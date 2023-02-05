Фати интересен 7 клубам, в числе которых «Бавария», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Мюнхенцы наиболее настойчивы
«Бавария» внимательно следит за положением Ансу Фати в «Барселоне».
Как пишет Mundo Deportivo, интерес к 20-летнему вингеру проявляют семь клубов, но наиболее конкретна и настойчива «Бавария».
Мюнхенцам очень симпатичен этот игрок, но официальных предложений «Барсе» клуб не делал. Также интерес к Фати проявляют четыре английских команды, в числе которых «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что Ансу интересен «Манчестер Юнайтед». Вингеру не нравится, что он редко выходит в старте.
В этом сезоне Фати принял участие в 30 матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Он выходил в старте лишь в 7 из 19 матчей Ла Лиги.
Полную статистику игрока сборной Испании можно изучить здесь.
Фати разрывал в 16, получил десятку Месси, но вмешались травмы. Он еще может стать суперзвездой «Барсы»?
Зажигал на том же уровне и в Челси и в Реале. Только его игру ждали как праздник. 3 через 3. 3 матча играл, 3 месяца лечился. А Бавария на ноги поставила, молодцы.