Экс-игрок молодежки «Уфы» Белозеров за дачу взятки для уклонения от армии оштрафован на 400 тысяч рублей

Экс-игрок «Уфы» наказан за попытку уклониться от службы в армии.

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 400 тысяч рублей 23-летнего Дмитрия Белозерова за попытку через взятку избежать призыва.

Как установил суд, в декабре 2019 года обвиняемый договорился со своим знакомым передать взятку сотруднику военного комиссариата «с целью получения отсрочки от призыва на службу в Вооруженные силы России».

Бывший игрок молодежной команды «Уфы» перевел 175 тысяч рублей на счет посредника, однако тот его обманул и сотруднику военкомата эти деньги передавать не стал.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.