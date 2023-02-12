Волкановски не согласен с проигрышем Махачеву: «Я выиграл три раунда и хочу реванша»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил, что хочет еще раз подраться с Исламом Махачев, так как Алекс не согласен с судейским решением в первом бою.
Напомним, что Махачев и Волкановски встретились в главном событии UFC 284, в котором Ислам победил единогласным решением судей.
«Только что пересмотрел бой. Я определенно думаю, что выиграл второй, третий и пятый раунды. Удивлен, что мою руку не подняли! Давайте проведем матч-реванш в любом месте и в любое время!» – написал Волкановски в соцсетях.
Алекс Волкановски: «Не хочу показаться мудаком, но Махачев реально не такой сильный»
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