«Барселона» хочет купить Павара у «Баварии» летом. Сегодня он не перейдет

не перейдет в «Барселону» зимой.

Каталонцам очень нравится защитник «Баварии», но клуб думает о его подписании на следующий сезон, то есть переговоры должны состояться летом, а не сейчас.

26-летний чемпион мира в составе сборной Франции заинтересован в переезде в столицу Каталонии.

Павар забил 1 гол и получил 2 желтые карточки в 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.