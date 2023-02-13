Неймар перед «Баварией»: «Лига чемпионов – главная цель «ПСЖ». Мы здесь не на прогулке, хотим выиграть все титулы»

Форвард «ПСЖ» высказался о предстоящем матче чемпионов с «Баварией».

Первый матч команд в 1/8 финала турнира состоится завтра, 14 февраля.

«Я уверен в себе. С тех пор, как я оказался в Европе, я всегда был в топе. Я знаю свои способности, свои качества. Мы все готовы к этому матчу, у нас отличная команда.

Мне нравится играть в топ-матчах против топ-команд. Именно в них высококлассные игроки должны себя проявлять. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы показать отличную игру.

Наша главная цель – Лига чемпионов, это очевидно. Иногда у нас не получается сделать все идеально. Это как чемпионат мира, до конца доходит тот, кто делает меньше ошибок.

Мы здесь не на прогулке, мы здесь для работы. Мы хотим выиграть все титулы. Нам даль, что « » вылетел из Кубка Франции», – сказал бразилец.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!