«Барселона» хочет купить Павара у «Баварии» летом. Сегодня он не перейдет
Бенжамен Павар не перейдет в «Барселону» зимой.
Каталонцам очень нравится защитник «Баварии», но клуб думает о его подписании на следующий сезон, то есть переговоры должны состояться летом, а не сейчас.
26-летний чемпион мира в составе сборной Франции заинтересован в переезде в столицу Каталонии.
Павар забил 1 гол и получил 2 желтые карточки в 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Они решили купить ВСЕХХХХ!!!!!!
«Барса» никого не подпишет в первую команду в оставшиеся несколько часов этого трансферного окна.
• Клуб сосредоточен на регистрации новых контрактов Гави, Араухо и Алонсо.
Бавария слила его.
Барса получила неплохого правого защитника.
Павар сменил клуб.