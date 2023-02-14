Гендиректор «Шинника» о драке: «У нас была позиция, чтобы украинские футболисты не проживали в отеле во избежание конфликтов. Почему там появился «Минай» – вопрос к отелю»

Генеральный директор « » прокомментировал ситуацию с дракой в Турции.

Напомним, между футболистами российского клуба и украинского « » возник конфликт. В итоге в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, произошла массовая драка.

«В клубе не знали, что украинская команда будет проживать в отеле. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты во избежание конфликтов. На тот момент никого там не было.

Почему в отеле появилась украинская команда – вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я все прекрасно [понимаю]: бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте», – сказал Сергей Кулаков.

«Шинник» переедет в другой отель. Ну а что нам остается делать? Оставаться в зоне конфликта? Мое мнение – стоит избежать конфликта. Надеюсь, что принято правильное решение. С игроками все нормально. Все находится под контролем», – добавил менеджер.

Сообщалось, что российская и украинская команды оказались в одном отеле, поскольку в Турции возникли проблемы с гостиницами из-за землетрясения.

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