Переговоры о контракте Месси с «ПСЖ» пройдут после матча с «Баварией». Лео хочет остаться

Стало известно, когда начнутся переговоры о контракте с «ПСЖ».

Активные обсуждения стартуют после первого матча 1/8 финала чемпионов с «Баварией», сообщает журналист L’Équipe Флоран Торшу.

Вскоре Хорхе Месси, отец форварда парижан, встретится с руководством клуба, чтобы обсудить продолжительность контракта и зарплату сына.

Утверждается, что сам Лео хотел бы продолжить играть в « ».

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