Фати интересен 7 клубам, в числе которых «Бавария», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Мюнхенцы наиболее настойчивы

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Ансу Фати Футбол

«Бавария» внимательно следит за положением Ансу Фати в «Барселоне».

Как пишет Mundo Deportivo, интерес к 20-летнему вингеру проявляют семь клубов, но наиболее конкретна и настойчива «Бавария».

Мюнхенцам очень симпатичен этот игрок, но официальных предложений «Барсе» клуб не делал. Также интерес к Фати проявляют четыре английских команды, в числе которых «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Ансу интересен «Манчестер Юнайтед». Вингеру не нравится, что он редко выходит в старте.

В этом сезоне Фати принял участие в 30 матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Он выходил в старте лишь в 7 из 19 матчей Ла Лиги.

Полную статистику игрока сборной Испании можно изучить здесь.

Фати разрывал в 16, получил десятку Месси, но вмешались травмы. Он еще может стать суперзвездой «Барсы»?

21 комментарий

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Elkorazon01
Пойдёт на повышение?
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falkao2013
Ответ Born is the King
Так я же про тебя
В метании стрелок ты лучший)
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Lindeman
Фати бы по хорошему в аренду отдать
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Ansu Fati
Стата на уровне 100 миллионного Винисиуса, хотя всегда выходит со скамейки)
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Iuasamotu
Барсе пора отпустить Фати, вряд ли у них получится вечная и преданная любовь.
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Leo
Ответ Maxi Abdrazakov
Зачем нужен в Баварии? Вечно ломается
Я не знаю откуда пошёл этот миф, что Фати очень травматичен и "вечно ломается". То время, что он пропустил, было обусловлено тяжёлым характером травм и следовательно большим срокам восстановления, но периодичность получения травм у него маленькая - это не старый Дембеле, который ломался раз в месяц.
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Born is the King
Ответ falkao2013
Опять ты про себя. Тебе надо чего-то добиться в жизни сначала. В твоих услугах никто не заинтересован.
Так я же про тебя
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vrazrez
Возможно Фати стоит что-то поменять, чтобы найти свою игру. АПЛ для этого не подойдёт - слишком высокая интенсивность игры. Надо что-то попроще. Германия и Серия А подошли бы. Вариант с Баварией очень интересен.
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Eden Hazard
Ответ che kaif
Фамилии Роббен. Рибери. Коман видимо вам ни о чем не говорят
Там одного Роббена хватит
Зажигал на том же уровне и в Челси и в Реале. Только его игру ждали как праздник. 3 через 3. 3 матча играл, 3 месяца лечился. А Бавария на ноги поставила, молодцы.
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falkao2013
Ответ Born is the King
Так поэтому я написал зачем им это дно
Опять ты про себя. Тебе надо чего-то добиться в жизни сначала. В твоих услугах никто не заинтересован.
+3
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Born is the King
Ответ falkao2013
Они интересуются Фати. Ты новость хотя бы прочитай)
Так поэтому я написал зачем им это дно
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falkao2013
Ответ Born is the King
Нет, они тобой интересуется
Они интересуются Фати. Ты новость хотя бы прочитай)
+5
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Born is the King
Ответ falkao2013
Они же не тобой интересуются.
Нет, они тобой интересуется
+1
-8
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falkao2013
Ответ Born is the King
Зачем им это дно?
Они же не тобой интересуются.
+9
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Born is the King
Зачем им это дно?
+3
-9
-6
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fatei4
Чтото я сомневаюсь 😀
0
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Святослав Федорович
Не думаю, что ему стоит уходить. Его время ещё придёт
+2
-3
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che kaif
Ответ Maxi Abdrazakov
Зачем нужен в Баварии? Вечно ломается
Фамилии Роббен. Рибери. Коман видимо вам ни о чем не говорят
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Maxi Abdrazakov
Зачем нужен в Баварии? Вечно ломается
+2
-3
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Екн Лор
Спортс, где новость о дне рождения Роналду? Ждёте, когда все школьники проснутся?
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DolJun
фк мем в таком положении, что можно каких монет сыпануть в шапку и лапорта уже побежит радостно к чави вприпрыжку, рассказывая что заработал денег на правого защитника)
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