Канселу из-за Лиги чемпионов выбрал «Баварию», а не «Барселону». Вчера он прошел медосмотр

Стало известно, почему предпочел перейти в «Баварию», а не в «Барселону».

По данным Sport1.de, « » и « » на выходных узнали, что существует возможность аренды защитника у «Манчестер Сити». Каталонский клуб контактировал с агентом Жорже Мендешем, но игрок предпочел перейти в «Баварию», так как мюнхенцы участвуют в чемпионов. Это стало решающим преимуществом немецкого клуба.

Вчера португалец прошел медосмотр для «Баварии». Сегодня о его аренде до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро должны объявить официально.

В этом сезоне на счету Жоау 2 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах за « » во всех турнирах. Три последних матча «горожан» он провел в запасе.

Полную статистику 28-летнего правого защитника можно найти здесь.

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