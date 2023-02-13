Конор – о бое Махачева и Волкановски: «Это был отличный поединок, ребята! Без проигравших, только победители»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мыслями о бое за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, в котором Ислам победил единогласным решением судей.
«Это был отличный бой прошлой ночью, ребята! Там нет проигравших, есть только победители.
Выступали Оззи и Оззи, и мне чертовски нравилось на это смотреть. Перт тоже выглядит чертовски аппетитно, теперь я понимаю, почему там так много ирландцев.
Я должен вернуться, прежние титулы на кону. Поздравляю всех в UFC», – написал Макгрегор в соцсетях.
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" I should’ve went out" это конор написал, что жалеет, что не поехал вживую бой смотреть с обладателями его бывших поясов, а не "я должен вернуться". там в зале сидели адесанья с друзьями, оливейра и прочие.
хотя, конечно, сомнительно, что этот пост конор написал, а не его менеджер по твиттеру. ибо этот же самый конор (его твиттер) за два часа до боя писал "две паунд фо паунд вафли".
а когда бой только объявили, писал "два лошка, владеющими моими старыми поясами. это PPV купят два человека".