Кадыров поздравил Махачева: «Брат, ты лучший»
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу Ислама Махачева в бое за титул UFC в легком весе против Алекса Волкановски.
«Поздравляю с уверенной победой одного из лучших бойцов смешанных единоборств Ислама Махачева!
Я лично знаком с Исламом. С твердой уверенностью могу сказать, что это очень воспитанный человек с высоким моральным ориентиром.
Он очень сдержанный и благородный человек, с которым очень интересно общаться. Именно таким должен быть настоящий спортсмен.
У меня со всеми бойцами теплые, братские отношения, поэтому я искренне радуюсь каждому их успеху и достижению.
Безусловно, это был зрелищный и захватывающий поединок, победа в котором была в полной мере заслуженной.
Уверен, Ислам продолжит радовать нас своими успехами в спорте. Брат, ты лучший!», – написал Кадыров в соцсетях.
Хасбик поздравил Махачева с победой: «Сегодня Хушет шумит! Яхай, вперед, жи есть»
Махачев ответил Волкановски: «Только что пересмотрел бой. Алекс забрал лишь минуту из 25»
Были б все такие, никаких войн и конфликтов в принципе бы не могло быть.