Кадыров поздравил Махачева: «Брат, ты лучший»

Теги UFC Рамзан Кадыров легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу Ислама Махачева в бое за титул UFC в легком весе против Алекса Волкановски.

«Поздравляю с уверенной победой одного из лучших бойцов смешанных единоборств Ислама Махачева!

Я лично знаком с Исламом. С твердой уверенностью могу сказать, что это очень воспитанный человек с высоким моральным ориентиром.

Он очень сдержанный и благородный человек, с которым очень интересно общаться. Именно таким должен быть настоящий спортсмен.

У меня со всеми бойцами теплые, братские отношения, поэтому я искренне радуюсь каждому их успеху и достижению.

Безусловно, это был зрелищный и захватывающий поединок, победа в котором была в полной мере заслуженной.

Уверен, Ислам продолжит радовать нас своими успехами в спорте. Брат, ты лучший!», – написал Кадыров в соцсетях.

Хасбик поздравил Махачева с победой: «Сегодня Хушет шумит! Яхай, вперед, жи есть»

Махачев ответил Волкановски: «Только что пересмотрел бой. Алекс забрал лишь минуту из 25»

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2 комментария

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DrDro
Как же приятно, когда один воспитанный, сдержанный, с высокими моральными ориентирами человек поздравляет такого же.
Были б все такие, никаких войн и конфликтов в принципе бы не могло быть.
+1
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlDsh
Если будет реванш, Ислам выиграет более уверенно
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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