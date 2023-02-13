Федун об Абаскале в «Спартаке»: «Талантливый тренер, его риск оправдался. Будет немного удачи, будут и титулы»
Леонид Федун положительно оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
Ранее испанский тренер подписал новое соглашение до лета 2025 года.
«Что позволило Абаскалю за столь короткий срок получить такой кредит доверия? Он талантливый тренер. Он рисковал, принимая приглашение возглавить «Спартак» в такое непростое время. Но риск оправдался.
Он умело управляет командой. Парни любят и поддерживают его. У нас молодые и очень амбициозные тренер и команда. Если будет немного удачи, то будут и титулы», – сказал бывший владелец московского клуба.
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А до этого были реальные шансы вылететь в ФНЛ, и прозябание где-то ближе к середине таблицы, а то и к зоне вылета.
Выводы делайте сами.