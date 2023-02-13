Анзор Кавазашвили: «Абаскаль уже стал русским, такое ощущение. «Спартак» показывает зрелищный футбол, тренер делает ставку на воспитанников»

высказался о продлении контракта со « ».

Испанский специалист продлил соглашение с клубом на улучшенных условиях до лета 2025 года.

«Думаю, это очень правильное решение со стороны « » – продлить контракт с таким тренером, как Абаскаль. Сейчас команда под его руководством показывает зрелищный, атакующий футбол. За игрой команды приятно наблюдать.

Но самое главное то, что Абаскаль делает ставку на воспитанников клуба. Такое ощущение, что Абаскаль уже стал русским. Такого тренера нужно оставлять. Я приветствую данное решение», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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