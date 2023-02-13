Неймар перед «Баварией»: «Лига чемпионов – главная цель «ПСЖ». Мы здесь не на прогулке, хотим выиграть все титулы»

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Баварией».

Первый матч команд в 1/8 финала турнира состоится завтра, 14 февраля.

«Я уверен в себе. С тех пор, как я оказался в Европе, я всегда был в топе. Я знаю свои способности, свои качества. Мы все готовы к этому матчу, у нас отличная команда.

Мне нравится играть в топ-матчах против топ-команд. Именно в них высококлассные игроки должны себя проявлять. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы показать отличную игру.

Наша главная цель – Лига чемпионов, это очевидно. Иногда у нас не получается сделать все идеально. Это как чемпионат мира, до конца доходит тот, кто делает меньше ошибок.

Мы здесь не на прогулке, мы здесь для работы. Мы хотим выиграть все титулы. Нам даль, что «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции», – сказал бразилец.

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18 комментариев

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Isa Babaev
Ну Неймар хозяин Баварии, против них всегда заряженный
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Jerry Lee
В Монако все резко переглянулись, и уссались. И явно не только они.
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Kyancey
Ответ Sevuska
Лео уже был однажды на прогулке с Баварией в комнате ужасов 😎
Да не однажды )))
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WelcomeBackPURE
Будет очень короткий поход за титулом
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Ussaev M
у него до сих пор отходняк)
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Black Phoenix
Вот будет фарс, если Неймар завтра растворится на поле, словит травму, или будет одним из худших игроков матча.
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Sevuska
Лео уже был однажды на прогулке с Баварией в комнате ужасов 😎
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Ussaev M
все кроме лч
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Адепт Суперлиги
Если Париж пройдет Баварию, то я думаю, он станет главным претендентом на итоговый успех . Главное, не напороться на Реал))
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Евгений Громов 22
К сожалению наши желания не всегда совпадают с нашими возможностям
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CriminalJoint62
Из года в год одна и та же песня
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Юлия Закаблукова
Удачи Баварии
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HI MARS
Всё зависит от формы Мбаппе.Больше надеяться не на кого
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Born is the King
Ответ skorpion n
2:8?)
Да не стоило ПСЖ того пассажира, который участвовал в том порно. Только за то как он пешеходит за ПСЖ и бегает за сборную надо выгонять за непрофессионализм
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Alexander p.
Тренер спартака: лига чемпионов - наша главная цель
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леннорыч-абрамович
Просто он забыл, что на днях придет оповещение о дне рождения сестры
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skorpion n
2:8?)
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JuVero
через месяц в отпуск отправят вас в Мюнхене))
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