Переговоры о контракте Месси с «ПСЖ» пройдут после матча с «Баварией». Лео хочет остаться

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Хорхе Месси Футбол

Стало известно, когда начнутся переговоры о контракте Лионеля Месси с «ПСЖ».

Активные обсуждения стартуют после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает журналист L’Équipe Флоран Торшу.

Вскоре Хорхе Месси, отец форварда парижан, встретится с руководством клуба, чтобы обсудить продолжительность контракта и зарплату сына.

Утверждается, что сам Лео хотел бы продолжить играть в «ПСЖ».

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9 комментариев

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Роман
Месси как и престорелый Роналду сейчас никому не нужны. Такова реальность.
Месси будет проявлять инициативу чтобы остаться.
Был бы спрос на него, то и два года назад поступали предложения.

А сейчас их учесть, Аравия, МЛС.
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Иван Алейников
Его имя Лионель. Что за панибратство?!
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Роман
А Мбаппе хочет чтобы Месси остался? Или после матча с Баварией решит.
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-6
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Black Phoenix
Новый сериал на подходе: хочет ли, или не хочет Лионель Месси оставаться в Париже.
Вангую - получится такая же тягомотина, как с Мбаппе годом ранее.
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blaugrano
Ответ Леван Мкртчян
К Торчу нет доверия
Больше доверия апокалиптическому календарю Майя, нежели к журналюгам из твиттера.
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Леван Мкртчян
К Торчу нет доверия
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Евгений Громов 22
Если затащит и каким-то чудом пройдут , то могут и прибавить деньжат
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AnMe
Эти новости не закончатся ……..
Каждый день по 2 поста противоречивых :/ наведу админу порчу на понос
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Bashibuzuck
Покажет себя в матче с Баварией и останется, еще и условия контракта улучшат
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