит Костюк.
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После этого игроки «Шинника» начали кричать в адрес украинских футболистов «Слава России» и «Поднимайтесь к нам, сейчас разберемся».
«Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у «Шинника» сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А «Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем» — рассказал руководитель пресс-службы ФК «Минай» Александр Костюк.
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