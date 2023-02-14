Глава ФНЛ Измайлов о драке игроков «Шинника» и «Миная»: «Следим за ситуацией. Стараемся разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Наиль Измайлов Минай Футбол

Президент ФНЛ прокомментировал информацию о драке с участием игроков «Шинника». 

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка

«Футбольная национальная лига внимательно следит за ситуацией, развернувшейся между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» в одном из отелей Турции.

В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь. Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов», – сказал Наиль Измайлов.

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37 комментариев

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Денис Давыдов
Ответ Алан Колбаскин
Турция как бы санкции не вводила против России. Турция как бы не совсем в дружеских отношениях с США и Европой. Формально страна НАТО и всё. Но ты видимо далёк от таких тем, и поэтому не знаешь ничего
Турция исторически в НАТО входит, это Эрдоган всячески пытается диктовать свои личные условия, которые не на пользу Турции само собой.
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Lindeman
Ответ Андрей Никитин99
Не оправдываю ни одну из сторон Но видео не о чем Я даже не понял кто с какой стороны
кто в синей форме это футболисты и персонал Шинника
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СержМиранэн
Ответ HI MARS
Более бесполезнего чем российский футболист сложно придумать.И в футбол не играет,и по морде не может дать
почему, можно. Himars , например. и как ракета оно и как комментатор оно же.
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Денис Давыдов
Ответ Сергей
И чего поперлись в Турции эту натовскую, можно же сборы было провести в Донецке или Тегеране на худой конец 😉
о да в Донецке самое то сейчас проводить сборы, можно ещё и на передовую отправить, вот это подготовка будет 😂
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Андрей Никитин99
ИМХО версия Хохлов звучит поубедительней

Александр Костюк, руководитель пресс-службы ФК "Минай", в комментарии "Стране" подтвердил, что между украинскими футболистами и россиянами в отеле в Турции произошла драка.

Также он рассказал, как, по его данным, развивался конфликт. И его версия фактически противоположна той, что заявляли ранее россияне.

"Все началось в холле из-за позорного поведения российского футболиста, который, скорее всего, был пьян. Он в туалете цеплялся к сотруднице отеля, за которую заступился наш футболист. Игрок "Шинника" пошел, позвал ще игроков, и в лифте они начали нас провоцировать: кричали "Слава России", поднимайтесь к нам, сейчас разберемся. Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у "Шинника" сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А "Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем", - заявил "Стране" Александр Костюк.

Он опровергает версию конфликта, озвученную ранее российской стороной.

"Никто не заставлял никого петь гимн. Не было избиения одного человека в лифте - в лифте драки вообще не было, только провокации российских футболистов. Драка была уже на этаже "Шинника", где базировалась их команда. Считать участников было сложно, но какого-то численного преимущетсва не было. Я читал, что якобы нас было 30, а их 12 - интересно, кто этот человек, и как он считал? Это неправда. Вышла команда на команду", - говорит Александр Костюк.

В данный момент, по словам Александра, российскую команду выселяют из отеля.

"Это вообще было наше главное требование к организаторам сборов - чтобы в отеле с нами не было российских команд. Организаторы открещиваются, что это не их ошибка, а отеля, который сам согласился поселить российскую команду", - говорит Костюк.
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СержМиранэн
Ответ HoratioH
Украинские источники опровергают информацию «Базы» и утверждают, что драку спровоцировали пьяные русские футболисты. Один из них начал приставать к сотруднице отеля, за которую заступился украинский футболист. После этого игроки «Шинника» начали кричать в адрес украинских футболистов «Слава России» и «Поднимайтесь к нам, сейчас разберемся». «Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у «Шинника» сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А «Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем» — рассказал руководитель пресс-службы ФК «Минай» Александр Костюк.
почему не написали, что сначала украинские футболисты предложили дуэль на шпагах ? и только после отказа россиян, решили драться на кулаках.
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Денис Давыдов
Ответ Gravdaar Iyaad
Горькие последствия, да, россияне? Коллективная ответственность - слышали?
слышали, херня полная эта ваша коллективная ответственность)
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Дима Зезуль
Ответ Winterburn
УЕФА уже как 10 лет: «Разведем российские и украинские клубы по разным группам» Турецкий отель: «Сведем российские и украинские клубы в лифте»
Эрдоган, подержи мое пиво
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СержМиранэн
Ответ HoratioH
Украинские источники опровергают информацию «Базы» и утверждают, что драку спровоцировали пьяные русские футболисты. Один из них начал приставать к сотруднице отеля, за которую заступился украинский футболист. После этого игроки «Шинника» начали кричать в адрес украинских футболистов «Слава России» и «Поднимайтесь к нам, сейчас разберемся». «Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у «Шинника» сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А «Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем» — рассказал руководитель пресс-службы ФК «Минай» Александр Костюк.
ну, конечно, защитили девушку, от, конечно же, пьяного русского. разве это похоже на хохлов, чтобы они просто взяли и докопались до русского, требуя от него исполнения гимна оркаины?
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Дима Зезуль
Ответ Борис(Марсель)
Судя по сообщениям, ФК Шинник всухую проиграл украинцам.
Да, там прям перемога одержанная в большинстве
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Сергей Лепехин
Евсеев: х... вам !!!
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Денис Давыдов
Ответ Патриот Великого Отечества
Кто проводит сборы в Турции? Турция - страна НАТО и наш геополитический противник. В СССР разве кто-то сборы зарубежом проводил? Нет! И чемпионами Европы были и Олимпиады брали и еврокубки! Неужели нельзя провести сбор в Крыму?! Ну или в Абхазии хотя бы?! Понимаю, если бы Шиннику предстояло к еврокубкам февральским готовиться... кто ответит на эти вопросы?
в Турции к русским относятся хорошо. ох уж этот противник...
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Евгений Шевченко
Ответ HoratioH
Украинские источники опровергают информацию «Базы» и утверждают, что драку спровоцировали пьяные русские футболисты. Один из них начал приставать к сотруднице отеля, за которую заступился украинский футболист. После этого игроки «Шинника» начали кричать в адрес украинских футболистов «Слава России» и «Поднимайтесь к нам, сейчас разберемся». «Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у «Шинника» сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А «Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем» — рассказал руководитель пресс-службы ФК «Минай» Александр Костюк.
за русским кораблем, говоришь... как же правильно была начата СВО. и будет закончена русской победой
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Sergey Smolensky
Новиопы как всегда
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Gravdaar Iyaad
Ответ dereds
Свет дали? но это временно
За свет не переживай
Лучше переживай за будущее своих детей и внуков
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Честный контроль
Украинцам же призывного возраста их президент запретил выезд за границу.
Как уклонисты оказались в Турции?
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Алан Колбаскин
Ответ Хамыч
А что там за Рембо играют в Алании ?)
Ну можешь посмотреть видео товарищеского матча на сборах между Аланией и Маккаби.
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Андрей Никитин99
Ответ Андрей Собченко
видео уже есть)) одно тело, как крыc, выскочило,ударило и сразу за спины своих)
Не оправдываю ни одну из сторон
Но видео не о чем
Я даже не понял кто с какой стороны
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Хамыч
Ответ Алан Колбаскин
Была бы там например Алания, хохлики бы по самые гланды получили
А что там за Рембо играют в Алании ?)
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HoratioH
Украинские источники опровергают информацию «Базы» и утверждают, что драку спровоцировали пьяные русские футболисты. Один из них начал приставать к сотруднице отеля, за которую заступился украинский футболист.

После этого игроки «Шинника» начали кричать в адрес украинских футболистов «Слава России» и «Поднимайтесь к нам, сейчас разберемся».

«Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у «Шинника» сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А «Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем» — рассказал руководитель пресс-службы ФК «Минай» Александр Костюк.
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Алан Колбаскин
Ответ Патриот Великого Отечества
Кто проводит сборы в Турции? Турция - страна НАТО и наш геополитический противник. В СССР разве кто-то сборы зарубежом проводил? Нет! И чемпионами Европы были и Олимпиады брали и еврокубки! Неужели нельзя провести сбор в Крыму?! Ну или в Абхазии хотя бы?! Понимаю, если бы Шиннику предстояло к еврокубкам февральским готовиться... кто ответит на эти вопросы?
Турция как бы санкции не вводила против России. Турция как бы не совсем в дружеских отношениях с США и Европой. Формально страна НАТО и всё. Но ты видимо далёк от таких тем, и поэтому не знаешь ничего
+6
0
+6
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HI MARS
Более бесполезнего чем российский футболист сложно придумать.И в футбол не играет,и по морде не может дать
+3
-6
-3
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Алан Колбаскин
Была бы там например Алания, хохлики бы по самые гланды получили
+3
-5
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dereds
Судя по видео укры один на один зассали выйти
+6
-5
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Winterburn
УЕФА уже как 10 лет: «Разведем российские и украинские клубы по разным группам»

Турецкий отель: «Сведем российские и украинские клубы в лифте»
+4
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