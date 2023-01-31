«Барселона» хочет купить Павара у «Баварии» летом. Сегодня он не перейдет

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Бенжамен Павар Футбол

Бенжамен Павар не перейдет в «Барселону» зимой.

Каталонцам очень нравится защитник «Баварии», но клуб думает о его подписании на следующий сезон, то есть переговоры должны состояться летом, а не сейчас.

26-летний чемпион мира в составе сборной Франции заинтересован в переезде в столицу Каталонии.

Павар забил 1 гол и получил 2 желтые карточки в 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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29 комментариев

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Yu123
Ответ Hunterr Hunter
Надеюсь это был сарказм?)
Нет, это новорег дурачок
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Я Гражданин Мира
Ответ Алекс Черкасов
Прекрати.
А что не так ?
+1
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Klaus
Павар сильно сдал в последнее время
+1
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Maksat Durdiyev
Ответ ZamoRano
Ты их на вкус пробовал штоле🤣
Походу я сам не в курсе😁
+1
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Maksat Durdiyev
Ответ прощай Роналду
Соболезную друг, они протухли😭
Седина это не тухлятина. А солидность
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Алекс Черкасов
Ответ Я Гражданин Мира
Сегодня на футбольном рынке господствует две команды Челси и Барселона. Они решили купить ВСЕХХХХ!!!!!!
Прекрати.
+5
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+5
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Sakata Gintoki
Ответ Momos
Денег не хватит
Там год контракта, цену ломить не будут, тем более игрок сам хочет уйти, да и если купят Консело, то у них буде 3 игрока на правый фланг обороны, все равно кого то одного придется продать.
+4
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+3
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Я Гражданин Мира
Сегодня на футбольном рынке господствует две команды Челси и Барселона.
Они решили купить ВСЕХХХХ!!!!!!
+1
-7
-6
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ZamoRano
Ответ прощай Роналду
Соболезную друг, они протухли😭
Ты их на вкус пробовал штоле🤣
+2
-1
+1
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gPk
Токсик этот не нужен.Что в Штуттгарте были у него конфликты ,что в Баварии ,что в сборной
+1
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прощай Роналду
Ответ Maksat Durdiyev
В барсу на повышение? Не смешите мои седые яйца
Соболезную друг, они протухли😭
+2
-5
-3
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прощай Роналду
Ответ Адепт Суперлиги
Я думаю, Павару пора на повышение.
Играть правого вингера?)
+1
-2
-1
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Muhammet atamyradow
Барселона кто то потпишет
+1
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прощай Роналду
Ответ Amalfitano
Барселона хочет БЕСПЛАТНО купить ... А дальше подставляй нужную фамилию.
Мбаппе, Холланд, Субименди, Трент
+2
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Sevuska
А завтра будет не Лето .
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прощай Роналду
Неплохо, есть Кунде и Араухо, главное без травм, удачи Барселоне! ✊🏻
+1
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MESSIya
Фернандо Поло :
«Барса» никого не подпишет в первую команду в оставшиеся несколько часов этого трансферного окна.

• Клуб сосредоточен на регистрации новых контрактов Гави, Араухо и Алонсо.
+3
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Amalfitano
Ответ Адепт Суперлиги
Я думаю, Павару пора на повышение.
Думаешь готов к игре за Брайтон?
+4
-1
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Maksat Durdiyev
Ответ Адепт Суперлиги
Я думаю, Павару пора на повышение.
В барсу на повышение? Не смешите мои седые яйца
+10
-12
-2
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Amalfitano
Барселона хочет БЕСПЛАТНО купить ... А дальше подставляй нужную фамилию.
+12
-3
+9
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Akezhan Kutvarov
Все будут в радости от этого.
Бавария слила его.
Барса получила неплохого правого защитника.
Павар сменил клуб.
+3
0
+3
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90 Minutes
Прикольно *Сегодня он не перейдет *.
+13
0
+13
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Muhammad Buvaisiri
Томаса Мюллера на пару к Левандовскому
+1
-2
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Momos
Денег не хватит
+1
-1
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JealousNobody
Солидно
0
0
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