Канселу из-за Лиги чемпионов выбрал «Баварию», а не «Барселону». Вчера он прошел медосмотр

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

Стало известно, почему Жоау Канселу предпочел перейти в «Баварию», а не в «Барселону».

По данным Sport1.de, «Бавария» и «Барселона» на выходных узнали, что существует возможность аренды защитника у «Манчестер Сити». Каталонский клуб контактировал с агентом Жорже Мендешем, но игрок предпочел перейти в «Баварию», так как мюнхенцы участвуют в Лиге чемпионов. Это стало решающим преимуществом немецкого клуба.

Вчера португалец прошел медосмотр для «Баварии». Сегодня о его аренде до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро должны объявить официально.

В этом сезоне на счету Жоау 2 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Три последних матча «горожан» он провел в запасе.

Полную статистику 28-летнего правого защитника можно найти здесь.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом

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41 комментарий

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ZamoRano
Любой адекватный выберет Баварию, а не катарский проект из лиги Европы.
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rooney1990
Очень странный трансфер какой-то получился. Всегда считал его игроком основной обоймы..
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Азиз
Ответ kassi kill
Канселу красиво опрокинул барсу и указал где их место 🤣🤣🤣
А как Мбаппе кинул реал,мы конечно же вспоминать не будем,да?)
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ɔculpa
Ответ kassi kill
Стабильно играть в плей офф лч, брать внутренние кубки и лигу> играть в ле, вылетать с позором в ле. 🤣 А разве фк рычаг взяла уже ле и ла лигу?) 🤣🤣 и с каких пор ле для тебя стало нормальным?)) Вроде недавно угарали над тем же Роналду, что он играет в ле))
Да ладно тебе, это же верблюд, он же дурачок.
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dimamak10
А разве он может играть за Баварию в лч? Он же за сити заигран. Или это правило изменили ?
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z3yjyzh29x
Ответ Amalfitano
Нормально так слили запасного защитника за 70 мультов.
Ровно до января 2023 это был железобетонный основной защитник, запасным его сделали контры с шарлатаном, но никак не его отношение к делу
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cektor
интересный трансфер )) очень не ожиданный
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LLiriKK
И сделает из него Нагель тупого «беги-подавай» на бровке…
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Yu123
Ответ VERBLYUD
Выиграть Ла Лигу, Кубок Испании, ЛЕ > вылет из 1/8 ЛЧ, бундеслига
а бчк тут причем?
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Angerran
А разве можно дозаявить игрока в ЛЧ, если он был заигран за другой клуб, который не вылетел из ЛЧ?
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King_X
Ответ kassi kill
Стабильно играть в плей офф лч, брать внутренние кубки и лигу> играть в ле, вылетать с позором в ле. 🤣 А разве фк рычаг взяла уже ле и ла лигу?) 🤣🤣 и с каких пор ле для тебя стало нормальным?)) Вроде недавно угарали над тем же Роналду, что он играет в ле))
У Барсо/мессиглоров это так работает
До того, как их клуб/кумир достигнут чего-то подобного - это зашквар, как только достиг, так уже норм и 1000 аргументов найдут
Это и с ЛЕ, и с пенками, и прочими рекордами, да даже с лайками в инсте, на которые вдруг стали обращать внимание 😂
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Артём Назмутдинов
Ответ kassi kill
Но как же так? Тут местные кулесы уверяли, что топ футболисты хотят играть в барсе((( 🤣 какой Кансело? Они алонсо и кессье еле как зарегистрировали 🤣 а тут Кансело.
А про Лёву с Рафинья мы говорить не будем
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D@nny
Ответ Химчанин Юран
А уже можно выступать в ЛЧ за новый клуб, если был заигран в старом?
Да
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King_X
Ответ Makarikomarik
Читать умеешь ? Написано же в аренду, а не купить.
Так у них и с з/п ведомостью тож вроде не ахти, чтоб в аренду брать Канселу с его окладом в Сити + обязательство покупки едва ли Барса осилит, а если без покупки летом/без опции, то Сити надо отстегнуть за аренду, а то смысл им просто так отдавать игрока на полгода
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Эвребë
Ответ Makarikomarik
Читать умеешь ? Написано же в аренду, а не купить.
Думать умеешь? За аренду надо платить, и какую-то часть зп, если вообще не всю
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Unknown Forusha
Ответ VERBLYUD
Выиграть Ла Лигу, Кубок Испании, ЛЕ > вылет из 1/8 ЛЧ, бундеслига
Посмотрим еще как бавария в лч сыграет
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kassi kill
Ответ VERBLYUD
Выиграть Ла Лигу, Кубок Испании, ЛЕ > вылет из 1/8 ЛЧ, бундеслига
Стабильно играть в плей офф лч, брать внутренние кубки и лигу> играть в ле, вылетать с позором в ле.

🤣

А разве фк рычаг взяла уже ле и ла лигу?) 🤣🤣 и с каких пор ле для тебя стало нормальным?)) Вроде недавно угарали над тем же Роналду, что он играет в ле))
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Unknown Forusha
Ответ Химчанин Юран
А уже можно выступать в ЛЧ за новый клуб, если был заигран в старом?
Да с прошлого сезона еще
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kassi kill
Ответ Тимирлан Набиев
Посмотрим
В прошлом году посмотрели как пэсэже играет против топ команд в лч 🤣🤣 они за 20 минут слили матч
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Ответ kassi kill
Но как же так? Тут местные кулесы уверяли, что топ футболисты хотят играть в барсе((( 🤣 какой Кансело? Они алонсо и кессье еле как зарегистрировали 🤣 а тут Кансело.
Везёт тебе, что у них уроки ещё.
+3
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Raul14
😂😂😂Канселу не дурак
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Хамзат Богатырев
Ответ Amalfitano
Нормально так слили запасного защитника за 70 мультов.
Запасного хахах он один из лучших прз в мире а 3 матча в запасе просидел и сыграл 26 он для вас запасной )))
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VERBLYUD
Выиграть Ла Лигу, Кубок Испании, ЛЕ > вылет из 1/8 ЛЧ, бундеслига
+4
-4
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Химчанин Юран
А уже можно выступать в ЛЧ за новый клуб, если был заигран в старом?
+1
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Ramal Ali
Ответ Amalfitano
Нормально так слили запасного защитника за 70 мультов.
Не припоминаю чтоб Бавария взяв в аренду потом покупал бы игрока
+5
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