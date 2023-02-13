Федун об Абаскале в «Спартаке»: «Талантливый тренер, его риск оправдался. Будет немного удачи, будут и титулы»

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Ранее испанский тренер подписал новое соглашение до лета 2025 года.

«Что позволило Абаскалю за столь короткий срок получить такой кредит доверия? Он талантливый тренер. Он рисковал, принимая приглашение возглавить «Спартак» в такое непростое время. Но риск оправдался.

Он умело управляет командой. Парни любят и поддерживают его. У нас молодые и очень амбициозные тренер и команда. Если будет немного удачи, то будут и титулы», – сказал бывший владелец московского клуба.

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