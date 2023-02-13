Федун об Абаскале в «Спартаке»: «Талантливый тренер, его риск оправдался. Будет немного удачи, будут и титулы»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Леонид Федун положительно оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Ранее испанский тренер подписал новое соглашение до лета 2025 года.

«Что позволило Абаскалю за столь короткий срок получить такой кредит доверия? Он талантливый тренер. Он рисковал, принимая приглашение возглавить «Спартак» в такое непростое время. Но риск оправдался.

Он умело управляет командой. Парни любят и поддерживают его. У нас молодые и очень амбициозные тренер и команда. Если будет немного удачи, то будут и титулы», – сказал бывший владелец московского клуба.

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5 комментариев

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Darkhan Darkhan
Челу под 70 лет,куча бабла,молодая жена,яхты машины,продолжайте над ним смеяться
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Faust Doc
Абаскаля родила и воспитала Зульфия, об этом она чешет на каждом углу.
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Владимир Молявин
Согласен. Абаскаль, молодец!!!
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Black Phoenix
Что характерно: без Федуна и его дамы сердца Спартак начал показывать стабильный футбол уровня топ-3 РПЛ.
А до этого были реальные шансы вылететь в ФНЛ, и прозябание где-то ближе к середине таблицы, а то и к зоне вылета.

Выводы делайте сами.
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Дядя Гор
Ушел Федун и его содержанка. и все сразу наладилось.
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