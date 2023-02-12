Хасбик поздравил Махачева с победой: «Сегодня Хушет шумит! Яхай, вперед, жи есть»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Хасбик UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на исход боя за титул UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Махачев победил единогласным решением судей, защитил титул и стал лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории.

«Салам Алейкум всем, поздравляю Ислама. Сегодня Хушет шумит! Яхай, вперед, жи есть», – сказал Хасбик.

Новый Хушет – село на окраине Махачкалы, в котором живут Хасбулла и Махачев.

Хасбик: «Махачев размажет Волкановски. Я сам его дважды побеждал»

Хасбик призвал людей отказаться от энергетиков: «Иншааллах, постараюсь больше не пить. Как будто по сердцу иголкой тыкают»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий