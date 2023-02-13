Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мыслями о бое за титул в легком весе между и , в котором Ислам победил единогласным решением судей.

«Это был отличный бой прошлой ночью, ребята! Там нет проигравших, есть только победители.

Выступали Оззи и Оззи, и мне чертовски нравилось на это смотреть. Перт тоже выглядит чертовски аппетитно, теперь я понимаю, почему там так много ирландцев.

Я должен вернуться, прежние титулы на кону. Поздравляю всех в UFC», – написал Макгрегор в соцсетях.

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