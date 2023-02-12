Хасбик поздравил Махачева с победой: «Сегодня Хушет шумит! Яхай, вперед, жи есть»

Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на исход боя за титул в легком весе между и .

Махачев победил единогласным решением судей, защитил титул и стал лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории.

«Салам Алейкум всем, поздравляю Ислама. Сегодня Хушет шумит! Яхай, вперед, жи есть», – сказал Хасбик.

Новый Хушет – село на окраине Махачкалы, в котором живут Хасбулла и Махачев.

Хасбик: «Махачев размажет Волкановски. Я сам его дважды побеждал»

Хасбик призвал людей отказаться от энергетиков: «Иншааллах, постараюсь больше не пить. Как будто по сердцу иголкой тыкают»