Форвард «Шахтера» Сикан в ответ на выкрик «Слава России!» нанес черепно-мозговую травму россиянину в турецком отеле

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер происшествия Политика Даниил Сикан Футбол

У нападающего «Шахтера» Даниила Сикана возник конфликт с россиянином.

Как передает Football.ua со ссылкой на YouTube-канал «Взбiрна», инцидент произошел в турецком отеле, в котором украинская команда проживала во время сборов.

Группа россиян увидела Сикана в клубной футболке и выкрикнула «Слава России!», после чего форвард нанес одному из провокаторов, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, удар, сбивший того с ног. Пострадавший был направлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

Утверждается, что «Шахтер» мирным образом смог уладить ситуацию.

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53 комментария

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tyuiop tyuiop
Ответ Rio de Janeiro
Он может себе позволить быть в Турции потому что в его стране границы открыты и с повесткой не приходит отряд людей в масках и с калашами: хочешь иди на СВО, хочешь нет,твоё право.Плюс на его страну никто не нападал.А вот почему украинские зозули раз для них это так принципиально (судя по реакции) сейчас в Турции а не там где "Слава России" слышится в тысячу раз чаще, например, на Донбассе, объяснить сложно.Хотя на самом деле легко, когда смотришь как украинские патриоты бегают от своих же вояк по Одессам и Киевам.А жаль.Турецкий батальон сейчас бы не помешал под Кременной или Марьинкой.На примере Куршавеля мы видим как лихо украинские лакшери-патриоты берут города😎
это как на Россию никто не нападал?
а как же Ната, боевые комары и биогуси?
гарант же сказал что Россия обороняется от всей этой орды
не иноагент ли вы часом?
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ZamoRano
Ответ Abu Ibrahim
Смысл бухого человека бить ,который тебе физически не угрожает никак ? Проучить его хотел ? Так он не вспомнит ничего утром .
Патамушта Россия это фашисты, а потомки запорожцестроителей это укропэйцы высокоразвитые👆 а высокоразвитые люди решают свои вопросы именно так, инфа сотка!
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Франческо Тортик
Тот случай когда черепно-мозговая травма скорее способ лечения, чем болезнь.
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Александр Рыбаков
Ответ Rio de Janeiro
Он может себе позволить быть в Турции потому что в его стране границы открыты и с повесткой не приходит отряд людей в масках и с калашами: хочешь иди на СВО, хочешь нет,твоё право.Плюс на его страну никто не нападал.А вот почему украинские зозули раз для них это так принципиально (судя по реакции) сейчас в Турции а не там где "Слава России" слышится в тысячу раз чаще, например, на Донбассе, объяснить сложно.Хотя на самом деле легко, когда смотришь как украинские патриоты бегают от своих же вояк по Одессам и Киевам.А жаль.Турецкий батальон сейчас бы не помешал под Кременной или Марьинкой.На примере Куршавеля мы видим как лихо украинские лакшери-патриоты берут города😎
великолепно
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Terrific World
Ответ EzioFlava
Почему быдло в Турции, а не в окопе? И я не про форварда Шахтера.
Про форварда шахтера
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Maxim Vasnechov
Алконафтер нападает на футболиста, с явно провокационными намеряниями. Понимаю реакцию молодого игрока, который к этому не привык.
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PolarBear
Калибром по Сикану нужно
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Terrific World
Ответ Rio de Janeiro
Он может себе позволить быть в Турции потому что в его стране границы открыты и с повесткой не приходит отряд людей в масках и с калашами: хочешь иди на СВО, хочешь нет,твоё право.Плюс на его страну никто не нападал.А вот почему украинские зозули раз для них это так принципиально (судя по реакции) сейчас в Турции а не там где "Слава России" слышится в тысячу раз чаще, например, на Донбассе, объяснить сложно.Хотя на самом деле легко, когда смотришь как украинские патриоты бегают от своих же вояк по Одессам и Киевам.А жаль.Турецкий батальон сейчас бы не помешал под Кременной или Марьинкой.На примере Куршавеля мы видим как лихо украинские лакшери-патриоты берут города😎
Все верно говоришь, только идиоты не согласятся
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Mazzari2.0
Сша, устроили всем параллельную вселенную. И наши идиоты на это повелись все
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Romano1985
Хохлам смерть ☠️ и точка !
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Геннадий Тимченко
Ответ Overkiller
Спортс, тут не комментаторов уже нужно банить, а автора)
Согласен: новости как минимум сутки - смысл её было размещать❓🤔
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Maxim Vasnechov
Ответ Красная стрела
А вообще, эти уро.м не зазорно носить майку Донецкого Шахтёра, который их товарищи обстреливают по мирняку сознательно, всю СВО и жителей города, которых они ненавидят больше русских? 🤔
Проспись.
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ZarvuR2020
Ответ Lose Maker
та не
Та да. Алкашей поэтому бить и опасно, он на ногах не стоит, воткнуться черепом в асфальтат может легко. А что-то доказывать алкашу, который на ногах не стоит в принципе глупо. Но глупость свойственна пост-совецким футболёрам "патриотам".
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Burel
Ответ Rio de Janeiro
Почему все херои в Турциях и Куршавелях вместо того чтобы вести отечественную войну под бахмутами и угледарами Особенно в то время когда твоих соотечественников как скот отлавливают для фронта
ну так все истинные патриоты Украины давно в ней не живут
+4
-1
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ZamoRano
А почему Мыкола не на фронте, раз такой идейный???
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Lose Maker
Ответ ZarvuR2020
А потом трезвенький ещё более глупый
та не
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Алексей Родин
Сикана ? ох и не повезло пацану , фамилия хрен отмоешься .
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Борец на диване
Там сегодня одно 🐷 всадило очередь в пленного российского бойца, в голову.
И вот таких поддерживают местные борцы
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Борец на диване
Ответ Аталанта расправила плечи
Как можно нанести черепно-мозговую травму существу без мозга?
Тебе лучше знать про таких сущест , рыбак рыбака
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Борец на диване
Ответ EzioFlava
Почему быдло в Турции, а не в окопе? И я не про форварда Шахтера.
Ахаха, а почему форвард шахтера не в окопе?
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АБДЭЛЬ МАТЬ ЕГО КАДЕР
Красава
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Красная стрела
А вообще, эти уро.м не зазорно носить майку Донецкого Шахтёра, который их товарищи обстреливают по мирняку сознательно, всю СВО и жителей города, которых они ненавидят больше русских? 🤔
+3
-6
-3
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Илья Савчук
Жаль, слабовато врезал этому безголовому "патриоту"
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Геннадий Тимченко
Ответ Wiley Fox
Сикану 21 год , 71 кг Видимо, пьяный был совсем дрищ А группа россиян как обычно поступила - Он не с нами, мы айтишники и за Мудрика с детства!
Возможно, что они мгновенно протрезвели и все, как один, стали кричать СЛАВА, но с упоминанием уже другой страны❓🤔🤣
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Rio de Janeiro
Ответ EzioFlava
Почему быдло в Турции, а не в окопе? И я не про форварда Шахтера.
Он может себе позволить быть в Турции потому что в его стране границы открыты и с повесткой не приходит отряд людей в масках и с калашами: хочешь иди на СВО, хочешь нет,твоё право.Плюс на его страну никто не нападал.А вот почему украинские зозули раз для них это так принципиально (судя по реакции) сейчас в Турции а не там где "Слава России" слышится в тысячу раз чаще, например, на Донбассе, объяснить сложно.Хотя на самом деле легко, когда смотришь как украинские патриоты бегают от своих же вояк по Одессам и Киевам.А жаль.Турецкий батальон сейчас бы не помешал под Кременной или Марьинкой.На примере Куршавеля мы видим как лихо украинские лакшери-патриоты берут города😎
+11
-13
-2
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