Дзюба о победе Махачева над Волкановски: «Бой десятилетия. Два настоящих воина, гладиатора, совершенных бойца»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Футбол

Артем Дзюба высказался о победе Ислама Махачева над Александром Волкановски.

Поединок за титул в легком весе на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

– Артем, известно, что вы настоящий поклонник ММА, даже иногда занимаетесь им. Какие у вас впечатления от схватки Махачева и Волкановски?

– Это был потрясающий бой двух настоящих воинов, гладиаторов. Думаю, этот поединок можно назвать, не побоюсь этого слова, боем десятилетия, потому что схлестнулись два настоящих чемпиона и совершенных бойца.

Считаю, Ислам Махачев победил, и мне не нравятся высказывания в духе, что на самом деле победил Волкановски. Я бы дал победу раздельным решением судей Исламу, и то из-за уважения к Волкановски, что он поднялся в весе и бился на родине. Бой действительно был близкий, казалось бы, никто этого не ожидал, но по факту слова Волкановски после боя лучше всего характеризуют этот поединок: «Он недооценил мою борьбу, а я недооценил его ударку».

Волкановски крут! Я признал этого малыша, никто в него особо не верил, но он настолько крутой и настоящий чемпион, который не проигрывал 10 лет. Настолько жесткий и уверенный, такой характер… Я просто в восторге! Я его зауважал и полюбил, теперь буду за ним следить. Даже не представляю, кто в его весе сможет его победить. Мне кажется, это невозможно.

Ислам молодец. Видно было, что весогонка дала о себе знать, потому что в пятом раунде он больше подустал, чем Волкановски, но все равно на характере, грамотной работе в стойке прекрасно провел бой. В целом, Махачев мне очень нравится как личность. Видно, что он приятный парень, очень воспитанный. Интересный не только в борьбе. Заметно, что хотел самому себе и всем доказать, что в стойке он так же хорош. В общем, наикрутейший бой, и заслуженная победа Махачева. Кто говорит обратное, то это полная ерунда, – сказал нападающий «Локомотива».

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7 комментариев

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Kanan Jarrus
Ответ Юрий Кечко
Бой десятилетия это когда далёкие люди от мма как я знаю знают что он будет , о нем все говорят И так далее , как было когда Конор дрался с Хабибом По моему это главный показатель
нет. хабиб дрался с фриком, который был ожидаемо унижен. или ты считаешь тогда боем столетия мейвезер чикен, джейк пол против того черного блоггера. о них же говорил каждый зуммер из тик-токе. ислам-волк 1 и 2 номера рейтинга p4p - бой десятилетия. такого не было и не будет
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НРИ
Бой действительно был хорошим
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antistar-Z
Скромняга. Свою победу над змеем, задвинул на второй план 🤣🤣🤣
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Юрий Кечко
Бой десятилетия это когда далёкие люди от мма как я знаю знают что он будет , о нем все говорят И так далее , как было когда Конор дрался с Хабибом
По моему это главный показатель
+1
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Faust Doc
Боец Артем, по прозвищу Змеелов!
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Apol
Победил одной рукой, как говорится
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Los Galácticos
Дзюба свой бой десятилетия выиграл удушением
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