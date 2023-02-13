Кадыров поздравил Махачева: «Брат, ты лучший»

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу Ислама Махачева в бое за титул в легком весе против .

«Поздравляю с уверенной победой одного из лучших бойцов смешанных единоборств !

Я лично знаком с Исламом. С твердой уверенностью могу сказать, что это очень воспитанный человек с высоким моральным ориентиром.

Он очень сдержанный и благородный человек, с которым очень интересно общаться. Именно таким должен быть настоящий спортсмен.

У меня со всеми бойцами теплые, братские отношения, поэтому я искренне радуюсь каждому их успеху и достижению.

Безусловно, это был зрелищный и захватывающий поединок, победа в котором была в полной мере заслуженной.

Уверен, Ислам продолжит радовать нас своими успехами в спорте. Брат, ты лучший!», – написал Кадыров в соцсетях.

Хасбик поздравил Махачева с победой: «Сегодня Хушет шумит! Яхай, вперед, жи есть»

Махачев ответил Волкановски: «Только что пересмотрел бой. Алекс забрал лишь минуту из 25»