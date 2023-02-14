Гендиректор «Шинника» о драке: «У нас была позиция, чтобы украинские футболисты не проживали в отеле во избежание конфликтов. Почему там появился «Минай» – вопрос к отелю»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Чемпионат.com Р-Спорт Минай Сергей Кулаков Футбол

Генеральный директор «Шинника» прокомментировал ситуацию с дракой в Турции. 

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского «Миная» возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка

«В клубе не знали, что украинская команда будет проживать в отеле. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты во избежание конфликтов. На тот момент никого там не было.

Почему в отеле появилась украинская команда – вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я все прекрасно [понимаю]: бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте», – сказал Сергей Кулаков. 

«Шинник» переедет в другой отель. Ну а что нам остается делать? Оставаться в зоне конфликта? Мое мнение – стоит избежать конфликта. Надеюсь, что принято правильное решение. С игроками все нормально. Все находится под контролем», – добавил менеджер. 

Сообщалось, что российская и украинская команды оказались в одном отеле, поскольку в Турции возникли проблемы с гостиницами из-за землетрясения.

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49 комментариев

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Pikachu Pikachu
Ответ Честный контроль
Странно что хохлы в Турции, когда их родине угрожает опасность.
Странно, что россияне в стране НАТО, когда НАТО спит и видит разрушить Россию
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Pikachu Pikachu
Ответ VanyaVanya063
По поводу европейской толерантности я не имел ввиду Турцию, но Турция это как бэ Европа. В итоге получается дурак вовсе не я)
Далеко не каждое европейское государство (а Турцию даже к ним можно отнести с натяжкой) является толерантным - можно вспомнить тех же Албанию и Сербию. Да и в целом, Восточная Европа не славится толерантностью
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Честный контроль
Странно что хохлы в Турции, когда их родине угрожает опасность.
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Corde Fidelium
Ответ Sergej
Украинские источники опровергают информацию «Базы» и утверждают, что драку спровоцировали пьяные русские футболисты. Один из них начал приставать к сотруднице отеля, за которую заступился украинский футболист. После этого игроки «Шинника» начали кричать в адрес украинских футболистов «Слава России» и «Поднимайтесь к нам, сейчас разберемся». «Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у «Шинника» сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А «Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем» — рассказал руководитель пресс-службы ФК «Минай» Александр Костюк.
И вот этим гордится. Ну так себе подвиг.
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Pikachu Pikachu
Ответ Ovsyankin
Поедут в родную Одессу в следующем году)), не переживай
Господя, войска РФ год не могут взять ни один областной центр, а понтов...
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Sergej
Ответ Ovsyankin
Поедут в родную Одессу в следующем году)), не переживай
В общем русский хотел украсть унитаз, но в итоге его обрыгал.
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VanyaVanya063
Ответ Vladimir Chumachenko
Ты дурaк. Когда мусульманская турция стала европой
По поводу европейской толерантности я не имел ввиду Турцию, но Турция это как бэ Европа. В итоге получается дурак вовсе не я)
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Kanan Jarrus
Ответ obid
Надо было захватить вражеские номера нанесением точечных выстрелов по их стратегическим объектам. Провести референдум и провозгласить территорией Рф все санузлы номеров, где проживали укранцы
😂😂😂
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Денис Давыдов
Ответ reynard
У русских с логикой вообще проблемы 😊😉
я русский думаю у меня проблем особых нет) проблема не в национальности)
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Sergej
Украинские источники опровергают информацию «Базы» и утверждают, что драку спровоцировали пьяные русские футболисты. Один из них начал приставать к сотруднице отеля, за которую заступился украинский футболист.

После этого игроки «Шинника» начали кричать в адрес украинских футболистов «Слава России» и «Поднимайтесь к нам, сейчас разберемся».
«Ну, мы поднялись, разобрались. В итоге у «Шинника» сколько они там пишут, четверо пострадавших? Ну, пусть будет четверо. У нас же вся команда сегодня на тренировке, уже есть фото в соцсетях. А «Шинник" сейчас собирает вещи и отправляется куда-то за русским кораблем» — рассказал руководитель пресс-службы ФК «Минай» Александр Костюк.
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Ovsyankin
Ответ окечуква
А потому что ехать надо было в родное Сочи, депутаты давно об этом говорят, вот уже и сигналы прям из небесной канцелярии посылают: сборы должны быть в Сочи, сборы должны быть в Сочи…
Поедут в родную Одессу в следующем году)), не переживай
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reynard
Ответ Schiaff1no
Так зачем вообще заселяться было, если была возможность другой взять в итоге. Очевидно же что конфликт неизбежен был
Чтобы быть отмудоханными 🥰🤣
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reynard
Ответ Денис Давыдов
причем тут европейская толерантность ваще, тем более в Турции 😂 лишь бы куда-то впихнуть, даже не прослеживая логической связи)
У русских с логикой вообще проблемы 😊😉
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reynard
Ответ VanyaVanya063
Вот она европейская толерантность, быдлоМинай остаётся а мы съезжаем во избежания конфликта
Терпилы 🤣🤣🤣
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Schiaff1no
Ответ gleb_k
Русским по белому написано, что на момент заселения Шинника, Миная в отеле не было.
На момент бронирования отеля в ноябре?
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obid
Надо было захватить вражеские номера нанесением точечных выстрелов по их стратегическим объектам. Провести референдум и провозгласить территорией Рф все санузлы номеров, где проживали укранцы
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And-Rover
Минтай странно что не на передовой, а в Турции. Почему СБУ не даст клубу повестки и не отправит в окопы. Это было бы справедливо.
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Влад Путман
После эффекта линзы, Шинник переехал на более выгодные позиции.
+3
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Борис(Марсель)
Ответ VanyaVanya063
Вот она европейская толерантность, быдлоМинай остаётся а мы съезжаем во избежания конфликта
Из-под Киева и Харькова вы тоже съехали вполне толерантно, как и из Херсона.
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Kanan Jarrus
дикари
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mevlut
Ответ окечуква
А потому что ехать надо было в родное Сочи, депутаты давно об этом говорят, вот уже и сигналы прям из небесной канцелярии посылают: сборы должны быть в Сочи, сборы должны быть в Сочи…
Один из руководителей клубов говорил, что сборы в Сочи выходят дороже чем в Эмиратах, при этом в Сочи нет нужной инфроструктуры и погода не фантан
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Борис(Марсель)
Украинские футболисты, судя по сообщениям, забили 4 безответных мяча в ворота россиян.
+5
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Денис Давыдов
Ответ Vladimir Chumachenko
Ты дурaк. Когда мусульманская турция стала европой
ну Турция всё-таки светская, тем более западная часть, хотя и мусульманство там повсюду несомненно, но прям мусульманской страной особенно в сравнении с ОАЭ или Саудовской Аравией, я бы не стал. Турция гораздо ближе к Европе и России чем к ним.
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fbd
Ответ VanyaVanya063
Вот она европейская толерантность, быдлоМинай остаётся а мы съезжаем во избежания конфликта
- Русские и Украинцы подрались в отеле в Турции
- Вот она, европейская толерантность

Логично.
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Fg Gf
Ответ Рома Студилов
Иди нахер , ванька-встанька
что-нибудь умнее мог написать или хохлам и им подобным не доступно включать мозг?
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