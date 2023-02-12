Хасбик поздравил Махачева с победой: «Сегодня Хушет шумит! Яхай, вперед, жи есть»
Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на исход боя за титул UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
Махачев победил единогласным решением судей, защитил титул и стал лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории.
«Салам Алейкум всем, поздравляю Ислама. Сегодня Хушет шумит! Яхай, вперед, жи есть», – сказал Хасбик.
Новый Хушет – село на окраине Махачкалы, в котором живут Хасбулла и Махачев.
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