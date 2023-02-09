Форвард «Шахтера» Сикан в ответ на выкрик «Слава России!» нанес черепно-мозговую травму россиянину в турецком отеле
У нападающего «Шахтера» Даниила Сикана возник конфликт с россиянином.
Как передает Football.ua со ссылкой на YouTube-канал «Взбiрна», инцидент произошел в турецком отеле, в котором украинская команда проживала во время сборов.
Группа россиян увидела Сикана в клубной футболке и выкрикнула «Слава России!», после чего форвард нанес одному из провокаторов, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, удар, сбивший того с ног. Пострадавший был направлен в больницу с черепно-мозговой травмой.
Утверждается, что «Шахтер» мирным образом смог уладить ситуацию.
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а как же Ната, боевые комары и биогуси?
гарант же сказал что Россия обороняется от всей этой орды
не иноагент ли вы часом?
И вот таких поддерживают местные борцы