Конор – о бое Махачева и Волкановски: «Это был отличный поединок, ребята! Без проигравших, только победители»

Теги UFC легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мыслями о бое за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, в котором Ислам победил единогласным решением судей.

«Это был отличный бой прошлой ночью, ребята! Там нет проигравших, есть только победители.

Выступали Оззи и Оззи, и мне чертовски нравилось на это смотреть. Перт тоже выглядит чертовски аппетитно, теперь я понимаю, почему там так много ирландцев.

Я должен вернуться, прежние титулы на кону. Поздравляю всех в UFC», – написал Макгрегор в соцсетях.

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6 комментариев

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alexander bakulin
гугль переводчик, задействовали? человека, что говорит по-английски, у вас для перевода новостей нет?
" I should’ve went out" это конор написал, что жалеет, что не поехал вживую бой смотреть с обладателями его бывших поясов, а не "я должен вернуться". там в зале сидели адесанья с друзьями, оливейра и прочие.
хотя, конечно, сомнительно, что этот пост конор написал, а не его менеджер по твиттеру. ибо этот же самый конор (его твиттер) за два часа до боя писал "две паунд фо паунд вафли".
а когда бой только объявили, писал "два лошка, владеющими моими старыми поясами. это PPV купят два человека".
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Рамазан Магомедов
Ответ Посторонним В
Что с айришем? Завязал с алкоголем? Как он мог не пнуть друга Хабиба?
Старая тактика уже не столь эффектина, мало кто уже всерьёз воспринимает его колкости. Ну кроме ветеранов которые мечтают о том чтобы он их задел..
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DIMONDI
За него пишет менеджер
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Посторонним В
Что с айришем? Завязал с алкоголем? Как он мог не пнуть друга Хабиба?
+14
0
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whoisme
Ответ artem klishin
на каком кону, если сам не на коне?
Пусть человек говорит, он этим сейчас зарабатывает. Он же никого дерьмом в этот раз не облил. Держит интерес
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artem klishin
на каком кону, если сам не на коне?
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