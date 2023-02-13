Переговоры о контракте Месси с «ПСЖ» пройдут после матча с «Баварией». Лео хочет остаться
Стало известно, когда начнутся переговоры о контракте Лионеля Месси с «ПСЖ».
Активные обсуждения стартуют после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает журналист L’Équipe Флоран Торшу.
Вскоре Хорхе Месси, отец форварда парижан, встретится с руководством клуба, чтобы обсудить продолжительность контракта и зарплату сына.
Утверждается, что сам Лео хотел бы продолжить играть в «ПСЖ».
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Месси будет проявлять инициативу чтобы остаться.
Был бы спрос на него, то и два года назад поступали предложения.
А сейчас их учесть, Аравия, МЛС.
Вангую - получится такая же тягомотина, как с Мбаппе годом ранее.
Каждый день по 2 поста противоречивых :/ наведу админу порчу на понос