Анзор Кавазашвили: «Абаскаль уже стал русским, такое ощущение. «Спартак» показывает зрелищный футбол, тренер делает ставку на воспитанников»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Лукойл Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о продлении контракта Гильермо Абаскаля со «Спартаком».

Испанский специалист продлил соглашение с клубом на улучшенных условиях до лета 2025 года.

«Думаю, это очень правильное решение со стороны «Лукойла» – продлить контракт с таким тренером, как Абаскаль. Сейчас команда под его руководством показывает зрелищный, атакующий футбол. За игрой команды приятно наблюдать.

Но самое главное то, что Абаскаль делает ставку на воспитанников клуба. Такое ощущение, что Абаскаль уже стал русским. Такого тренера нужно оставлять. Я приветствую данное решение», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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13 комментариев

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6tspey7tb5
Ответ Дмитрий9779
«Мележиков говорит, что «Спартак» будет бороться за золото в чемпионате и Кубок России, но это смешно. Что может добиться команда с новым тренером? Я вообще не знаю, кто это такой, то ли Обскакал, то ли Обосрал. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал. Таких людей в «Спартаке» быть не должно. -цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».
Она как раз про него сегодня говорила))))
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Dexter Dallas
Ответ Дядя ТУРА
если у иностранцев что-то получается - стали русскими. если не получается - то проклятые европейцы
нононо гейропейцы или русофобы. вы телевизор что ли не смотрите?
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Dexter Dallas
анзорчик, а ты как грузин определяшь кто русский, а кто нет? и это, а как же твой бред, что нафига иностранцы, когда есть свои тренеры и нужно возражать советскую школу? или опять плацебо под язк закинул?
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Владимир Молявин
Дед, конечно, переобулся. Но сейчас дельные вещи говорит.
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Дмитрий9779
«Мележиков говорит, что «Спартак» будет бороться за золото в чемпионате и Кубок России, но это смешно. Что может добиться команда с новым тренером? Я вообще не знаю, кто это такой, то ли Обскакал, то ли Обосрал. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал. Таких людей в «Спартаке» быть не должно.
-цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».
+10
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+7
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ТрактоПоктер
Ответ Bashibuzuck
Только Абаскалю не говорите, что он стал русским😁
Да.
Вряд-ли Анзор в твиттере сможет перед ним извиниться....)
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Дядя ТУРА
если у иностранцев что-то получается - стали русскими.
если не получается - то проклятые европейцы
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+13
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Антон Фалафель
Старый кондом херни не скажет!👍
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Юрий Кечко
А ну только поэтому естественно
Был бы тренером легионером , не показывал бы)))
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Дмитрий Пузырёв
От добра добра не ищут! Всё верно.
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-1
-1
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Fooler
Только Абаскалю не говорите,а то уйдет
+1
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+1
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Дмитрий9779
Да на каких воспитанников клуб делает ставку?Кто железный игрок основы кб-воспитанник?Ни одного!Закрыли Спартак-2...это ставка на воспитанников?
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-2
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Bashibuzuck
Только Абаскалю не говорите, что он стал русским😁
+5
-3
+2
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