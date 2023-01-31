Канселу из-за Лиги чемпионов выбрал «Баварию», а не «Барселону». Вчера он прошел медосмотр
Стало известно, почему Жоау Канселу предпочел перейти в «Баварию», а не в «Барселону».
По данным Sport1.de, «Бавария» и «Барселона» на выходных узнали, что существует возможность аренды защитника у «Манчестер Сити». Каталонский клуб контактировал с агентом Жорже Мендешем, но игрок предпочел перейти в «Баварию», так как мюнхенцы участвуют в Лиге чемпионов. Это стало решающим преимуществом немецкого клуба.
Вчера португалец прошел медосмотр для «Баварии». Сегодня о его аренде до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро должны объявить официально.
В этом сезоне на счету Жоау 2 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Три последних матча «горожан» он провел в запасе.
Полную статистику 28-летнего правого защитника можно найти здесь.
Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом
До того, как их клуб/кумир достигнут чего-то подобного - это зашквар, как только достиг, так уже норм и 1000 аргументов найдут
Это и с ЛЕ, и с пенками, и прочими рекордами, да даже с лайками в инсте, на которые вдруг стали обращать внимание 😂
🤣
А разве фк рычаг взяла уже ле и ла лигу?) 🤣🤣 и с каких пор ле для тебя стало нормальным?)) Вроде недавно угарали над тем же Роналду, что он играет в ле))