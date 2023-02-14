Гендиректор «Шинника» о драке: «У нас была позиция, чтобы украинские футболисты не проживали в отеле во избежание конфликтов. Почему там появился «Минай» – вопрос к отелю»
Генеральный директор «Шинника» прокомментировал ситуацию с дракой в Турции.
Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.
«В клубе не знали, что украинская команда будет проживать в отеле. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты во избежание конфликтов. На тот момент никого там не было.
Почему в отеле появилась украинская команда – вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я все прекрасно [понимаю]: бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте», – сказал Сергей Кулаков.
«Шинник» переедет в другой отель. Ну а что нам остается делать? Оставаться в зоне конфликта? Мое мнение – стоит избежать конфликта. Надеюсь, что принято правильное решение. С игроками все нормально. Все находится под контролем», – добавил менеджер.
Сообщалось, что российская и украинская команды оказались в одном отеле, поскольку в Турции возникли проблемы с гостиницами из-за землетрясения.
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После этого игроки «Шинника» начали кричать в адрес украинских футболистов «Слава России» и «Поднимайтесь к нам, сейчас разберемся».
«Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у «Шинника» сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А «Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем» — рассказал руководитель пресс-службы ФК «Минай» Александр Костюк.
- Вот она, европейская толерантность
Логично.